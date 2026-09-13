'BRICS Summit की मेजबानी आसान नहीं थी, पर...', दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामफोसा ने जमकर की भारत की तारीफ

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की सफल मेजबानी के लिए भारत की तारीफ की है. उन्होंने कहा कि सम्मेलन में सदस्य देश उस घोषणा पत्र को स्वीकार करने में सफल रहे, जिसके पारित होने को लेकर पहले कई लोगों को संदेह था.

और पढ़ें

दिल्ली में ब्रिक्स समिट को लेकर दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने कहा, 'इस ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हम एक घोषणा पत्र को स्वीकार करने में सफल रहे, जबकि कई लोगों को लगा था कि हम ऐसा नहीं कर पाएंगे. लेकिन हमने इसे कर दिखाया.' रामफोसा ने इस उपलब्धि के लिए सभी ब्रिक्स सदस्य देशों को बधाई दी. साथ ही उन्होंने सफल आयोजन के लिए खास तौर पर भारत की सराहना की.

#WATCH | Delhi: On BRICS Summit 2026, South African President Cyril Ramaphosa says, "...In this BRICS Summit, we were able to adopt a declaration when many thought that we would not succeed in adopting a declaration. We did. In that regard, we congratulate all BRICS members, but… pic.twitter.com/O6wh2qifKx — ANI (@ANI) September 13, 2026

उन्होंने कहा, 'हम सभी ब्रिक्स सदस्यों को बधाई देते हैं, लेकिन विशेष रूप से भारत को बेहद सफल ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए बधाई देते हैं. सभी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरह से की गई थीं.' दक्षिण अफ्रीकी राष्ट्रपति ने भारत की ओर से ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान आयोजित बैठकों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि भारत ने करीब 30 शहरों में लगभग 350 बैठकों के आयोजन का नेतृत्व किया.

Advertisement

रामफोसा ने कहा कि इतने बड़े शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाले किसी भी देश के लिए इतने व्यापक स्तर पर आयोजन करना आसान काम नहीं है. उनका यह बयान ऐसे समय आया है जब भारत की मेजबानी में हुए BRICS Summit 2026 में सदस्य देशों के बीच विभिन्न वैश्विक और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई और आखिर में साझा घोषणा पत्र को स्वीकार किया गया.

---- समाप्त ----