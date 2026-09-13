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IND vs AFG: क्रिकेट मैच में पहली बार राष्ट्रगान से पहले बजा 'वंदे मातरम्', दर्शक हैरान

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया और अफगानिस्तान के बीच खेले गए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पहली बार राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया.

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दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया vs अफगानिस्तान मैच की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ हुई
दिल्ली अरुण जेटली स्टेडियम में इंडिया vs अफगानिस्तान मैच की शुरुआत वंदे मातरम् के साथ हुई

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंडिया VS अफगानिस्तान में रविवार को एक नई शुरुआत देखने को मिली. पहली बार किसी इंटरनेशनल क्रिकेट मुकाबले से पहले राष्ट्रगान 'जन गण मन' से पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया. इस नई व्यवस्था के कारण टॉस से पहले होने वाला समारोह सामान्य से लंबा चला और मुकाबला निर्धारित समय से करीब चार मिनट देरी से शुरू हुआ.

भारत में किसी मुकाबले की शुरुआत में पहली बार बजा वंदे मातरम्

मैच से पहले आयोजित समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान से पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया तो स्टेडियम में मौजूद दर्शकों के साथ प्रेस बॉक्स में बैठे कुछ लोग भी हैरान नजर आए. इसकी वजह यह थी कि भारत में किसी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबले से पहले पहली बार इस तरह की व्यवस्था लागू की गई थी.

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वंदे मातरम् के बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' भी बजाया गया

टॉस से पहले का पूरा समारोह अपेक्षाकृत लंबा चला. पहले 'वंदे मातरम्' बजाया गया और इसके बाद राष्ट्रगान 'जन गण मन' हुआ. नई व्यवस्था को पहली बार लागू किए जाने के चलते मैच अपने निर्धारित समय से करीब चार मिनट की देरी से शुरू हुआ.

भारत में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों के दौरान मुकाबले से पहले राष्ट्रगान बजाने की परंपरा रही है. हालांकि इस बार इसमें 'वंदे मातरम्' को भी शामिल किया गया और इसे राष्ट्रगान से पहले बजाया गया. भारतीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ऐसा पहली बार देखने को मिला.

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क्यों राष्ट्रगान से पहले बजा वंदे मातरम्?

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 28 जनवरी को 'वंदे मातरम्' के गायन को लेकर दिशानिर्देश जारी किए थे. इनमें निर्धारित आधिकारिक अवसरों पर 'वंदे मातरम्' के पूरे छह अंतरों वाले संस्करण के गायन का प्रावधान किया गया. साथ ही कहा गया कि जब राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' और राष्ट्रगान 'जन गण मन' दोनों एक साथ प्रस्तुत किए जाएं तो पहले 'वंदे मातरम्' और उसके बाद 'जन गण मन' होना चाहिए.

इन दिशानिर्देशों के अमल को लेकर फरवरी और फिर जून में चर्चा हुई थी. इसके बाद सरकार ने जुलाई में एक और कम्युनिकेशन जारी कर दोनों को प्रस्तुत करने का निर्धारित क्रम दोहराया था.

इससे पहले 2026 में लाल किले पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी पहली बार 'वंदे मातरम्' को समारोह के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया था.

नवंबर 2025 में भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम्' के 150 साल भी पूरे हुए थे. बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित 'वंदे मातरम्' पहली बार 7 नवंबर 1875 को साहित्यिक पत्रिका 'बंगदर्शन' में प्रकाशित हुआ था.

दिल्ली में ऐतिहासिक भारत-अफगानिस्तान सीरीज

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीन मैचों की यह टी20 सीरीज भी अपने आप में खास है. इसे 'फ्रेंडशिप टी20 कप' नाम दिया गया है और पहली बार अफगानिस्तान किसी द्विपक्षीय सीरीज में भारत की मेजबानी कर रहा है. हालांकि मुकाबलों के लिए दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को चुना गया है.

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मैच से पहले भारतीय टीम ने कप्तान श्रेयस अय्यर के जरिए अफगानिस्तान को एक जर्सी भी भेंट की. दोनों देशों की दोस्ती के सम्मान में टॉस के लिए विशेष सिक्के का इस्तेमाल किया गया.

भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. जसप्रीत बुमराह ने पहले ही ओवर में रहमानुल्लाह गुरबाज को आउट कर भारत को शुरुआती सफलता दिलाई. सीरीज के दूसरे और तीसरे मुकाबले भी मंगलवार और गुरुवार को अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जाएंगे.

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