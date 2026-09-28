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'जब जीते तो ठीक, हारे तो EC गलत', नितिन नवीन की TMC-कांग्रेस को खरी-खरी

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पश्चिम बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं, जहां उन्होंने युवा सांसद कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया और ममता बनर्जी की पिछली सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशंसा की और युवाओं की मौलिकता की बात की.

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नितिन नवीन ने युवा पीढ़ी की सराहना की (Photo: X/ANI Screengran)
नितिन नवीन ने युवा पीढ़ी की सराहना की (Photo: X/ANI Screengran)

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन बंगाल के दो दिवसीय दौरे पर हैं. सोमवार को उन्होंने कोलकाता में युवा सांसद कॉन्क्लेव में हिस्सा लिया. उन्होंने इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी की पिछली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल को बीते लंबे समय से बदलाव, विकास की जरूरत थी. नितिन नवीन ने TMC और कांग्रेस पर चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठाने को लेकर भी तीखा हमला किया. 

उन्होंने TMC और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में विपक्ष की जीत होती है तब वे चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठाते लेकिन जब वे बंगाल और गुजरात में हारते हैं तो चुनाव आयोग को सवालों के कटघरे में लाते हैं. उन्होंने TMC पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि TMC को जनता ने अच्छा सबक सिखाया है और उन्हें उससे सीख लेनी चाहिए. साथ ही, उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए.

कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष ने साफ कहा कि आज के युवाओं को सिर्फ प्लेटफॉर्म की तलाश है. क्योंकि वे नौकरी खौजने वालों में से नहीं नौकरी पैदा करने वालों में हैं. उन्होंने स्टार्टअप इंडिया पहल का जिक्र करते हुए बताया कि आज के समय में देश में ढाई लाख से ज्यादा स्टार्टअप काम कर रहे हैं. देश में लगभग 125 से ज्यादा यूनिकॉर्न काम कर रहे हैं.  

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यह भी पढ़ें: बंगाल SIR मामले में सुप्रीम कोर्ट का जल्द सुनवाई से इनकार, अब नई तारीख 5 अक्टूबर तय

युवा पीढ़ी ओरिजनलिटी के ज्यादा करीब

BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने इस कार्यक्रम में रील कल्चर पर भी बात की. उन्होंने साफ कहा कि आज के समय में जिस तरह सोशल मीडिया पर नकारात्मकता परोसने का प्रयास किया जा रहा है उसे दूर करना होगा. 

उनका कहना है कि सोशल मीडिया पर भी वही रील्स चलती हैं जो रियल होती हैं. जिनमें कोई बनावट नहीं होती. उन्होंने साफ कहा कि आज के युवा असलियत और बनावट का फर्क अच्छे से समझते हैं.  उन्होंने युवा पीढ़ी की सराहना भी की. उन्होंने साफ कहा कि आज की युवा पीढ़ी इस ओरिजिनालिटी को समझती है, वे इसके ज्यादा नजदीक हैं. उन्हें अपने घर की स्थिति पर हिचकिचापन या शर्मिंदगी नहीं होगी. वे सच्चाई के ज्यादा करीब हैं. 

नितिन नवीन ने इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल की संस्कृति का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल ही एक ऐसा राज्य हैं जहां बहुत सारी विविधताएं हैं. कला, खेल और साहित्य यहां के लोगों की रग में बसा है. उन्होंने कहा कि यहां के लोगों के DNA में खेल, कला और साहित्य है. उन्होंने इसी को बढ़ावा देने की बात की.  

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