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मुंबई: सांताक्रुज में सीवर लाइन की सफाई के दौरान हादसा, एक मजदूर की मौत, एक घायल

मुंबई के सांताक्रुज ईस्ट स्थित एक हाउसिंग सोसायटी में सीवर लाइन साफ करने उतरे दो मजदूरों में से एक की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है.

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यह घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है. (Photo: ITG)
यह घटना सुबह करीब 11 बजे की बताई जा रही है. (Photo: ITG)

मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी द्वारा काम पर रखे गए दो मजदूर ड्रेनेज लाइन की सफ़ाई करते समय सीवर मैनहोल में गिर गए, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा अस्पताल में भर्ती है.

यह घटना मुंबई के सांताक्रुज ईस्ट में 8वें गोलीबार रोड पर वीएन देसाई अस्पताल के सामने स्थित 'भव्य निकेतन' नाम की एक हाउसिंग सोसायटी की बताई जा रही है. 

बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) की फायर ब्रिगेड के अनुसार, सोसाइटी ने अपनी अंदरूनी सीवर लाइन की सफ़ाई के लिए प्राइवेट मजदूरों को काम पर रखा था.

सफ़ाई के काम के दौरान, कथित तौर पर एक मजदूर ने BMC अधिकारियों को बताए बिना म्युनिसिपल सीवर का मैनहोल खोल दिया, जिसके बाद दोनों व्यक्ति उसमें गिर गए.

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घटना की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड ने उन्हें रेस्क्यू किया और VN देसाई अस्पताल पहुंचाया, जहां एक को मृत घोषित कर दिया गया और दूसरे को मेडिकल इंटेंसिव केयर यूनिट  (MICU) में भर्ती कराया गया है. वहीं घटना को लेकर अधिक जानकारी का इंतजार है.

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