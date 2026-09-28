सड़क पर लाल बिछौना! हाईवे पर भिड़े दो कंटेनर, टन भर टमाटर बिखरने से लगा भीषण जाम

महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले के वैजापुर तालुका में समृद्धि महामार्ग पर एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है. महामार्ग पर चैनल क्रमांक 481 के पास दो तेज रफ्तार कंटेनर आपस में जोरदार तरीके से टकरा गए. इस भीषण हादसे के बाद एक कंटेनर में लदे भारी मात्रा में टमाटर सड़क पर बिखर गए, जिससे एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार थम गई और यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ.

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मौके पर मौजूद लोगों के मुताबिक, टक्कर इतनी तेज थी कि कंटेनर का पिछला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें भरे टमाटर हाईवे की मुख्य लेन पर फैल गए. सड़क पर टमाटर बिखर जाने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.

सड़क चिकनी होने के कारण हादसों का खतरा बढ़ गया, जिसके चलते दोनों ओर से आ रहे वाहनों को रोक-रोककर निकाला गया. इस वजह से समृद्धि महामार्ग पर कुछ समय के लिए गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.

राहत और बचाव कार्य जारी



घटना की जानकारी मिलते ही समृद्धि महामार्ग की हाईवे पुलिस और पेट्रोलिंग टीम मौके पर पहुंची. क्रेन और स्थानीय कर्मियों की मदद से सड़क से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और बिखरे हुए सामान को हटाने का काम शुरू किया गया. देखें VIDEO:-

फिलहाल, हादसे के सटीक कारणों का पता नहीं चल पाया है और इस टक्कर में किसी के घायल या हताहत होने के संबंध में अधिकृत जानकारी सामने आना बाकी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और यातायात को पूरी तरह सामान्य करने का प्रयास जारी है.

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