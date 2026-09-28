Lehsun patte ki chutney Recipe: चाट-चाटकर खाएंगे घरवाले, जब लहसुन के पत्तों की पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे चटनी, आसान है रेसिपी!

Lehsun patte ki chutney Recipe: खाने में तड़के के लिए भारतीय डिशेज में लहसुन का तड़का लोग खूब लगाते हैं, यह खाने का स्वाद बढ़ा देता है. लहसुन की कलियां तो आपने खूब इस्तेमाल की होंगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लहसुन के पत्तों का भी बहुत यूज होता है. इनका सब्जियों में तड़का भी लगाया जाता है और इसके अलावा हरी लहसुन की पत्तों की बहुत टेस्टी चटनी भी बनती है, जो साइड डिश की तरह लोग दाल, चावल, रोटी और सब्जी के साथ मजे से खाते हैं.
लहसुन के पत्तों की चटनी बनाना भी आसान है और धनिया-पुदीना की चटनी से इसका स्वाद काफी हटकर होता है. अगर आप भी कुछ अलग और देसी स्वाद वाली चटनी बनाना चाहते हैं तो इस बार लहसुन के पत्तों की पहाड़ी स्टाइल चटनी जरूर ट्राई करें. इस चटनी की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. लहसुन के हरे पत्तों की खुशबू, हरी मिर्च की तीखापन और पहाड़ी अंदाज का स्वाद खाने को एकदम अलग बना देता है.
लहसुन के पत्तों की चटनी बनाने के लिए सामग्री
लहसुन के पत्तों की चटनी बनाने का तरीका
किसके साथ खाएं?
लहसुन के पत्तों की यह चटनी दाल-चावल, रोटी, पराठे, पकौड़े और पहाड़ी रोटियों के साथ खूब अच्छी लगती है. खासकर गर्मागर्म खाना और साथ में यह तीखी-खुशबूदार चटनी हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आपको घर के खाने में कुछ नया और देसी ट्विस्ट पसंद है, तो लहसुन के पत्तों की यह पहाड़ी चटनी एक बार जरूर बनाकर देखें.