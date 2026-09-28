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Lehsun patte ki chutney Recipe: चाट-चाटकर खाएंगे घरवाले, जब लहसुन के पत्तों की पहाड़ी स्टाइल में बनाएंगे चटनी, आसान है रेसिपी!

लहसुन के पत्तों की चटनी एक पारंपरिक और स्वादिष्ट पहाड़ी डिश है, जो खाने का जायका कई गुना बढ़ा देती है. हरे लहसुन, भुने जीरे, भांग के बीज और नींबू के रस से बनी यह तीखी चटनी दाल-चावल, पराठे या पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए एकदम परफेक्ट साइड डिश है. आइए आपको इसे बनाने का आसान तरीका बताते हैं.

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लहसुन के पत्तों का खाने में इस्तेमाल किया जाता है. (PHOTO:AI)
लहसुन के पत्तों का खाने में इस्तेमाल किया जाता है. (PHOTO:AI)

Lehsun patte ki chutney Recipe: खाने में तड़के के लिए भारतीय डिशेज में लहसुन का तड़का लोग खूब लगाते हैं, यह खाने का स्वाद बढ़ा देता है. लहसुन की कलियां तो आपने खूब इस्तेमाल की होंगी, लेकिन पहाड़ी इलाकों में लहसुन के पत्तों का भी बहुत यूज होता है. इनका सब्जियों में तड़का भी लगाया जाता है और इसके अलावा हरी लहसुन की पत्तों की बहुत टेस्टी चटनी भी बनती है, जो साइड डिश की तरह लोग दाल, चावल, रोटी और सब्जी के साथ मजे से खाते हैं. 

लहसुन के पत्तों की चटनी बनाना भी आसान है और धनिया-पुदीना की चटनी से इसका स्वाद काफी हटकर होता है. अगर आप भी कुछ अलग और देसी स्वाद वाली चटनी बनाना चाहते हैं तो इस बार लहसुन के पत्तों की पहाड़ी स्टाइल चटनी जरूर ट्राई करें. इस चटनी की खास बात यह है कि इसे बनाने में ज्यादा सामान की जरूरत नहीं पड़ती. लहसुन के हरे पत्तों की खुशबू, हरी मिर्च की तीखापन और पहाड़ी अंदाज का स्वाद खाने को एकदम अलग बना देता है.

लहसुन के पत्तों की चटनी बनाने के लिए सामग्री

  • 1 कप लहसुन के हरे पत्ते
  • 2-3 हरी मिर्च
  • 1 छोटा चम्मच भांग के बीज
  • 1 छोटा चम्मच जीरा
  • 1-2 चम्मच नींबू का रस
  • नमक स्वादानुसार
  • थोड़ा सा पानी

लहसुन के पत्तों की चटनी बनाने का तरीका

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  1. सबसे पहले लहसुन के हरे पत्तों को अच्छी तरह धोकर साफ कर लें. इन्हें मोटा-मोटा काट लें ताकि पीसने में आसानी हो. अब एक तवे पर भांग के बीज और जीरा डालकर हल्का सा भून लें. 
  2. अब मिक्सर जार में कटे हुए लहसुन के पत्ते, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा, भांग के बीज और नमक डालें. इसमें थोड़ा सा पानी डालकर सभी चीजों को दरदरा पीस लें. पहाड़ी चटनी का स्वाद ज्यादा अच्छा तब आता है जब इसे बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाने की बजाय थोड़ा दरदरा रखा जाए. 
  3. अगर आप चाहे तो सिलबट्टे पर भी चटनी को पीस सकते हैं, इससे बिल्कुल पहाड़ी स्वाद आएगा. पीसने के बाद चटनी को एक कटोरी में निकालें.
  4. चटनी को कटोरी में डालने के बाद ऊपर से नींबू का रस मिला दें. अच्छी तरह मिलाने के बाद चखें और जरूरत के हिसाब से नमक या नींबू बढ़ा सकते हैं.

किसके साथ खाएं?

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लहसुन के पत्तों की यह चटनी दाल-चावल, रोटी, पराठे, पकौड़े और पहाड़ी रोटियों के साथ खूब अच्छी लगती है. खासकर गर्मागर्म खाना और साथ में यह तीखी-खुशबूदार चटनी हो तो स्वाद और भी बढ़ जाता है. अगर आपको घर के खाने में कुछ नया और देसी ट्विस्ट पसंद है, तो लहसुन के पत्तों की यह पहाड़ी चटनी एक बार जरूर बनाकर देखें.

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