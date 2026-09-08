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फर्जी PMO अफसर या ठगी का शिकार? PM मोदी के इवेंट से पहले अरेस्ट रोहन पर नए खुलासे

बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के जियो वर्ल्ड प्लाजा से गिरफ्तार किए गए रोहन पारेख और उसके बॉडीगार्ड को 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. पारेख के वकील ने कोर्ट में बताया कि उन्हें तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति ने PMO में काम करने का प्रस्ताव दिया था.

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11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए रोहन पारेख
11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजे गए रोहन पारेख

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के जियो वर्ल्ड प्लाजा पर फर्जी PMO पहचान पत्र के मामले में रोहन पारेख और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. रोहन पारेख के बॉडीगार्ड के पास लाइसेंसी हथियार भी मिला था. इस मामले में तीसरा वांछित आरोपी प्रथमेश बागुल है.

7 सितंबर को BKC पहुंचा था रोहन

मुंबई पुलिस के मुताबिक रोहन पारेख 7 सितंबर की शाम को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के जियो वर्ल्ड प्लाजा पहुंचे और अंदर चले गए. पारेख के बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे ने भी अंदर जाने की कोशिश की, उसके पास हथियार थे. जिसके कारण डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर ने उसे अंदर जाने से रोक दिया. इसके बाद पारेख वापस आए और अपना PMO का कथित पहचान पत्र दिखाया. 

कार्ड पर जारी होने की तारीख तो थी लेकिन वैलिडिटी यानी वैधता की तारीख नहीं थी, जो आम तौर पर सरकार द्वारा जारी आइडेंटिटी कार्ड पर होती है. साथ ही, इस कार्ड पर जारी करने वाले के हस्ताक्षर तो थे लेकिन उनका पद नहीं लिखा था. इस कार्ड में रोहन पारेख को 'ग्रेड C अधिकारी' बताया गया था. 

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मेरे क्लाइंट को फंसाया गया: पारेख के वकील का दावा

इस मामले में वांछित आरोपी प्रथमेश बागुल की तलाश की जा रही है. मंगलवार को कोर्ट में रोहन पारेख के वकील ने बताया कि पारेख को 2024 में तरुण कपूर नाम के एक व्यक्ति ने PMO में काम करने का प्रस्ताव दिया था.

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वकील ने बताया कि उन्हें महक गुप्ता के लिए एडवाइज़री रोल और तरुण गुप्ता से डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी से जुड़ा ईमेल मिला था. साथ ही PMO से जुड़े ईमेल, आधिकारिक ऑफर लेटर और पीएम के हस्ताक्षर वाला पत्र भी मिला था. वकील का दावा है कि पारेख को फंसाया गया है. मामले में उन्होंने जांच अधिकारियों को सभी दस्तावेज़ सौंप दिए हैं. 

रोहन को मिले थे बॉडीगार्ड रखने के निर्देश: पारेख के वकील का दावा

जानकारी के मुताबिक, पारेख ने लंदन स्थित एक विश्वविद्यालय में पढ़ाई की है और भू-राजनीति पर अपना अध्ययन और निबंध UNESCO को सौंपा है. पारेख के वकील ने वकील ने बताया कि उन्होंने BSC की है और साल 2024 से उनके पास निजी बॉडीगार्ड है. उनका कहना है कि पारेख को कथित तौर पर बॉडीगार्ड रखने के निर्देश भी मिले थे. पारेख के वकील ने बताया कि उन्हें पहचान पत्र एक स्क्रीनशॉट के तौर पर भेजा गया था और उसकी कोई फिजिकल कॉपी कभी नहीं दी गई.

यह भी पढ़ें: PM मोदी के कार्यक्रम से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर से 2 संदिग्ध हिरासत में, PMO की फर्जी ID और बंदूक बरामद

पारेख का दावा है कि वे वेन्यू पर निजी काम से गए थे. उन्होंने बताया कि वे अपनी मंगेतर के लिए परफ्यूम खरीदने मॉल गए थे. उन्होंने जांच से संबंधित सभी दस्तावेज पुलिस को सौंप दिए हैं. इस मामले में BKC थाने ने BNS की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है.

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निजी काम से BKC गया था रोहन: पारेख के वकील का दावा

रोहन पारेख और उनके बॉडीगार्ड को गिरफ्तार किया गया है. इस मामले में तीसरा वांछित आरोपी प्रथमेश बागुल है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है. क्राइम ब्रांच इस घटना की जांच कर रही है. मामले में, रोहन पारेख और उसके बॉडीगार्ड दिलीप कुंडे को 11 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेजा गया है. 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को BKC के जियो वर्ल्ड सेंटर में 'ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026' का शुभारंभ करने वाले हैं. इस दौरान वे लोगों को संबोधित भी करेंगे. हालांकि, मुंबई पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि सोमवार को हुई घटना का प्रधानमंत्री के दौरे से कोई संबंध नहीं था.

रोहन पारेख क वकील सतीश मानेशिंदे ने मामले में कहा है कि यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है. इसलिए पूरी जांच पड़ताल के बाद ही वे कोई बयान जारी करेंगहे. हालांकि उन्होंने ये बात स्पष्ट की है कि रोहन पारेख का जियो मॉल के दौरे का आज प्रधानमंत्री के दौरे से कोई लेना-देना नहीं था.

जांच के दौरान पुलिस ने .32 बोर का हथियार और ज़िंदा कारतूस भी बरामद किया है. पुलिस अब नकली पहचान पत्रों के स्रोत की जांच कर रही है. इसमें कौन लोग शामिल हैं, आरोपियों ने इस तरह की पहचान का कहां इस्तेमाल किया, इन सब एंगल से पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है. 

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