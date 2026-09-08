scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

मेरठ: सरकारी सब्सिडी से बदला खेती का गणित, मशीनों ने घटाई लागत, किसानों की बढ़ी आमदनी

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में कृषि विभाग की सब्सिडी योजनाओं और आधुनिक कृषि यंत्रों ने खेती की तस्वीर बदल दी है. सरकार से 40 से 80 प्रतिशत तक अनुदान पाकर किसान महंगे उपकरण खरीद रहे हैं. इससे खेती का समय और श्रम लागत आधी रह गई है.

Advertisement
X
सरकारी सब्सिडी से आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ, किसानों की आमदनी बढ़ी. (photo: ITG)
सरकारी सब्सिडी से आधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ, किसानों की आमदनी बढ़ी. (photo: ITG)

आधुनिक कृषि यंत्र और सरकार की सब्सिडी योजनाएं ग्रामीण अंचलों में खेती का पूरा गणित बदल रही हैं. महंगी कृषि मशीनरी अब किसानों की पहुंच से बाहर नहीं रही. कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं और सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन (SMAM) जैसी योजनाओं के तहत किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर सब्सिडी दी जा रही है. कई श्रेणियों में 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक अनुदान मिलने से किसान ट्रैक्टर के साथ सुपर सीडर, बेलर, रोटावेटर, गहरी जुताई के यंत्र और फसल कटाई से जुड़े आधुनिक उपकरण खरीद रहे हैं.

इन मशीनों का असर खेती की लागत और समय दोनों पर दिखाई दे रहा है. जिन कृषि कार्यों में पहले दो दिन लगते थे, वो आधुनिक मशीनों की मदद से एक दिन में पूरे हो रहे हैं. इससे श्रम की जरूरत कम हुई है और किसान कम समय में ज्यादा क्षेत्र में खेती का काम पूरा कर पा रहे हैं. खास बात ये है कि किसान इन मशीनों का इस्तेमाल अपनी खेती के साथ-साथ दूसरे किसानों के खेतों में किराये पर काम करके अतिरिक्त आमदनी भी कर रहे हैं.

नंदकिशोर को मिली 24 लाख की सब्सिडी

सम्बंधित ख़बरें

samajwadi party president akhilesh yadav
'लाल टोपी-नीली ड्रेस, बहरूपिये का खेल...', सपा के बदले ड्रेसकोड पर BJP का तंज
bareilly jal jeevan mission
घरों तक पाइपलाइन बिछी... लेकिन पानी मिलने से पहले ही नदी में समा गई टंकी
Saharanpur Well Found Under Mosque
मस्जिद के नीचे म‍िला कुआं, क्यों मच गया सि‍यासी बवाल? जानें
ASI team reached the Musafir Khana
जामा मस्जिद से 500 मीटर दूर पहुंची ASI टीम, मुसाफिरखाने की जांच क्यों हुई?
Police Officer and Petrol Pump Employees Engage in Fiery Dispute; Investigation Underway
CNG के पैसे को लेकर बहस, फिर पेट्रोल पंप कर्मचारी से भिड़ा दारोगा

मवाना क्षेत्र के किसान नंदकिशोर ने बताया कि उन्होंने सरकार की योजना के तहत फार्म मशीनरी बैंक परियोजना का लाभ लिया. करीब 42 लाख रुपये की कृषि मशीनरी में 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर और उसके साथ कई आधुनिक कृषि यंत्र शामिल हैं.

Advertisement

उनके अनुसार, 30 लाख की योजना में उन्हें करीब 80 प्रतिशत तक सब्सिडी का लाभ मिला और लगभग 24 लाख रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई.

उन्होंने बताया कि ट्रैक्टर के साथ बेलर, सुपर सीडर, गेहूं कटाई की मशीन और गहरी जुताई के लिए पिलाऊं समेत अन्य कृषि यंत्र खरीदे हैं. इन मशीनों से खेती के काम में करीब 50 प्रतिशत तक समय की बचत हो रही है. पहले जिस काम में दो दिन लगते थे, वह अब एक दिन में पूरा हो जाता है.

'5 लाख की अतिरिक्त कमाई'

नंदकिशोर के पास करीब छह एकड़ जमीन है, जिसमें वह मुख्य रूप से आलू और गन्ने की खेती करते हैं. उनका कहना है कि मशीनों के इस्तेमाल से श्रमिकों की जरूरत भी कम हुई है. इसके अलावा मशीनों को दूसरे किसानों के खेतों में किराये पर चलाने से सालाना करीब चार से पांच लाख रुपये की अतिरिक्त आमदनी हो रही है.

नंदकिशोर ने बताया कि उनके पास गहरी जुताई के लिए पिलाऊं मशीन भी है, जिसकी कीमत करीब पांच लाख रुपये है. ये जमीन के नीचे बनी कठोर परत को तोड़ने में मदद करती है. इससे खेत की मिट्टी बेहतर होती है और फसल के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनती हैं.

Advertisement

उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं की जानकारी लेकर किसान इनका बेहतर लाभ उठा सकते हैं. योजना के माध्यम से ऋण लेने में भी उन्हें परेशानी नहीं हुई. कृषि विभाग की ओर से बैंक को पत्र भेजे जाने के बाद ऋण की प्रक्रिया आगे बढ़ी. उनका कहना है कि आधुनिक मशीनरी से न केवल खेती आसान हुई, बल्कि परिवार की आमदनी के नए रास्ते भी खुले हैं.

सुपर सीडर और रोटावेटर पर मिली छूट

मेरठ के किसान पुनीत यादव ने बताया कि उन्होंने सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर ट्रैक्टर के साथ सुपर सीडर और रोटावेटर खरीदा है. अलग-अलग कृषि यंत्रों पर उन्हें करीब 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी मिली है. वह फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी (FPO) भी चलाते हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान जुड़े हुए हैं. उनके पास करीब 60 बीघा जमीन है और वह गन्ने व गेहूं की खेती करते हैं.

पुनीत के मुताबिक, सुपर सीडर का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इससे जुताई और बुवाई का काम एक साथ हो जाता है. पहले दोनों काम अलग-अलग करने पड़ते थे, जिससे समय और श्रम की लागत बढ़ती थी. सुपर सीडर से बीज की बचत होती है और फसल का उत्पादन भी बेहतर मिलने की संभावना रहती है. मशीन के इस्तेमाल से खेत तैयार करने में समय और मेहनत दोनों की बचत होती है.

Advertisement

कृषि मशीनरी पर मिलने वाली सरकारी सब्सिडी का लाभ लेकर किसान अब पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं. मशीनों से खेत तैयार करने, बुवाई, कटाई और अन्य कृषि कार्यों में लगने वाला समय कम हो रहा है. श्रम लागत घटने से खेती की कुल लागत पर भी असर पड़ रहा है.

किसानाों की अतिरिक्त कमाई का रास्ता

वहीं, जिन किसानों के पास आधुनिक कृषि यंत्र हैं, वह इन्हें आसपास के किसानों को किराये पर उपलब्ध कराकर अतिरिक्त आमदनी भी कर रहे हैं. इस तरह सरकारी सब्सिडी से खरीदी गई कृषि मशीनरी किसानों के लिए केवल खेती का साधन नहीं, बल्कि अतिरिक्त रोजगार और आमदनी का जरिया भी बन रही है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    संभल में ASI का निरीक्षण, 500 मीटर दूर मुसाफिरखाने की हुई जांच |
    फैक्ट चेक: फिल्म शूटिंग का वीडियो दिल्ली में महिला पत्रकारों से पुलिस की बदसलूकी का बताकर वायरल |
    मेरठ: सरकारी सब्सिडी से बदला खेती का गणित, मशीनों ने घटाई लागत, किसानों की बढ़ी आमदनी |
    चीन के ट्रक ड्राइवर्स सोते वक्त मुंह में रस्सी क्यों दबा लेते हैं? |
    पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू, श्राद्ध से पहले ही निपटा लें घर के ये 5 काम |
    दुबई में 30 हजार का रूम! अंदर का हाल देख बोले- यहां कैसे रहेंगे? |
    BCCI फिर होगा मालामाल! हर मैच से बरसेंगे करोड़ों रुपये, ChatGPT के साथ हुई गजब की डील |
    यूपी के इन दो भाइयों ने की 500 करोड़ की ठगी, 35000 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना, STF ने दबोचा |
    'राक्षस के होते थे ऐसे किरदार', फिल्म KGF पर बोले तिग्मांशु धूलिया, साउथ सिनेमा को घेरा |
    भारत-चीन के बीच पहली कोर कमांडर स्तर की बैठक, LAC के मुद्दे पर हुई बातचीत
    Advertisement