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दुबई में 30 हजार का रूम! अंदर का हाल देख बोले- यहां कैसे रहेंगे?

दुबई की चमक-दमक के पीछे रहने की एक ऐसी हकीकत सामने आई है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे. एक भारतीय महिला ने करीब 30 हजार रुपये महीने के किराए वाले छोटे से डुप्लेक्स कमरे का वीडियो शेयर किया है. जिसे देखकर यहां तो गरीबों का रहना मुश्किल है.

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वीडियो में कमरे के एक हिस्से में एक बेड रखा नजर आता है (Photo:Insta/@keerthanaindubai and pexel)
वीडियो में कमरे के एक हिस्से में एक बेड रखा नजर आता है (Photo:Insta/@keerthanaindubai and pexel)

दुबई का नाम सुनते ही ज्यादातर लोगों के दिमाग में आलीशान अपार्टमेंट, गगनचुंबी इमारतें और महंगी लाइफस्टाइल की तस्वीर आती है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने इसी शहर की जिंदगी का दूसरा पहलू दिखाया है. एक भारतीय महिला ने दुबई में करीब 30 हजार रुपये महीने के किराए वाले एक छोटे से डुप्लेक्स कमरे का वीडियो शेयर किया है. कमरे के अंदर की जगह देखकर सोशल मीडिया यूजर्स के बीच बहस छिड़ गई.

इंस्टाग्राम यूजर कीर्थना एल ने इस कमरे का वीडियो अपने अकाउंट पर शेयर किया. वीडियो में वह पहले एक संकरे रास्ते से अंदर जाती हैं और फिर कमरे की झलक दिखाती हैं. यह सामान्य फ्लैट की तरह खुला कमरा नहीं, बल्कि छोटी-सी डुप्लेक्स जगह है, जिसे दो स्तरों में बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: दुबई में बिरयानी बनाकर 90 हजार कमाता है शख्स, पूरा पैसा घर भेज देता है... शेफ की कहानी वायरल

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ऊपर बेड, नीचे रहने की जगह

वीडियो में कमरे के एक हिस्से में एक बेड रखा नजर आता है. नीचे की तरफ चलने-फिरने और सामान रखने के लिए सीमित जगह है. कमरे में एयर कंडीशनर भी लगा हुआ है. महिला ने बताया कि यहां अपना सामान रखने के लिए भी बहुत ज्यादा जगह नहीं है.

पहले देखिए ये वीडियो

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उन्होंने वीडियो में बताया कि अगर कोई अकेला शख्स इस कमरे में रहता है तो इसका किराया करीब 1,200 से 1,300 यूएई दिरहम महीने का है. वहीं दो लोगों के रहने पर किराया करीब 1,400 से 1,500 दिरहम तक पहुंच जाता है. इंडियन करेंसी में यह रकम लगभग 30 हजार से 37 हजार रुपये के आसपास बैठती है.

महिला ने कमरे में मौजूद छोटी-सी सामान रखने की जगह भी दिखाई. उन्होंने बताया कि यहां रहने वाले व्यक्ति को अपना लगेज भी इसी सीमित जगह में रखना होगा.

यह भी पढ़ें: ... नहीं तो जिन्न पकड़ लेगा! दुबई में भी लोग मानते हैं ऐसे-ऐसे अंधविश्वास

30 हजार में दुबई में यही मिलेगा?

वीडियो में महिला कमरे का ऊपरी हिस्सा दिखाते हुए बताती हैं कि दुबई में करीब 30 हजार रुपये खर्च करने पर इस तरह की जगह मिल सकती है. कमरे का आकार देखकर कई लोगों को यह उम्मीद से काफी अलग लगा.इस वीडियो का मकसद सिर्फ कमरे की कीमत बताना नहीं था, बल्कि दुबई में रहने वाले लोगों की एक ऐसी हकीकत दिखाना भी था, जो शहर की चमक-दमक के बीच अक्सर नजर नहीं आती.

'दुबई सपनों का शहर है, लेकिन...'

वीडियो के साथ शेयर किए गए कैप्शन में कीर्थना ने दुबई को 'सपनों का शहर' बताया. हालांकि, उन्होंने यह भी लिखा कि दुबई में आपकी स्किल, मेहनत, सोच और निरंतरता काफी मायने रखती है.उन्होंने कहा कि दुबई में बुर्ज खलीफा जैसे लग्जरी अपार्टमेंट भी हैं, लेकिन इसी शहर में ऐसे लोग भी रहते हैं जो शेयरिंग रूम और पार्टीशन का सहारा लेते हैं.

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उनका कहना था कि बड़े शहरों की तरह दुबई में भी रहने की कई अलग-अलग हकीकत हैं. हर व्यक्ति महंगे और लग्जरी अपार्टमेंट में नहीं रहता.

ज्यादातर लोग तो बेडस्पेस में रहते हैं

वीडियो सामने आने के बाद कई सोशल मीडिया यूजर्स ने अपने अनुभव शेयर किए. कुछ लोगों ने बताया कि दुबई पहुंचने के बाद उन्होंने भी शुरुआत में बेडस्पेस या पार्टीशन में रहकर समय बिताया था.

एक यूजर ने कहा कि केवल वही लोग इस तरह की जिंदगी की अहमियत समझ सकते हैं, जिन्होंने खुद दुबई में रहकर इसका अनुभव किया है. एक अन्य यूजर ने लिखा कि दुबई आने वाले बहुत से लोग अपनी यात्रा की शुरुआत बेडस्पेस या पार्टीशन से करते हैं.

वहीं कुछ यूजर्स को यह कमरा बेहद छोटा और घुटन भरा लगा. एक कमेंट में कहा गया कि ऐसी जगह पर रहना काफी मुश्किल होगा और वहां रहने वाले लोगों की जिंदगी आसान नहीं है.

हालांकि, हर किसी की राय एक जैसी नहीं थी. एक यूजर ने इस किराए की तुलना भारत के शहरों से करते हुए कहा कि हैदराबाद के माधापुर जैसे इलाके में एक आरके का किराया भी करीब 20 हजार रुपये हो सकता है. यूजर ने यह भी संभावना जताई कि अगर यह जगह दुबई के किसी प्राइम लोकेशन में है, तो किराया उतना असामान्य नहीं है.

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सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो ने दुबई की उस तस्वीर को सामने रखा है, जो आमतौर पर बुर्ज खलीफा और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीरों के पीछे छिप जाती है. एक ही शहर में किसी के लिए आलीशान अपार्टमेंट हैं, तो किसी के लिए सीमित जगह वाला छोटा-सा कमरा ही घर है.

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