scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

PM मोदी के कार्यक्रम से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर से 2 संदिग्ध हिरासत में, PMO की फर्जी ID और बंदूक बरामद

प्रधानमंत्री मोदी के मुंबई दौरे से पहले BKC स्थित नीता मुकेश अंबानी अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, इनमें से एक के पास से बंदूक और एक के पास से PMO का फर्जी पहचान पत्र मिला है.

Advertisement
X
आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करेंगे
आज प्रधानमंत्री मोदी मुंबई में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का शुभारंभ करेंगे

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताया था.

जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान उसके पास PMO कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी मिला. जब सुरक्षा जांच की गई तो पहचान पत्र फर्जी पाए गए. जानकारी के मुताबिक, दूसरे संदिग्ध के पास बंदूक भी थी. 

मामले में क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है. इन लोगों का फर्जी पहचान पत्र और हथियार के साथ आने का क्या मकसद था, इसकी जांच की जा रही है. थोड़ी देर में दोनों को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया जाएगा. 

मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. यहां प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय रोहन पारेख के रूप में हुई है. उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताया था. उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था, जिसके पास बंदूक थी. मामले में क्राइम भ्रांच आगे की जांच कर रही है.  

Advertisement

आरोपी रोहन पारेख ड्रोन टेक का बिज़नेस करता है और खार इलाके में रहता है.

यह भी पढ़ें: 'झूठ की गूंज से भरमाने वाले हर चौराहे पर, भारत का युवा सच की हुंकार से चलता है', Gen-Z के बीच बोले PM मोदी 

मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स कल फर्जी पहचान पत्र लेकर वेन्यू के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, इस दौरान मुंबई पुलिस ने चेकिंग की और जांच में उसका पहचान पत्र नकली पाया. BKC थाने में दोनों संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करने वाले हैं. वे यहां कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    तीन दिन की खामोशी के बाद रूस ने कीव पर दागे 166 ड्रोन और 32 मिसाइलें, हमले में 2 की मौत |
    मम्मी-पापा, भाई-बहन, पति-पत्नी सबके नाम से लगाएं पैसे... इस हफ्ते IPO की बारिश! |
    'सुरक्षा के लिए दिल्ली आए थे, मणिपुर वाले यहां भी सेफ नहीं', टीचर की पीट-पीटकर हत्या पर गुस्से में परिवार-दोस्त |
    72 साल बाद टूटी परंपरा, गुजरात में होंगे नेशनल फिल्म अवॉर्ड्स, दिग्गज डायरेक्टर ने पूछा- महाराष्ट्र क्यों नहीं? |
    ट्रंप ने कनाडा की विमान कंपनी बॉम्बार्डियर को क्या धमकी दी? देखें दुनिया आजतक |
    IIT मद्रास से पढ़ाई का सुनहरा मौका, 9वीं-12वीं के बच्चों के लिए 17 नए कोर्स लॉन्च |
    Steve Jobs और नीम करोली बाबा का कनेक्शन, अधूरी रह गई मुलाकात |
    नेपाल में आई विनाशकारी बाढ़ के 13वें दिन क्या हैं हालात, देखें ग्राउंड र‍िपोर्ट |
    CNG के पैसे को लेकर बहस, गाली-गलौच के बाद पेट्रोल पंप कर्मी से भिड़ा दारोगा, वीडियो वायरल होने पर जांच शुरू |
    भारत के जंगल में मिले ये जानवर, यहां तो पाए ही नहीं जाते... फिर आए कहां से?
    Advertisement