PM मोदी के कार्यक्रम से पहले अंबानी कल्चरल सेंटर से 2 संदिग्ध हिरासत में, PMO की फर्जी ID और बंदूक बरामद

मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) स्थित नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर से दो संदिग्ध व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है. सूत्रों के मुताबिक, एक संदिग्ध व्यक्ति ने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताया था.

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जानकारी के मुताबिक, जांच के दौरान उसके पास PMO कार्यालय का फर्जी पहचान पत्र भी मिला. जब सुरक्षा जांच की गई तो पहचान पत्र फर्जी पाए गए. जानकारी के मुताबिक, दूसरे संदिग्ध के पास बंदूक भी थी.

मामले में क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है. इन लोगों का फर्जी पहचान पत्र और हथियार के साथ आने का क्या मकसद था, इसकी जांच की जा रही है. थोड़ी देर में दोनों को मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय में पेश किया जाएगा.

मुंबई पुलिस ने बताया कि मुंबई में नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर (NMACC) से दो लोगों को हिरासत में लिया गया है. यहां प्रधानमंत्री मोदी का एक कार्यक्रम भी प्रस्तावित है. पुलिस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान 24 वर्षीय रोहन पारेख के रूप में हुई है. उसने खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का अधिकारी बताया था. उसके साथ एक बॉडीगार्ड भी था, जिसके पास बंदूक थी. मामले में क्राइम भ्रांच आगे की जांच कर रही है.

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आरोपी रोहन पारेख ड्रोन टेक का बिज़नेस करता है और खार इलाके में रहता है.

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मुंबई पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स कल फर्जी पहचान पत्र लेकर वेन्यू के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था. हालांकि, इस दौरान मुंबई पुलिस ने चेकिंग की और जांच में उसका पहचान पत्र नकली पाया. BKC थाने में दोनों संदिग्धों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच आगे की जांच कर रही है.

आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) के जियो वर्ल्ड सेंटर में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2026 का शुभारंभ करने वाले हैं. वे यहां कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे.

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