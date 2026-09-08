चीन के ट्रक ड्राइवर्स सोते वक्त मुंह में रस्सी क्यों दबा लेते हैं?

इंटरनेट पर ऐसे वीडियो सामने आते रहते हैं, जिनमें पास सड़क किनारे ट्रक खड़ी कर ड्राइवर मुंह में रस्सी दबाए सो रहे हैं. अक्सर ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएंगे. इनको लेकर कई तरह के दावे किए जाते हैं. चलिए जानते हैं ऐसे करने के पीछे क्या- क्या दावे किए जा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर चीन के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं. इनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं. इन वीडियो में हाईवे पर लंबी दूरी तक ट्रक चलाने वाले ड्राइवर्स को सड़क किनारे सोते हुए दिखाया गया है. सड़क किनारे ट्रक खड़ी कर ये ड्राइवर आराम से सोते दिखाई देते हैं. बस इनके मुंह में रस्सी दबा होता है.

ऐसे वीडियो में ये दावा किया गया है कि ड्राइवर सेफ्टी के लिए मुंह में रस्सी दबाकर सोते हैं. रस्सी का एक छोर ड्राइवर के मुंह में रहता है और दूसरा डीजल टंकी की ढक्कन से जुड़ा रहता है. क्योंकि, देर रात सड़कों के किनारे ट्रक लगाकर सोने पर चोर टंकी से डीजल चुराकर ले जाते हैं. इस वजह से सुबह जब ड्राइवरों की नींद खुलती है, तो उनका काफी नुकसान हो चुका होता है.

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रात में हाईवे के किनारे ट्रक खड़ा कर आराम करने वाले ड्राइवर के लिए टंकी से डीजल या पेट्रोल चोरी हो जाना एक बड़ी समस्या होती है. वायरल वीडियो में दावा किया जाता है कि इसी समस्या के समाधान के तौर पर ड्राइवर ऐसी ट्रिक आजमा रहे हैं. क्योंकि, जैसे ही कोई चोर तेल की टंकी का ढक्कन खोलने की कोशिश करता है. रस्सी खिंच जाने की वजह से ड्राइवर की नींद खुल जाती है.

इसी तरह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर दिखा है. इसमें ट्रक ड्राइवर गाड़ी के अंदर सुरक्षित तरीके से सोने की ट्रिक बताता दिखाई देता है. वीडियो में ट्रक ड्राइवर ने बताया कि सोने से पहले वे हमेशा 'सीट बेल्ट ट्रिक' का इस्तेमाल करते हैं, यानी सीट बेल्ट को दोनों दरवाजों के चारों ओर कसकर बांध देते हैं. ताकि कोई भी ट्रक के केबिन में घुसने की कोशिश न करे.

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ऐसे कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते रहते हैं. जिसमें दिन रात सड़कों पर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर अपनी सुरक्षा के लिए तरह- तरह के ट्रिक्स आजमाते दिखाई दे जाते हैं. इनमें से ही एक है, तेल टंकी के ढक्कन से बंधी रस्सी मुंह में दबाकर सोना.

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