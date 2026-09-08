scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

फैक्ट चेक: फिल्म शूटिंग का वीडियो दिल्ली में महिला पत्रकारों से पुलिस की बदसलूकी का बताकर वायरल

दिल्ली में दो महिला पत्रकारों ने पुलिस द्वारा हिरासत में मारपीट का आरोप लगाया था, लेकिन वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि यह कोई असली घटना नहीं बल्कि शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का हिस्सा है.

Advertisement

आजतक फैक्ट चेक

दावा
इस वीडियो में दिल्ली पुलिसकर्मी महिला पत्रकार को बेरहमी से पीटती हुई नजर आ रही हैं.
सोशल मीडिया यूजर्स
सच्चाई
ये किसी असल घटना का नहीं, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग का वीडियो है.    

दो महिला पत्रकारों ने हाल ही में आरोप लगाया कि 3 सितंबर को साउथ दिल्ली में एक पब्लिक इवेंट को कवर करने के दौरान दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया और साकेत थाने में उनके साथ मारपीट और बदसलूकी की.

अब इसी संदर्भ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है. इसमें कथित तौर पर एक ‘महिला पुलिसकर्मी’, जमीन पर पड़ी एक महिला को लात मारती नजर आ रही है. जमीन पर पड़ी महिला को इस दौरान रोते हुए भी देखा जा सकता है.

वीडियो पर लिखा है, “दिल्ली पुलिस महिला पत्रकार को बेरहमी से मार रही है. ये पुलिस जब पत्रकार को मार सकती है तो और लोगों के साथ क्या करेगी.” वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए कई लोगों ने इस पुलिसकर्मी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी मांग की.



आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि ये किसी असल घटना का नहीं, बल्कि एक शॉर्ट फिल्म की शूटिंग के दौरान का वीडियो है.

सम्बंधित ख़बरें

15 रिजेक्शन के बाद मिली 1.1 करोड़ की नौकरी. (Image: X/@GantavyaMalviya)
15 बार रिजेक्शन फिर Amazon में ₹1.1 करोड़ की नौकरी, बताई स्टोरी
50साल के लोगों को भी मिलेगी 97 लाख सैलरी वाली नौकरी.
50 की उम्र में मिलेगी 97 लाख रुपये की सैलरी, इस बैंक में निकली भर्ती  
पहले ही साल कारोबार में कमा लिया 3 करोड़ रुपये.
प्रेग्नेंसी में शुरू किया बिजनेस, पहले ही साल हुआ 3 करोड़ का कारोबार
Manipur music teacher murder case
'मणिपुर वाले दिल्ली में भी सेफ नहीं', टीचर की हत्या पर भावुक परिवार
क्लास 9वीं के बच्चे के साथ रैगिंग का मामला आया सामने.
हिमाचल के बोर्डिंग स्कूल में 9वीं के छात्र के साथ रैगिंग, 5 पर FIR दर्ज  

कैसे पता लगाई सच्चाई?  

वीडियो के कीफ्रेम्स को रिवर्स सर्च करने पर हमें ये 'CineEdge Media-Behind the Scenes' नाम के एक फेसबुक पेज पर 26 जून की पोस्ट में मिला. पोस्ट के डिस्क्रिप्शन में इसे एक फिल्म शूटिंग से संबंधित बताया गया है.

Advertisement

 

यहां वीडियो के साथ ‘#shortfilmseries’ और ‘#uncut’ जैसे हैशटैग्स का इस्तेमाल किया गया है. पेज के बायो सेक्शन के मुताबिक यहां वो अपनी फिल्मों के एक्टिंग सीन और पर्दे के पीछे के सीन के वीडियो पोस्ट करते हैं. वहीं, इनके यूट्यूब चैनल पर शॉर्ट फिल्में अपलोड की जाती हैं. 

वीडियो में दिख रही ‘पुलिसकर्मी’ और भी कई वीडियो में एक्टिंग करती हुई नजर आती है. साफ है कि वायरल हो रहा वीडियो किसी असल घटना का नहीं है. ये महज एक फिल्म शूटिंग का हिस्सा है.

साकेत पुलिस स्टेशन के अंदर बदसलूकी का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार शाहीन खान और नफीसा खान डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म 4PM के लिए काम करती हैं. दोनों एक इवेंट को कवर करने गई थीं.

पत्रकारों ने आरोप लगाया कि उनकी मुस्लिम पहचान और सीएम रेखा गुप्ता से सवाल करने की वजह से उनके साथ बदसलूकी की गई. हालांकि पुलिस ने इसका खंडन किया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस का दावा है कि पत्रकारों का स्कूटर एक विशिष्ट वीवीआईपी (VVIP) सुरक्षा मार्ग में बाधा डाल रहा था. जब उनसे स्कूटर हटाने को कहा गया, तो उन्होंने सुरक्षा निर्देशों का पालन करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें वहां से हटाया गया और थाने ले जाया गया.

इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया जा रहा है. इसमें भी वही ‘महिला पुलिसकर्मी’ नजर आ रही हैं.
 

Advertisement

Fact check
इस वीडियो के साथ भी दावा किया जा रहा है कि इस पुलिसकर्मी ने एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और उसके प्राइवेट पार्ट को नुकसान पहुंचाया. लेकिन ये वीडियो भी CineEdge Media का है और फिल्म शूटिंग का है. 

---- समाप्त ----
Live TV

क्या आपको लगता है कोई मैसैज झूठा ?
सच जानने के लिए उसे हमारे नंबर 73 7000 7000 पर भेजें.
आप हमें factcheck@intoday.com पर ईमेल भी कर सकते हैं
aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'हनुमान अंश' की दहाड़, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, हिला डाला बॉक्स ऑफिस |
    संभल में ASI का निरीक्षण, 500 मीटर दूर मुसाफिरखाने की हुई जांच |
    फैक्ट चेक: फिल्म शूटिंग का वीडियो दिल्ली में महिला पत्रकारों से पुलिस की बदसलूकी का बताकर वायरल |
    मेरठ: सरकारी सब्सिडी से बदला खेती का गणित, मशीनों ने घटाई लागत, किसानों की बढ़ी आमदनी |
    चीन के ट्रक ड्राइवर्स सोते वक्त मुंह में रस्सी क्यों दबा लेते हैं? |
    पितृपक्ष 26 सितंबर से शुरू, श्राद्ध से पहले ही निपटा लें घर के ये 5 काम |
    दुबई में 30 हजार का रूम! अंदर का हाल देख बोले- यहां कैसे रहेंगे? |
    BCCI फिर होगा मालामाल! हर मैच से बरसेंगे करोड़ों रुपये, ChatGPT के साथ हुई गजब की डील |
    यूपी के इन दो भाइयों ने की 500 करोड़ की ठगी, 35000 से ज्यादा लोगों को लगाया चूना, STF ने दबोचा |
    'राक्षस के होते थे ऐसे किरदार', फिल्म KGF पर बोले तिग्मांशु धूलिया, साउथ सिनेमा को घेरा
    Advertisement