scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'राक्षस के होते थे ऐसे किरदार', फिल्म KGF पर बोले तिग्मांशु धूलिया, साउथ सिनेमा को घेरा

तिग्मांशु धूलिया ने बीते दिन फिल्म धुरंधर की आलोचना की और आज वे कह रहे हैं कि 'कांतारा' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों में बेवजह के एक्शन सीन डाले जा रहे हैं. इसके अलावा उन्होंने केजीएफ पर भी निशाना साधा.

Advertisement
X
यश पर बोले तिग्मांशु धूलिया (Photo: Screengrab/IMDb)
यश पर बोले तिग्मांशु धूलिया (Photo: Screengrab/IMDb)

बॉलीवुड के बेबाक डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' जैसी सिनेमाई कहानियों के तौर-तरीकों पर सवाल उठाने के बाद, अब उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'कांतारा', 'बाहुबली' और 'KGF' को अपने निशाने पर लिया है. 

तिग्मांशु ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें आज तक यह समझ नहीं आया कि दर्शक आखिर ऐसी फिल्मों को इतना पसंद क्यों करते हैं? उनके इस बयान ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा बनाम रीजनल सिनेमा की बहस को हवा दे दी है.

तिग्मांशु धूलिया ने क्या कहा?
Koshala Literature Festival के दौरान फिल्मों की बदलती कहानी और दर्शकों की पसंद पर बात करते हुए तिग्मांशु धूलिया ने 'कांतारा' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों पर चुटकी ली. उनका कहना था कि इन फिल्मों में जिस तरह का सिनेमा दिखाया जा रहा है, वह उनकी समझ से पूरी तरह परे है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि न जाने किस वजह से लोग सिनेमाघरों में जाकर ऐसी फिल्मों पर प्यार लुटा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Tigmanshu Dhulia criticise Ranveer Singh's Dhurandhar after 3000 crore box office success
'ये कोई कहानी हुई?', धुरंधर पर भड़का फिल्ममेकर, हुआ बवाल
Kalpana Iyer slams bollywood
70 की एक्ट्रेस ने मांगा काम, इंडस्ट्री ने किया इग्नोर, छलका दर्द
Yash in Toxic and Ranveer Singh in Dhurandhar 2.
'टॉक्सिक' ने पहले दिन लगाई सेंचुरी, लेकिन 'धुरंधर 2' से रही पीछे
Ram Gopal Varma Toxic DHurandhar
'धुरंधर फिर देख रहा हूं...', टॉक्सिक पर राम गोपाल वर्मा का करारा तंज
अक्षय खन्ना बने शुक्राचार्य
'रहमान डकैत' बना शुक्राचार्य, 51 के अक्षय खन्ना का ट्रांसफॉर्मेशन

यश के लुक पर सवाल
साउथ की सुपर-डुपर हिट फिल्म 'केजीएफ' का जिक्र करते हुए तिग्मांशु ने यश के लुक पर भी तंज कसा. उन्होंने सवाल उठाया कि यश ने इस किरदार के लिए इतनी लंबी दाढ़ी और बाल क्यों बढ़ाए थे और युवाओं के बीच यह लुक इतना ट्रेंड क्यों कर गया? तिग्मांशु ने अपनी बात रखते हुए कहा कि फिल्म देखते वक्त उन्हें उसमें काम करने वाला हर किरदार किसी 'राक्षस' जैसा दिखाई दे रहा था. ऐसे किरदार तो रामायण और महाभारत में होते थे, वो आजकल हीरो बन रहे हैं. 

Advertisement

तिग्मांशु धूलिया कौन हैं?
तिग्मांशु धूलिया एक नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर और एक्टर हैं. उन्हें 'हासिल' और 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिनमें उनके साथ अक्सर काम करने वाले दिवंगत इरफान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी.

धूलिया अभी अपनी आने वाली ZEE5 ओरिजिनल फिल्म 'घमासान' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अरशद वारसी और प्रतीक गांधी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 11 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    फर्जी PMO अफसर या ठगी का शिकार? PM मोदी के इवेंट से पहले गिरफ्तार रोहन पर नए खुलासे |
    दारोगा-पेट्रोल पंप कर्मी की बहस का VIDEO वायरल, जांच शुरू |
    15 बार रिजेक्शन फिर Amazon में 1.1 करोड़ रुपये की नौकरी, इंजीनियर ने बताई स्टोरी   |
    Multibagger Return: 3 दिन में तीन गुना पैसा... इस शेयर में रोज अपर सर्किट, 200% उछला |
    'लाल टोपी-नीली ड्रेस, बहरूपिये का खेल...', सपा के बदले ड्रेसकोड पर यूपी बीजेपी चीफ का तंज |
    पति ने पत्नी के लिए क्यों खरीदी नरम चप्पल... वजह जानकर छूटेगी हंसी! |
    'ये कोई कहानी हुई?', 3000 करोड़ वाली फिल्म धुरंधर पर भड़के फिल्ममेकर तिग्मांशु धूलिया, हुआ बवाल |
    ₹44,999 रुपये का वैक्यूम क्लीनर लॉन्च, फर्श से कार तक करेगा सफाई, 6 in 1 फीचर से मचेगा धमाल |
    108 एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंची तो बैलगाड़ी से चली गर्भवती, बेटी को दिया जन्म |
    Fruits For Glowing Skin: बढ़ती उम्र में भी स्किन रहेगी जवां-जवां, रोज खाएं ये 5 फल, कोलेजन को भी मिलेगा सपोर्ट!
    Advertisement