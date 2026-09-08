'राक्षस के होते थे ऐसे किरदार', फिल्म KGF पर बोले तिग्मांशु धूलिया, साउथ सिनेमा को घेरा

बॉलीवुड के बेबाक डायरेक्टर और एक्टर तिग्मांशु धूलिया अपने तीखे बयानों के लिए जाने जाते हैं. रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' जैसी सिनेमाई कहानियों के तौर-तरीकों पर सवाल उठाने के बाद, अब उन्होंने दक्षिण भारतीय सिनेमा की ब्लॉकबस्टर फिल्मों 'कांतारा', 'बाहुबली' और 'KGF' को अपने निशाने पर लिया है.
तिग्मांशु ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें आज तक यह समझ नहीं आया कि दर्शक आखिर ऐसी फिल्मों को इतना पसंद क्यों करते हैं? उनके इस बयान ने एक बार फिर हिंदी सिनेमा बनाम रीजनल सिनेमा की बहस को हवा दे दी है.
तिग्मांशु धूलिया ने क्या कहा?
Koshala Literature Festival के दौरान फिल्मों की बदलती कहानी और दर्शकों की पसंद पर बात करते हुए तिग्मांशु धूलिया ने 'कांतारा' और 'बाहुबली' जैसी फिल्मों पर चुटकी ली. उनका कहना था कि इन फिल्मों में जिस तरह का सिनेमा दिखाया जा रहा है, वह उनकी समझ से पूरी तरह परे है. उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि न जाने किस वजह से लोग सिनेमाघरों में जाकर ऐसी फिल्मों पर प्यार लुटा रहे हैं.
यश के लुक पर सवाल
साउथ की सुपर-डुपर हिट फिल्म 'केजीएफ' का जिक्र करते हुए तिग्मांशु ने यश के लुक पर भी तंज कसा. उन्होंने सवाल उठाया कि यश ने इस किरदार के लिए इतनी लंबी दाढ़ी और बाल क्यों बढ़ाए थे और युवाओं के बीच यह लुक इतना ट्रेंड क्यों कर गया? तिग्मांशु ने अपनी बात रखते हुए कहा कि फिल्म देखते वक्त उन्हें उसमें काम करने वाला हर किरदार किसी 'राक्षस' जैसा दिखाई दे रहा था. ऐसे किरदार तो रामायण और महाभारत में होते थे, वो आजकल हीरो बन रहे हैं.
तिग्मांशु धूलिया कौन हैं?
तिग्मांशु धूलिया एक नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले फिल्ममेकर और एक्टर हैं. उन्हें 'हासिल' और 'पान सिंह तोमर' जैसी फिल्मों के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिनमें उनके साथ अक्सर काम करने वाले दिवंगत इरफान खान ने मुख्य भूमिका निभाई थी.
धूलिया अभी अपनी आने वाली ZEE5 ओरिजिनल फिल्म 'घमासान' की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें अरशद वारसी और प्रतीक गांधी लीड रोल में हैं. यह फिल्म 11 सितंबर को ZEE5 पर रिलीज होगी.