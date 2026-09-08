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'हनुमान अंश' की दहाड़, 'धुरंधर'-'बाहुबली'-'पुष्पा' को चटाई धूल, हिला डाला बॉक्स ऑफिस

नीम करौली बाबा के जीवन पर बनी छोटे बजट की फिल्म 'हनुमान अंश' का बॉक्स ऑफिस पर दबदबा कायम है. 31 दिन बाद भी दर्शकों में इस फिल्म का क्रेज कम नहीं हुआ है. फिल्म लगातार बंपर कलेक्शन कर रही है.

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हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: SocialmEDIA)
हनुमान अंश पर बरस रही भगवान की कृपा (Photo: SocialmEDIA)

महज 2 करोड़ के मामूली बजट में बनी आध्यात्मिक गुरु नीम करौली बाबा पर आधारित फिल्म 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा रही है. इस फिल्म ने 100-200 करोड़ी भारी-भरकम बॉलीवुड फिल्मों को धूल चटा दी है. फिल्म की कमाई रुकने का नाम नहीं ले रही. रिलीज के 31वें दिन भी सिनेमाघरों में इसका जलवा बरकरार है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड गढ़ती नजर आ रही है.

हनुमान अंश पर बरसी कृपा

धीमी शुरुआत करने वाली 'हनुमान अंश' बॉक्स ऑफिस पर तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ रही है. फिल्म ने पहले दिन 10 लाख, दूसरे दिन 20 लाख की कमाई की थी. फिल्म की कमाई फिर धीरे-धीरे घटती जा रही थी. तब हर किसी को लगा था कि कमाई के मामले में यह कुछ कमाल नहीं कर पाएगी. 

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लेकिन फिर हवाओं का रुख अचानक बदल गया. 17वें दिन से फिल्म ने ऐसी रफ्तार पकड़ी कि उसकी आंधी में हर बड़ी फिल्म उड़ती चली गई. लाखों का कलेक्शन करोड़ों में बदल गया. 17वें दिन फिल्म ने 2.20 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. तब से अब तक फिल्म पर पैसों की बरसात हो रही है. फिल्म लगातार करोड़ों में कमाई कर रही है. 

31वें दिन के कलेक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड  
31वें दिन की कमाई में 'हनुमान अंश' ने बॉलीवुड की कई बड़ी फिल्मों को धूल चटा दी है. Sacnilk की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 31वें दिन 22.75 करोड़ रुपये की ताबड़तोड़ कमाई करते हुए नया रिकॉर्ड बना डाला है. कमाई के मामले में हनुमान अंश ने धुरंधर, बाहुबली 2, पुष्पा 2 जैसी फिल्मों को पछाड़ दिया है. 

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ट्रेड एनालिस्ट Nishit Shaw ने कई बड़ी फिल्मों के 31वें दिन की कमाई के आंकड़े शेयर किए हैं. आइए जानते हैं किस फिल्म ने 31वें दिन हिंदी में कितनी कमाई की. 

-  'हनुमान अंश' - 22.75 करोड़ रुपये
- 'धुरंधर'-  12.50 करोड़ रुपये 
- 'धुरंधर 2' -  4.55 करोड़ रुपये
- 'छावा'- 7 करोड़ कमाए
- 'उरी' -  5.65 करोड़ कमाए
- 'स्त्री 2' - 5.40 करोड़ कमाए
- 'पुष्पा 2' -  4.40 करोड़ कमाए
-  'तान्हाजी' - 3.45 करोड़ कमाए
- 'बाहुबली 2' -  3.15 करोड़ कमाए

 

 

अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस 'हनुमान अंश' को लोगों का कितना प्यार मिल रहा है. यह किसी चमत्कार से कम नहीं है. खास बात यह है कि रिलीज के एक महीने बाद फिल्म की कमाई में गिरावट के बजाए उछाल आ रहा है. अब ये कमाई कहां तक जाएगी...ये देखना दिलचस्प होगा.

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