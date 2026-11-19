समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत आदेश में दखल देने का इच्छुक नहीं है. ED की तरफ से पेश ASG ने कहा कि उन्होंने हाईकोर्ट से ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड मंगाने का अनुरोध किया था. उनके मुताबिक, मामले में संदेह और तथ्यों को रिकॉर्ड पर लिया जाना जरूरी है.

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हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के एक दिन बाद बुधवार शाम अजम खान गाजियाबाद की डासना जिला जेल से रिहा हो गए. यह मामला उनकी मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस है. उनके वकीलों ने बुधवार को विशेष PMLA कोर्ट में हाईकोर्ट के आदेश के तहत रिहाई की अर्जी दाखिल की थी. कोर्ट ने दो जमानतदारों के 50-50 हजार रुपये के बॉन्ड जमा करने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया.

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आजम की खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत को ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार कर दिया. इससे पहले उन्हें जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी.

आजम खान को जन्म प्रमाण पत्र मामले में भी SC से राहत

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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की बेंच ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में समाजवादी पार्टी के नेता की सजा पर रोक लगाने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम खान की अपील भी स्वीकार कर ली थी, जिन्होंने इसी तरह की राहत देने से इनकार किए जाने को चुनौती दी थी.

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रिहा होते ही आजम खान ने बीजेपी पर साधा निशाना

अजम खान के बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला आजम खान और मोहम्मद अदीब आजम खान उन्हें लेने रामपुर से डासना जेल पहुंचे थे. रिहाई के बाद अजम खान ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया. हालांकि, घर पहुंचने पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, "उनका (BJP) सफाया हो गया है. क्या आपने लोकसभा चुनाव के नतीजे नहीं देखे? क्या आपने विधान परिषद चुनाव के नतीजे नहीं देखे? उन्होंने जो सीटें जीतीं, वे गलत तरीके से जीतीं."

समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी अजम खान की रिहाई का स्वागत किया. उन्होंने कहा कि इससे न्यायपालिका में भरोसा मजबूत हुआ है. अखिलेश ने यह भी कहा कि जब जुल्म और मनमानी सारी हदें पार कर जाती हैं, तो सत्ता में बैठे लोगों का अंत करीब होता है.

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ED ने 1 नवंबर को अजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था. इससे एक दिन पहले ही वह रामपुर जेल से दूसरे आपराधिक मामले में रिहा हुए थे. हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है.

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