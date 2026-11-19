एक वक्त था जब जिंदगी के हर बड़े फैसले के लिए पहले से प्लान बनाना जरूरी माना जाता था. कब पढ़ाई पूरी करनी है, कब नौकरी करनी है, कब घर खरीदना है और आगे जिंदगी में क्या करना है, इन सबकी एक तय लिस्ट हुआ करती थी. लेकिन आज जेन जी के बीच इस सोच में बदलाव देखने को मिल रहा है. कई युवा अब जिंदगी को किसी तय प्लान के हिसाब से चलाने के बजाय जैसा चल रही है, वैसा जीना पसंद कर रहे हैं. इसे ‘गो विद द फ्लो’ वाली सोच भी कहा जाता है.

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इसका मतलब ये नहीं है कि जेन जी को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है. बल्कि कई युवा हर चीज को पहले से तय करने के बजाय नए मौकों के लिए खुला रहना चाहते हैं. उनके लिए ये जरूरी नहीं कि 25 साल की उम्र तक नौकरी, 30 साल तक शादी और फिर घर खरीदने जैसे सभी लक्ष्य पूरे हो जाएं. वे अपनी जरूरत और पसंद के हिसाब से फैसले लेना चाहते हैं.

इस सोच को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि आज के युवा जिंदगी को किस नजरिए से देखते हैं. कई युवा बाहर से भले ही बिना किसी तय रास्ते के चलते दिखाई दें, लेकिन इसके पीछे भी एक सोच है. वे जिंदगी को खुलकर जीना, नए अनुभव लेना और जरूरत के हिसाब से अपने फैसले बदलना पसंद करते हैं.

कई जेन जी फ्यूचर का पूरा रास्ता तय करने के बजाय धीरे-धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ना चाहते हैं. उनके लिए ये जरूरी नहीं कि हर कदम पहले से तय हो. वे रास्ते में मिलने वाले नए मौकों को भी अपनाना चाहते हैं. इसी वजह से वे कभी करियर बदलने, नई जगह जाने या कोई नया काम शुरू करने का फैसला भी कर सकते हैं.

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इसके पीछे जिंदगी में बढ़ती अनिश्चितता भी एक वजह हो सकती है. पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी मिलेगी या नहीं, करियर में कितनी तरक्की होगी और आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे, इन सबका जवाब पहले से मिलना आसान नहीं है. ऐसे में कुछ युवा हर चीज का दबाव लेने के बजाय वर्तमान पर ध्यान देना पसंद करते हैं.

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हालांकि, बिना प्लान के जीने का मतलब गैर-जिम्मेदार होना नहीं है. कई युवा अपने करियर, पैसों और भविष्य को लेकर गंभीर होते हैं, लेकिन वे अपनी पूरी जिंदगी को एक तय टाइमलाइन में बांधना नहीं चाहते. वे जरूरत पड़ने पर प्लान बदलने को भी तैयार रहते हैं.

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