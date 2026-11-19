सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन यानी नजरों को धोखा देने वाली तस्वीरें खूब पसंद की जाती हैं. ऐसी तस्वीरों में कुछ चीजें बिल्कुल सामने होती हैं, लेकिन उन्हें पहचानना इतना आसान नहीं होता. कई बार एक ही तस्वीर में कई चीजें छिपी होती हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको अपना दिमाग और नजरें दोनों दौड़ानी पड़ती हैं. इन दिनों ऐसी ही एक तस्वीर लोगों का ध्यान खींच सकती है, जिसमें एक बड़ा हाथी दिखाई दे रहा है. पहली नजर में आपको सिर्फ हाथी नजर आएगा, लेकिन जरा ध्यान से देखेंगे तो उसके शरीर और आसपास की खाली जगहों में कई दूसरे जानवरों की आकृतियां भी दिखाई देंगी.

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इस तस्वीर में चुनौती दी गई है कि क्या आप 16 जानवरों को खोज सकते हैं? अगर आप बिना किसी मदद के सभी जानवर पहचान लेते हैं, तो यह आपकी बारीकी से देखने की क्षमता का अच्छा उदाहरण होगा. हालांकि, तस्वीर के साथ दी गई दूसरी इमेज में 13 जानवरों के नाम ही निशान लगाकर दिखाए गए हैं. ऐसे में 16 का आंकड़ा इस पहेली की चुनौती के तौर पर लिया जा रहा है.

तस्वीर में छिपे हैं कौन-कौन से जानवर?

तस्वीर को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें सिर्फ हाथी की आकृति नहीं बनाई गई है. हाथी के शरीर के अलग-अलग हिस्सों और उसके आसपास दूसरी आकृतियों को इस तरह जोड़ा गया है कि वे अलग-अलग जानवरों जैसी दिखाई देती हैं. इसमें सबसे पहले हाथी नजर आता है. उसकी सूंड, कान, आंख और बड़ा शरीर तस्वीर का मुख्य हिस्सा हैं. लेकिन इसके बाद अगर आप बारीकी से देखेंगे तो आपको चिड़िया का सिर, मछली और कछुए जैसी आकृतियां भी दिखाई देंगी. इसके अलावा तस्वीर में मच्छर, गधा, कुत्ता, सांप, बिल्ली और चूहे की आकृतियां भी दिखाई गई हैं. हाथी की सूंड के आसपास डॉल्फिन और मगरमच्छ जैसी आकृतियां बनाई गई हैं. वहीं, नीचे की तरफ झींगा और दूसरे छोटे जानवरों को भी छिपाया गया है.

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तस्वीर में पहचान के लिए जिन 13 जानवरों के नाम दिखाए गए हैं, वे हैं:

1. हाथी

2. चिड़िया का सिर

3. मछली

4. कछुआ

5. मच्छर

6. गधा

7. डॉल्फिन

8. मगरमच्छ

9. कुत्ता

10. सांप

11. बिल्ली

12. चूहा

13. झींगा

क्यों धोखा खा जाती हैं हमारी आंखें?

ऑप्टिकल इल्यूजन वाली तस्वीरों की खासियत यह होती है कि उनमें एक ही आकृति को अलग-अलग तरीके से देखा जा सकता है. हमारा दिमाग आमतौर पर किसी तस्वीर को देखते ही उसकी सबसे बड़ी और साफ आकृति को पहचानने की कोशिश करता है. यही वजह है कि इस तस्वीर में ज्यादातर लोगों की नजर सबसे पहले हाथी पर जाती है. जब हम किसी तस्वीर को देखते हैं तो हमारा दिमाग उसके आकार, रंग, बनावट और आसपास मौजूद चीजों को समझकर उसका मतलब निकालता है. लेकिन जब एक ही जगह पर कई आकृतियां आपस में मिली होती हैं, तो उन्हें अलग-अलग पहचानना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. इस तस्वीर में भी हाथी का काला शरीर कई दूसरे जानवरों की आकृतियों को अपने अंदर समेटे हुए है. इसलिए अगर आप सिर्फ हाथी को देखकर आगे बढ़ जाते हैं, तो कई जानवर आपकी नजरों से छूट सकते हैं.

क्या आप बिना जवाब देखे सभी जानवर खोज सकते हैं?

इस पहेली को हल करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप तस्वीर को एक बार में देखने के बजाय उसके अलग-अलग हिस्सों पर ध्यान दें. सबसे पहले हाथी के सिर और सूंड को देखें. इसके बाद उसके कान, पीठ, पेट और पैरों के आसपास की आकृतियों को ध्यान से पहचानने की कोशिश करें. तस्वीर को थोड़ा दूर रखकर या अलग-अलग हिस्सों पर नजर डालकर देखने से भी नई आकृतियां दिखाई दे सकती हैं.

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आप चाहें तो अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को भी यह तस्वीर दिखाकर पूछ सकते हैं कि उन्हें कितने जानवर नजर आ रहे हैं. अब सवाल यह है कि आपको इस तस्वीर में कितने जानवर दिखाई दिए? क्या आप सभी छिपी हुई आकृतियों को पहचान पाए या फिर कुछ जानवर अब भी आपकी नजरों से बच गए?

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