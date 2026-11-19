मोटापा सिर्फ डायबिटीज का खतरा ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका कुछ असर घुटनों पर भी पड़ता है. देखा भी जाता है कि जो लोग मोटापे का शिकार हैं उनको घुटनों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ता है. लेकिन अब एक रिसर्च में ये पता चला है कि वजन घटाने वाली दवा घुटनों के दर्द को कम कर सकती है. इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस के मरीजों को फायदा मिल सकता है. इस रिसर्च को न न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में प्रकाशित किया गया है.

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रिसर्च में बताया गया है कि शरीर का वजन बढ़ने से घुटनों के जोड़ों पर दबाव बढ़ता है और धीरे-धीरे उनमें मौजूद कार्टिलेज घिसने लगता है. इस स्थिति को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, इसमें घुटनों में दर्द, सूजन और अकड़न होने लगती है. लेकिन एक दवा से इस दर्द से राहत मिलने की उम्मीद है.वजन घटाने वाली दवा रेटाट्रूटाइड पर हुए फेज-3 ट्रायल के मुताबिक, इस दवा से मोटापे और घुटनों के ऑस्टियोआर्थराइटिस से जूझ रहे लोगों का वजन कम हुआ. इसके साथ ही घुटनों के दर्द में भी अच्छी कमी देखी गई.

68 हफ्तों में वजन और दर्द, दोनों में कमी

स्टडी में 1,000 से ज्यादा ऐसे लोगों को शामिल किया गया, जिन्हें मोटापा और घुटनों का ऑस्टियोआर्थराइटिस था. इनमें टाइप-2 डायबिटीज के मरीज शामिल नहीं थे. वैज्ञानिकों ने अलग-अलग ग्रुप को को रेटाट्रूटाइड के इंजेक्शन और कुछ लोगों को प्लेसिबो दिया. इस ट्रायल में पता चला कि जिस ग्रुप के लोगों को रेटाट्रूटाइड इंजेक्शन दिया गया था उनके वजन में औसतन करीब 20 फीसदी तक कमी दर्ज की गई, जबकि प्लेसिबो लेने वाले लोगों का वजन लगभग 5 फीसदी कम हुआ था.

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कैसे काम करती है यह दवा?

रेटाट्रूटाइड एक हफ्ते में एक बार दिया जाने वाला इंजेक्शन है. यह भी मोटापा घटाने वाली दूसरी दवाओं की तरह काम करता है. यह शरीर में तीन हार्मोन रिसेप्टर- GLP-1, GIP और ग्लूकागन पर काम करता है. इससे भूख कम करने और वजन घटाने में मदद मिलती है. सेमाग्लूटाइड और टिर्जेपाटाइड जैसी दवाएं भी इसी तरह वजन घटाने में मदद करती हैं, लेकिन रेटाट्रूटाइड तीन रिसेप्टर पर काम करती है.

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क्या घुटनों की सर्जरी से बचा सकती है?

ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों के मुताबिक, वजन कम होने से घुटनों पर पड़ने वाला दबाव घटता है. इससे मरीजों को चलने-फिरने में आसानी हो सकती है और दर्द कम हो सकता है.कुछ मरीजों में इससे घुटना बदलने की सर्जरी की जरूरत को टालने में भी मदद मिल सकती है. हालांकि, यह हर मरीज के लिए संभव नहीं है. फिलहाल यह दवा अभी नियामक मंजूरी के चरण में है और सामान्य बाजार या प्रिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध नहीं है.

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