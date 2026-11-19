प्यू रिसर्च सेंटर ने बुधवार को एक नई स्टडी जारी की है. स्टडी के मुताबिक अगर मौजूदा रुझान ऐसे ही चलते रहे, तो इस्लाम 2035 तक दुनिया का सबसे बड़ा धर्म बन जाएगा और ईसाई धर्म को पीछे छोड़ देगा. 2070 तक दुनिया में 3.6 अरब से ज्यादा मुसलमान होंगे, जबकि ईसाई तीन अरब से थोड़े कम रहेंगे.



भारत में हिंदुओं की संख्या बढ़ेगी, लेकिन देश की आबादी में उनका हिस्सा 79.4 फीसदी से घटकर 75.8 फीसदी रह जाएगा. वहीं मुसलमानों का हिस्सा 15.2 फीसदी से बढ़कर 19.6 फीसदी हो जाएगा.

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दुनिया की कुल आबादी 2020 से 2070 के बीच 29 फीसदी बढ़ने का अनुमान है. इस दौरान ईसाइयों की संख्या 30 फीसदी और मुसलमानों की संख्या 80 फीसदी बढ़ सकती है. प्यू के मुताबिक किसी भी बड़े धर्म में नए सदस्य ज्यादातर धर्म बदलने वाले बड़े लोग नहीं होते, बल्कि उस समुदाय में पैदा होने वाले बच्चे होते हैं.

इसकी बड़ी वजह प्रजनन दर है. 2020 से 2025 के बीच मुस्लिम महिलाओं की प्रजनन दर 3.1 बच्चे प्रति महिला रही, जबकि ईसाई महिलाओं में यह 2.5 रही. बाकी सभी महिलाओं का औसत 1.6 रहा. यह उस 2.1 के स्तर से नीचे है, जो एक पीढ़ी को अगली पीढ़ी में बदलने के लिए जरूरी माना जाता है.

हिंदुओं की संख्या भारत और दुनिया में 2020 के 1.2 अरब से बढ़कर 2070 तक 1.4 अरब हो जाएगी. लेकिन बाकी दुनिया की आबादी इससे तेज रफ्तार से बढ़ेगी, इसलिए वैश्विक आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 15 फीसदी से घटकर 14 फीसदी रह जाएगा. भारत में हिंदुओं की संख्या 2020 से 2070 के बीच 176 मिलियन यानी 17.6 करोड़ बढ़ेगी. भारत की कुल प्रजनन दर पिछले दशकों में तेजी से गिरी है, फिर भी यहां मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं से ज्यादा बच्चों को जन्म देती हैं. भारत के बाहर हिंदुओं की बढ़त का बड़ा हिस्सा पाकिस्तान (50 लाख से ज्यादा) और अमेरिका (40 लाख से ज्यादा) से आएगा. अमेरिका में दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी हिंदू आबादी होगी. नेपाल और भारत ही ऐसे दो देश रहेंगे, जहां हिंदू बहुमत में होंगे.

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बौद्धों की संख्या और दुनिया की आबादी में उनका हिस्सा, दोनों घटेंगे. इसकी वजह चीन, दक्षिण कोरिया और जापान की कुल आबादी में गिरावट है.

2070 तक आधे से ज्यादा ईसाई सब सहारा अफ्रीका में रहेंगे. कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य अमेरिका को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा ईसाई आबादी वाला देश बन जाएगा. अमेरिका में ईसाई बहुमत में नहीं रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा धार्मिक समूह वही रहेंगे. मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी पाकिस्तान में होगी, उसके बाद भारत, नाइजीरिया और इंडोनेशिया आएंगे. अभी सबसे ज्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में हैं.

कई देशों में "नोन्स" यानी नास्तिक, अज्ञेयवादी या किसी धर्म से न जुड़े लोग लगातार बढ़ रहे हैं. चीन को छोड़कर बाकी दुनिया में इनकी संख्या 2070 तक 18 करोड़ से ज्यादा बढ़ेगी. चीन में ऐसे लोगों का अनुपात ज्यादा है, लेकिन वहां आबादी तेजी से घट रही है. अभी 10 देशों में ये लोग बहुमत में हैं, जिनमें चेक गणराज्य, जापान, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, उरुग्वे और वियतनाम शामिल हैं. 2070 तक दक्षिण कोरिया, फ्रांस और ब्रिटेन भी इस सूची में जुड़ जाएंगे.

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