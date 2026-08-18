scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

विनोद तावड़े को यूपी बीजेपी की कमान, सतीश पुनिया पंजाब के बने प्रभारी

बीजेपी ने संगठन में बड़ा फेरबदल करते हुए कई राज्यों के प्रभारियों की नियुक्ति की है. विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया है, जबकि सतीश पुनिया को पंजाब और तरुण चुग को गुजरात की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

Advertisement
X
विनोद तावड़े, सतीश पुनिया (Photo- ITG)
विनोद तावड़े, सतीश पुनिया (Photo- ITG)

बीजेपी ने पार्टी संगठन में बड़ा बदलाव करने के साथ ही चुनावी राज्यों में नई नियुक्तियां कर दी हैं. पार्टी ने उत्तर प्रदेश, पंजाब और गुजरात के आगामी विधानसभा चुनावों के लिए कमर कस ली है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में घोषित नई राष्ट्रीय टीम में कई नए चेहरों को जगह दी गई है, वहीं चुनावी राज्यों की जिम्मेदारी अनुभवी नेताओं को सौंपी गई है.

पार्टी ने विनोद तावड़े को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है. उनके साथ जगदीश ईश्वरभाई पटेल को सह-प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है. तावड़े बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं. उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे महत्वपूर्ण राज्यों में से एक है, ऐसे में संगठन की कमान तावड़े को सौंपना अहम माना जा रहा है.

यह भी पढ़ें: नितिन नवीन की टीम में UP का दबदबा, 2027 के लिए BJP ने साधा सोशल इंजीनियरिंग का समीकरण?

सम्बंधित ख़बरें

विनोद तावड़े फिर बने BJP के राष्ट्रीय महासचिव, संगठन ने जताया भरोसा
nitin nabin and Pm modi political chemistry
नितिन नवीन ने बीजेपी ने संगठन में बदलाव कर दिए 5 बड़े सियासी संदेश
rajya sabha election sharad pawar and abhishek manu singhvi unopposed
26 निर्विरोध, अब लड़ाई सिर्फ 11 सीटों की...राज्यसभा चुनाव की तस्वीर हो गई साफ
Bjp president nitin nabin appointed vinod tawde kerala assembly election incharge
नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को सौंपा सबसे मुश्किल टास्क, केरल में खिला पाएंगे कमल?
Vinod Tawde
केरल विधानसभा चुनाव: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने विनोद तावड़े को बनाया प्रभारी

वहीं सतीश पुनिया को पंजाब का प्रभारी बनाया गया है. पुनिया भी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद हैं. पंजाब में पार्टी के सामने संगठन को मजबूत करने और चुनावी आधार बढ़ाने की चुनौती है.

तरुण चुग को गुजरात का प्रभारी नियुक्त किया गया है. चुग राज्यसभा सांसद हैं और पार्टी संगठन में पहले भी अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं. गुजरात बीजेपी का मजबूत गढ़ रहा है, ऐसे में आगामी चुनावों को देखते हुए संगठन की जिम्मेदारी उनके हाथों में देना महत्वपूर्ण है.

Advertisement

नितिन नवीन ने बनाई बीजेपी की नई टीम

यह फेरबदल बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन के कार्यकाल में पार्टी की पहली बड़ी राष्ट्रीय टीम की कवायद मानी जा रही है. पार्टी ने नई टीम में युवा और अनुभवी नेताओं के बीच संतुलन बनाने का दावा किया है.

यह भी पढ़ें: 'कॉर्डिनेशन, अनुभव और संगठन...', BJP और RSS के बीच की कड़ी रहे राम माधव की वापसी क्यों है अहम?

नई टीम में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है, जबकि पूर्व आरएसएस नेता राम माधव को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है. राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

पार्टी ने संगठन महामंत्री बीएल संतोष को बरकरार रखा है. मीडिया की जिम्मेदारी अनिल बलूनी के पास ही रहेगी, जबकि सोशल मीडिया की कमान अब छत्तीसगढ़ के दीपक म्हास्के को दी गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Aaj ka Rashifal
    Latest News in Hindi »
    फिलीपींस के स्कूल में छात्र ने बरसाईं गोलियां, एक की मौत, फिर खुद को भी मारी गोली |
    तमिलनाडु में बदला प्रॉपर्टी रजिस्ट्री का नियम, अब ऑनलाइन होगा पहले प्लॉट और फ्लैट का रजिस्ट्रेशन |
    एक झटके में 2250 सरकारी नौकरियां छिन गईं... प्रोजेक्ट भवन का दरवाजा बंद, CGL पास अभ्यर्थी सड़क पर |
    'ज्यादा से ज्यादा संख्या में पटना में जुटें, कल...', लालू यादव ने बिहार के लोगों से की ये अपील |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    Dreams Astrology: सावधान! रात में दिखने वाले ये सपने देते हैं भविष्य का बड़ा संकेत; जानें क्या है इनका मतलब |
    Khurchan Peda Recipe: दूध-चीनी से बनाएं अयोध्या का फेमस खुरचन पेड़ा, मिठास में लाजवाब, नोट करें रेसिपी |
    क्या भारत की वजह से मक्का पैक्ट से दूर है मिस्र? समझें पूरी कहानी |
    VIDEO: LIVE मैच में अंपायर के साथ दर्दनाक हादसा, पलक झपकते ही चेहरे से टकराई गेंद, होना पड़ा ICU में भर्ती |
    स्कूलों में बच्चियों के डांस पर भड़कीं दंगल फेम गर्ल जायरा वसीम, वक्फ बोर्ड को लिया निशाने पर
    Advertisement