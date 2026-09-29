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जुबिन नौटियाल बने पापा, गणेश चतुर्थी के दिन पत्नी ने दिया बेटे को जन्म, परिवार में जश्न

जुबिन नौटियाल के घर गणेश चतुर्थी के शुभ दिन बेटे का जन्म हुआ है. मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं और परिवार में खुशी का माहौल है. जुबिन ने पिता बनने की पुष्टि की है.

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जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी (Photo: Instagram @jubin_nautiyal)
जुबिन नौटियाल के घर गूंजी किलकारी (Photo: Instagram @jubin_nautiyal)

बधाई हो! जाने माने सिंगर जुबिन नौटियाल के घर किलकारी गूंजी है. सिंगर पापा बन गए हैं. इस साल की गणेश चतुर्थी उनके लिए बेहद खास रही. क्योंकि बप्पा के आशीर्वाद से उनके घर में नन्हे मेहमान ने जन्म लिया. जुबिन की पत्नी ने बेटे को जन्म दिया है. जुबिन के बेटे का जन्म 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन हुआ.

जुबिन के घर आया नन्हा मेहमान
सिंगर ने बॉम्बे टाइम्स संग बातचीत में इस खुशखबरी को कंफर्म किया है. उन्होंने बताया कि वो अब पिता बन चुके हैं. मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं. वे घर लौट चुके हैं. जुबिन ने कहा- हमारे बेटे का जन्म गणेश चतुर्थी के शुभ दिन 14 सितंबर को हुआ है. बेटे के जन्म के बाद से जुबिन के घर-परिवार के बीच खुशियों का माहौल बना हुआ है. हर कोई नन्हे राजकुमार को देखकर खुश है. नौटियाल परिवार में जश्न मनाया जा रहा है. फैंस ने भी सिंगर को बधाई दी है. 

परिवार घर में आए नन्हे मेहमान के साथ हर पल को एंजॉय कर रहा है. जुबिन के मुताबिक, बच्चे के नाम पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है. वो कहते हैं- हमने अभी बेटे का नाम डिसाइड नहीं किया है. फिलहाल हम उसके साथ खूबसूरत पलों को जी रहे हैं. फैंस ने जुबिन से बेटे की झलक दिखाने की अपील की है. हालांकि सभी जानते हैं जुबिन अपनी पर्सनल लाइफ को प्रोटेक्ट करके चलते हैं. उन्होंने शादी की न्यूज भी छिपाकर रखी थी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जुबिन ने अपनी बचपन की दोस्त संग शादी की. इसी साल अप्रैल के मिड में मिस्ट्री गर्ल संग उनकी फोटो वायरल हुई थी. इसे उनकी शादी की फोटो बताया गया था.

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जुबिन की बात करें तो वो बॉलीवुड के पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं. उन्होंने रातां लंबियां, तुझे कितना चाहने लगे हम, काबिल हूं, लो सफर, जिंदगी कुछ तो बता जैसे कई हिट गाने गाए हैं. उनकी रुहानी आवाज का जादू म्यूजिक लवर्स के सिर चढ़कर बोलता है. दिसंबर में उनका यूके टूर भी होने वाला है. उन दिनों के लिए सिंगर को बेटे से दूर रहना होगा. इसका दर्द उन्हें अभी से हो रहा है.

वो कहते हैं- जब टूर के लिए बाहर जाना होगा तो बच्चे से दूर रहना मुश्किल रहेगा. इसलिए मैं बेटे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिता रहा हूं. ये शानदार फीलिंग है.

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