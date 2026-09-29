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ममता रवाना, पवार पर सस्पेंस, उद्धव जूम पर, अखिलेश ने बनाई दूरी... इंडिया ब्लॉक की कल की बैठक पर सबकी नजरें

उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता का नाम इंडिया ब्लाक चर्चा में है. 30 सितंबर को होने वाली इंडिया ब्लाक की बैठक में शरद पवार और उद्धव ठाकरे की भागीदारी को लेकर सस्पेंस बना हुआ है.

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ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए रवाना हो गई हैं और उद्धव ठाकरे बैठक को ऑनलाइन अटेंड करेंगे
ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की मीटिंग के लिए रवाना हो गई हैं और उद्धव ठाकरे बैठक को ऑनलाइन अटेंड करेंगे

उत्तर प्रदेश-पंजाब और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का माहौल बन रहा है. इसकी तैयारी में सभी दल जुट गए हैं, लेकिन इसी बीच विपक्षी एकता का संगठित नाम इंडिया ब्लाक एक बार फिर चर्चा में है. वजह है कि 30 सितंबर को इंडिया ब्लाक की बैठक होने जा रही है, लेकिन अभी तक इस बैठक में पहुंचने और शामिल होने वाले नेताओं को लेकर सस्पेंस बना हुआ है. इसी बीच शरद पवार के बयान और संजय राउत की टिप्पणी ने इस बैठक से पहले नई चर्चा छेड़ दी है. सवाल है कि क्या शरद पवार इंडिया गठबंधन के साथ हैं और वहीं खुद उद्धव का क्या रुख है.

हम कहीं नहीं जाएंगे- शरद पवार

शिवसेना (UBT) नेता संजय राउत ने शरद पवार को लेकर कहा कि वह INDIA ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी के साथ बने रहेंगे. उन्होंने शरद पवार के उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 'हम कहीं नहीं जाएंगे, जिनको आना है वो आएंगे.' संजय राउत ने कहा, 'शरद पवार साहब ने जो बात कही है, वह सही है. मैंने भी कहा था कि पवार साहब कहीं नहीं जा रहे हैं. पवार साहब INDIA ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी के स्तंभ और प्रमुख हैं. वह हमारे साथ ही रहेंगे.'

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उन्होंने कहा कि शरद पवार के परिवार और को-ऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ी जो बातें सामने आती हैं, वे उनका व्यक्तिगत मामला है. हालांकि, राजनीतिक फैसलों को लेकर उनका रुख हमेशा बीजेपी और RSS के विरोध में तथा महाविकास आघाड़ी और INDIA ब्लॉक के समर्थन में रहा है.

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INDIA ब्लॉक की बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे उद्धव ठाकरे
INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर राउत ने कहा कि यह बेहद महत्वपूर्ण बैठक है. उन्होंने बताया कि उनकी और उद्धव ठाकरे की भी इसमें शामिल होने की तैयारी थी, लेकिन मुंबई में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर होने वाले आंदोलन की तैयारियों के कारण वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं. राउत ने कहा कि दिल्ली आने-जाने में दो दिन लगते हैं और इस समय वे मुंबई में होने वाले बड़े आंदोलन की तैयारियों में जुटे हुए हैं. हालांकि, उद्धव ठाकरे समेत पार्टी के नेता दोपहर तीन बजे के बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए INDIA ब्लॉक की बैठक में शामिल होंगे.

राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस, 4 तारीख के मोर्चे की तैयारी
संजय राउत ने बताया कि साढ़े 11 बजे राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है. इसके बाद मोर्चे और आंदोलन से जुड़ी तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा. चार तारीख को होने वाले मोर्चे को लेकर राउत ने कहा कि कांग्रेस भी इसमें साथ आएगी और इसके लिए उससे अपील की जाएगी. उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने आंदोलन को हमेशा समर्थन दिया है. राउत के मुताबिक, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर लोगों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील करेंगे. उन्होंने इसे किसी एक पार्टी का मामला न बताते हुए देश से जुड़ा मुद्दा बताया.

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यह भी पढ़िएः इंडिया ब्लॉक की बैठक से अखिलेश ने बनाई दूरी? कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग क्यों टाल रहे

दिल्ली रवाना हुईं ममता बनर्जी, अभिषेक भी होंगे शामिल
पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवाना हो गई हैं. दिल्ली रवाना होते समय ममता बनर्जी ने कहा, 'मैं INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होने जा रही हूं.'
ममता बनर्जी के साथ टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी भी INDIA गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे. अभिषेक बनर्जी आज दिल्ली के लिए रवाना होंगे और कल होने वाली गठबंधन की बैठक में हिस्सा लेंगे.

अखिलेश यादव ने बनाई दूरी
इंडिया ब्लॉक की सबसे अहम बैठक से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दूरी बना ली है. अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि वह इंडिया ब्लॉक की बैठक में नहीं जा रहे हैं, उनकी जगह पार्टी का कोई नेता सपा का प्रतिनिधित्व करेगा. लेकिन उनके इस ऐलान ने कांग्रेस के कान खड़े कर दिए हैं. सपा की मानें तो अखिलेश यादव राज्यसभा चुनाव को लेकर व्यस्त हैं. हालांकि अंदरखाने ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव सीट शेयरिंग की बातचीत से अभी बचना चाह रहे हैं और इसलिए वह किसी भी चर्चा में आमना-सामना होने से बचना चाह रहे हैं.

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