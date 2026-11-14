CEO चाहते हैं कि उनके सबसे अच्छे कर्मचारी नौकरी छोड़ दें! कंपनी की अनोखी पहल

ज्यादातर कंपनियां अपने सबसे अच्छे कर्मचारियों को बनाए रखने की कोशिश करती हैं लेकिन क्या हो अगर कोई कंपनी उन्हें अपना बिजनेस शुरू करने के लिए नौकरी छोड़ने में मदद करें? और उन्हें वापस आने का ऑप्शन भी दे? नहीं समझ पा रहे हैं ये क्या है? तो चलिए जानते हैं.

और पढ़ें

दरअसल, आज के दौर में जब नई कंपनियों में छंटनी और नौकरी को लेकर चिंता बढ रही है, इस बीच बेंगलुरु की एक कंपनी ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया है. आमतौर पर कंपनियां अपने अच्छे कर्मचारियों को रोकने की कोशिश करती हैं, लेकिन बेंगलुरु की iD Fresh Food अपने कर्मचारियों को नौकरी छोड़कर खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया है.

कंपनी इसके लिए उन्हें आर्थिक मदद,मेंटरशिप और अपने बिजनेस नेटवर्क तक पहुंच देने की पेशकश कर रही है. सबसे खास बात यह है कि अगर उनका स्टार्टअप नहीं चलता, तो वे कंपनी में वापस भी लौट सकते हैं. कंपनी के ग्लोबल CEO मुस्तफा पी. ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए इस नई एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसी की जानकारी दी. उनका कहना है कि किसी कर्मचारी को अपना सपना पूरा करने और आर्थिक सुरक्षा के बीच चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए.

Advertisement

कंपनी दे रही कर्मचारियों को कई सुविधा

कंपनी केवल कर्मचारियों को अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए प्रेरित नहीं कर रही है बल्कि उन्हें इसे शुरू करने के लिए कई सुविधाएं भी दे रही है.iD Fresh Food की इस पॉलिसी के तहत खुद का बिजनेस शुरू करने के इच्छुक कर्मचारियों को तीन तरह की मदद मिलेगी.

बिजनेस नेटवर्क तक पहुंच- कर्मचारियों को कंपनी के पूरे इकोसिस्टम और उसके पार्टनर नेटवर्क का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा.

मेंटरशिप- कंपनी की लीडरशिप टीम उन्हें बिजनेस शुरू करने और आगे बढ़ाने में मार्गदर्शन देगी.

आंशिक सैलरी के साथ छुट्टी- कर्मचारी कुछ समय के लिए आंशिक सैलरी वाली सैबेटिकल ले सकेंगे ताकि शुरुआती दौर में अपने बिजनेस आइडिया पर काम कर सकें.

इस पॉलिसी की सबसे खास बात वापसी का ऑप्शन है. अगर किसी कर्मचारी का बिजनेस सफल नहीं होता या वह दोबारा नौकरी करना चाहता है, तो उसके पास iD Fresh में लौटने का विकल्प रहेगा. इससे कर्मचारियों को अपना कारोबार शुरू करने का मौका मिलेगा और असफल होने पर पूरी तरह आर्थिक सुरक्षा खोने का डर भी कम होगा.

50 हजार रुपये से शुरू की थी कंपनी

इस पहल के पीछे कंपनी के CEO मुस्तफा पी. की अपनी कारोबारी जर्नी भी जुड़ी हुई है. इसे लेकर उन्होंने लिंक्डइन पोस्ट में बताया कि iD Fresh की शुरुआत बेंगलुरु की एक छोटी-सी किचन से हुई थी. उस समय उनके पास सिर्फ 50,000 रुपये की शुरुआती पूंजी थी और आगे का रास्ता भी आसान नहीं था.

Advertisement

मुस्तफा ने इसे लेकर आगे बताया कि कारोबार के शुरुआती दिनों में कई गलतियां हुईं, रातों की नींद उड़ी और अनिश्चितता भी रही. लेकिन कुछ लोगों ने उस समय उनके आइडिया पर भरोसा किया, जब उन्हें खुद भी उसकी सफलता का पूरा भरोसा नहीं था. वह उस मदद को आज तक नहीं भूले हैं. अब वह उसी भरोसे और सहयोग को अपने कर्मचारियों तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि वे भी अपने बिजनेस के सपने को पूरा कर सकें.

अच्छे कर्मचारियों के कंपनी छोड़ने पर भी होंगे खुश

मुस्तफा ने माना कि कंपनी के कुछ बेहतरीन कर्मचारियों को जाते देखना आसान नहीं होगा. हालांकि, उन्हें इस बात की खुशी होगी कि वे अपने दम पर कुछ नया बना रहे हैं और समाज में बड़ा योगदान दे रहे हैं. उनका मानना है कि किसी कर्मचारी का अपना कारोबार शुरू करने का फैसला कंपनी के लिए सिर्फ नुकसान नहीं होना चाहिए. अगर वह अपना बिजनेस खड़ा करता है और सफल होता है, तो यह गर्व की बात है.

कौन हैं मुस्तफा पी.?

मुस्तफा पी. iD Fresh Food के को-फाउंडर और ग्लोबल CEO हैं. उन्होंने साल 2005 में अपने कजिन्स के साथ मिलकर कंपनी की शुरुआत की थी. वह NIT कालीकट और IIM बेंगलुरु के पूर्व छात्र रहे हैं. उद्यमी बनने से पहले उन्होंने मल्टीनेशनल कंपनियों में भी काम किया था.

Advertisement

छंटनी के दौर में अलग है कंपनी का यह फैसला

उनका यह फैसला लोगों का ध्यान इसलिए भी खींच रहा है क्योंकि बढ़ते एआई के यूज में कई बड़ी कंपनियां छंटनी कर रही हैं. इस बीच यह विकल्प कर्मचारियों को केवल राहत नहीं दे रहा है बल्कि उनके सपनों को भी पूरा करने में मदद कर रहा है.

---- समाप्त ----