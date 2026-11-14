टॉयलेट के पास तवा, सफाई में लापरवाही... पुणे के दो मशहूर रेस्टोरेंट के लाइसेंस सस्पेंड

FDA पुणे ने शहर के दो मशहूर रेस्टोरेंट वैशाली और रूपाली के फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिए हैं. फूड सेफ्टी अधिकारियों ने इन रेस्टोरेंट में छापेमारी की, जिस दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन पाया. अधिकारियों ने साफ-सफाई और खाने की क्वालिटी से जुड़े मानकों की जांच की थी, जिसमें कई कमियां पाए जाने के कारण कार्रवाई हुई.

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शुक्रवार को FDA की टीम ने वैशाली रेस्टोरेंट पर छापेमारी की. जांच के दौरान रेस्टोरेंट को 98 में से 58 अंक मिले. इस कम स्कोर के आधार पर उसका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया है. FDA ने रेस्टोरेंट में साफ-सफाई की व्यवस्था पर कमी को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं.

बाथरूम के पास रखा था तवा

FDA ने जांच में पाया कि डोसा और उतप्पा बनाने वाला तवा पुरुषों के वॉशरूम के पास रखा हुआ था. वहीं, कच्चे खाने से भरा फ्रिज महिलाओं के वॉशरूम के पास रखा था. कच्चा खाना एक खुले गलियारे में रखा हुआ था. FDA ने जांच में साफ-सफाई की कमी पाई, जिसके बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंज कर दिया गया.

इसके अलावा FDA ने रूपाली रेस्टोरेंट में भी छापेमारी की. जांच के दौरान FDA को साफ-सफाई से जुड़ी कमियां मिलीं. रूपाली रेस्टोरेंट में किचन खुला हुआ पाया गया जिससे खाने के खराब होने की आशंका थी. FDA ने यहां भी साफ-सफाई में कमियां पाए जाने के बाद रेस्टोरेंट का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया.

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गौरतलब है, वैशाली और रूपाली दोनों ही पुणे के बहुत मशहूर रेस्टोरेंट हैं. दक्षिण भारतीय व्यंजनों वाले ये दोनों ही रेस्टोरेंट अपने डोसा और फिल्टर कॉफी के लिए मशहूर हैं. लेकिन साफ-सफाई में कमी पाए जाने के कारण FDA ने इनका फूड लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है.

(इनपुट- राहुल गायकवाड़)

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