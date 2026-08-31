असम में भीषण सड़क हादसा, बस-ट्रक की आमने-सामने टक्कर में 6 की मौत

असम के सोनापुर के पास रविवार शाम एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ. NH-27 पर एक यात्री मिनीबस की ट्रक से सीधी टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि इसमें छह लोगों की मौत हो गई. हादसे में कई यात्री घायल भी हुए हैं.

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यह भीषण हादसा कामरूप मेट्रोपॉलिटन जिले के तेतेलिया-नलगेदेरा इलाके में हुआ. सोनापुर की तरफ से गुजर रही यात्रियों से भरी मिनीबस सीधे सामने से आ रहे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर चीख-पुकार मच गई, जिसके बाद आसपास के लोग तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़े.

घायलों को पहले सोनापुर सिविल अस्पताल ले जाया गया. वहां शुरुआती इलाज के बाद कुछ घायलों को बेहतर इलाज के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेजा गया. हादसे में जान गंवाने वालों में सोनापुर के कपाटाकारा निवासी इंचान अली और डिमोरिया के काहिकुची निवासी तफजुल अली के नाम सामने आए हैं.

NH-27 पर फिर उठे सुरक्षा को लेकर सवाल

इस हादसे के बाद NH-27 के सोनापुर और खेतरी इलाके में सड़क सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. यह रास्ता आसपास के लोगों के लिए काफी अहम है. ऐसे में लगातार हो रहे हादसों ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है. ऐसे में स्थानीय लोगों ने धोपगुड़ी पुल की हालत पर भी सवाल उठाए हैं. उनका कहना है कि पुल की ठीक से मरम्मत और देखरेख नहीं होने के चलते यहां पहले भी कई हादसे हो चुके हैं. रविवार की दुर्घटना के बाद एक बार फिर पुल की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं.

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हादसे की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में मातम छा गया. जिन परिवारों ने अपनों को खोया है, उनके लिए यह हादसा बड़ा दुख छोड़ गया. दूसरी तरफ अस्पतालों में भर्ती घायलों का इलाज जारी है.

फिलहाल हादसे की वजह को लेकर पूरी तस्वीर सामने आना बाकी है. पुलिस की जांच के बाद ही यह साफ होगा कि टक्कर किन परिस्थितियों में हुई. मगर इस दुर्घटना ने NH-27 के इस हिस्से पर सड़क सुरक्षा से जुड़े पुराने सवाल फिर सामने ला दिए हैं.

(इनपुट: पूर्ण विकास बोरा)

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