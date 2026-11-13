असम के काजीरंगा में बड़ा हादसा, 20 लोगों की मौत की आशंका, ट्रक में जा घुसा टेम्पो-ट्रैवलर

असम के काजीरंगा में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. रोंगाजन इलाके में ट्रक और यात्रियों से भरी ट्रैवलर गाड़ी की आमने-सामने टक्कर हो गई. हादसे में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की आशंका है. हालांकि, अभी मौतों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. टक्कर इतनी तेज थी कि यात्री वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. कई यात्रियों के गाड़ी के अंदर फंसे होने की आशंका है.

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बोकाखात से नगांव जा रही थी ट्रैवलर

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, ट्रैवलर वाहन बोकाखात से नगांव की ओर जा रहा था. इसी दौरान रोंगाजन के पास सामने से आ रहे ट्रक से उसकी टक्कर हो गई. वाहन में ज्यादातर यात्री छात्र बताए जा रहे हैं. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे. क्षतिग्रस्त वाहन में फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान शुरू किया गया.

घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल

हादसे में घायल हुए लोगों को इलाज के लिए कोहोरा मॉडल अस्पताल ले जाया गया है. कई यात्रियों के अब भी वाहन के अंदर फंसे होने की खबर है. पुलिस और स्थानीय लोग उन्हें बाहर निकालने में जुटे हैं. फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे में कितने लोगों की मौत हुई और कितने घायल हैं, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि की जा रही है.

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