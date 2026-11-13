छठ पर थी एक्सपायर्ड घी को रीसाइकिल कर मार्केट में खपाने की तैयारी, पटना में 18 लाख रुपये का स्टॉक जब्त

बिहार के पटना में छठ के मौके पर एक्सपायर्ड घी को रीसाइकिल कर मार्केट में बेचने की तैयारी करने के आरोप में एक कंपनी पर फूड सेफ्टी अधिकारियों ने रेड मारी. टीम ने मौके से करीब 18 लाख रुपये का घी जब्त किया है.

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एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पटना फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट की टीम ने पटना सिटी के मालसलामी पुलिस स्टेशन एरिया स्थित दमराही घाट पर राकेश मसाला कंपनी में रेड डाली.

इस दौरान अधिकारियों ने भारी मात्रा में एक्सपायर्ड घी बरामद कर उसे सीज कर लिया. डिपार्टमेंट के मुताबिक, शक था कि छठ फेस्टिवल के दौरान मार्केट में बेचने के लिए एक्सपायर्ड घी को प्रोसेस कर दोबारा इस्तेमाल लायक बनाया जा रहा था. टीम ने करीब 18 लाख रुपये कीमत के इस स्टॉक को मार्केट में वापस सप्लाई किए जाने से पहले ही जब्त कर लिया.

बिहार के सबसे अहम त्योहारों में से एक छठ में प्रसाद तैयार करने से लेकर हर काम में शुद्धता और साफ-सफाई का खास ध्यान रखा जाता है. ऐसे में एक्सपायर्ड फूड प्रोडक्ट्स को रीसाइकिल कर दोबारा बेचने की कथित कोशिश ने त्योहार के दौरान फूड सेफ्टी और कंज्यूमर्स की सेहत को लेकर चिंता बढ़ा दी है.

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इसी बीच, दिल्ली में छठ पूजा से पहले यमुना नदी में मृत मछलियां मिलने का मामला गरमा गया है. दिल्ली सरकार के सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने इस संबंध में दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत सौंपी है. विभाग ने आरोप लगाया है कि कुछ अज्ञात शरारती तत्वों ने जानबूझकर यमुना में मरी हुई मछलियां डाली हैं.

इसे छठ महापर्व के आयोजन और दिल्ली सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाने की साजिश करार दिया गया है. विभाग ने पूरे मामले की गहन जांच कर आरोपियों की पहचान करने और एक्शन लेने की मांग की है.

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