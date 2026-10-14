scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी, दूसरी याचिकाओं के साथ सुनवाई की मांग

AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर कल गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

Advertisement
X
हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. (File Photo-PTI)
हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने SIR प्रोसेस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. (File Photo-PTI)

AIMIM अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. उनकी याचिका पर कल गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है.

AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. ओवैसी ने इस प्रक्रिया को किस तरह से किया जा रहा है, इस पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है. उनकी याचिका पर कल गुरुवार, 15 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है. ओवैसी चाहते हैं कि उनकी याचिका पर SIR से जुड़े दूसरे मामलों के साथ सुनवाई की जाए.

CJI सूर्यकांत की बेंच के सामने रखी याचिका

सम्बंधित ख़बरें

Asaduddin Owaisi I Love you comment
‘पहले शादी करो, फिर I Love You बोलो’, युवाओं को ओवैसी की अनूठी सलाह
यूपी में बढ़ी चुनावी सरगर्मी, अब ओवैसी ने योगी-अखिलेश को दे डाली चुनौती
AIMIM national president and MP Asaduddin Owaisi
पूर्वांचल की 30 से ज्यादा सीटों पर ओवैसी की नजर, जानिए किसे होगा नुकसान?
owaisi news
'विधायक बनकर UP में लिखेंगे नई तारीख', आजतक से बोले ओवैसी
Owaisi challenges Yogi and Akhilesh
यूपी चुनाव से पहले ओवैसी का अखिलेश और योगी पर हमला, दी ये चुनौती

ओवैसी की ओर से पेश वकील निजामुद्दीन पाशा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका का जिक्र किया. उन्होंने चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच के सामने यह मामला रखा. वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि ओवैसी की याचिका को गुरुवार को सुनवाई के लिए पहले से लिस्टेड इसी तरह के दूसरे मामलों के साथ शामिल किया जाए.

Advertisement

यह भी पढ़ें: 'सुप्रीम कोर्ट में प्रदर्शन के लिए देश से मांगें माफी', दलित वकीलों के संगठन ने राहुल गांधी को घेरा

मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने ओवैसी की याचिका को लिस्ट करने के अनुरोध पर विचार करने की बात कही है. कोर्ट यह देखेगी कि इस याचिका को SIR से जुड़े दूसरे मामलों के साथ सुना जा सकता है या नहीं. हालांकि, अभी याचिका को गुरुवार की सुनवाई में शामिल किए जाने की अंतिम पुष्टि नहीं हुई है.

क्या है SIR की प्रक्रिया?

SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर लिस्ट की विशेष गहन जांच और पुनरीक्षण की प्रक्रिया है. इसके तहत मतदाता सूची की जांच की जाती है और जरूरी बदलाव किए जाते हैं. इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है. हालांकि, अलग-अलग राज्यों में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए हैं.

यह भी पढ़ें: अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट मे सुनवाई टली, कोर्ट ने कहा- अपील पढ़ने में लगेगा वक्त

ओवैसी की याचिका भी इसी प्रक्रिया से जुड़ी है. अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है, इस पर नजर रहेगी. फिलहाल, कोर्ट ने केवल याचिका को लिस्ट करने के अनुरोध पर विचार करने की बात कही है. याचिका की सुनवाई और उसमें उठाए गए मुद्दों पर कोर्ट का फैसला आना बाकी है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    ब‍िन बुमराह सब सून... जब नहीं खेलते जस्सी, तब क्यों बेबस हो जाती है टीम इंडिया? |
    कूड़े से चुनती हैं कोयला-कबाड़, 60 रुपये में चलाती हैं घर... बुरुंडी के महिलाओं की मजबूरी |
    Amla Pachadi recipe: 10 मिनट में घर पर बनाएं आंध्र स्टाइल आंवला पचड़ी, चावल-घी के साथ लगेगी लाजवाब! |
    रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच तेलंगाना के 43 वर्षीय शख्स की मौत की आशंका, परिवार ने भारत सरकार से लगाई गुहार |
    Toyota Glanza Facelift: त्योहारों के बीच टोयोटा का धमाका! लॉन्च की सबसे सस्ती कार, कीमत है इतनी |
    Shardiya Navratri 2026: नवरात्र में 6 राशियों पर बरसेगा पैसा, सूर्य-शुक्र बदलेंगे किस्मत |
    IPL 2027 में सौरव गांगुली के साथ फिर मैदान पर दिखेंगे युवराज सिंह |
    दिल्ली के इस सरकारी हॉस्पिटल में चल रहा इंटरव्यू, अगर हो गया चयन तो मिलेगी 2 लाख रुपये तक की सैलरी |
    Narnia trailer Review: जबरा शेर, सफेद जादूगरनी और जादू ही जादू... फिर लौटा नार्निया |
    ट्रंप को पति कह बैठीं नई प्रेस सेक्रेटरी, फिर बोलीं- ओह, ये अच्छा था! VIDEO
    Advertisement