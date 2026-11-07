चीन ने अरुणाचल में किया 50KM जमीन पर कब्जा? VIRAL दावे का सेना ने किया पर्दाफाश

भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही उन अफवाहों का जोरदार खंडन किया है जिनमें कहा गया था कि चीनी सेना ने भारतीय जवानों को हराकर अरुणाचल प्रदेश में करीब 50 किलोमीटर अंदर तक कब्जा कर लिया है और पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए ने भारतीय क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है.

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सेना के फैक्ट चेक हैंडल ने इन दावों को पूरी तरह निराधार बताया. सेना ने साफ कहा कि ये दावे असत्य हैं और इन्हें जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि सीमा स्थिति के बारे में गलत धारणा बनाई जा सके. इन पोस्ट्स में चीनी सैनिकों की आगे बढ़ने और क्षेत्र पर नियंत्रण की बात कही गई थी लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं दिया गया. सेना ने इन्हें समन्वित और अप्रामाणिक व्यवहार का उदाहरण बताया.

पाकिस्तान ने चलाया था झूठ फैलाने का मिशन

सेना ने छह एक्स हैंडल्स की पहचान की जिन्होंने 6 नवंबर 2026 को दोपहर 3:06 बजे से 7 नवंबर सुबह 1:46 बजे के बीच एक ही तरह की सामग्री प्रसारित की. ये हैंडल्स हैं @SongWeilonzob1, @letmehandleyou1, @_Finding_sarah, @DarkReal09, @War_Updates5 और @sumit_sarkr. सेना ने इन्हें संदिग्ध पाकिस्तान प्रायोजित अकाउंट्स बताया जो गलत सूचना को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहे थे.

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इन पोस्ट्स में एक जैसी भाषा और समान वीडियो का इस्तेमाल किया गया था जिसमें जंगली और पथरीले इलाके में सैनिक दिख रहे थे. सेना ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को भी टैग किया. सेना के अनुसार ये पोस्ट्स जानबूझकर भारतीय सेना के खिलाफ गलत धारणा बनाने और जनता का विश्वास तोड़ने के लिए चलाए जा रहे थे.

🚨 Coordinated Inauthentic Behaviour Exposed ❌ Several suspected Pak-sponsored social media accounts are circulating misleading claims that Chinese forces have severely defeated Indian troops, advanced nearly 50 km into Arunachal Pradesh and established PLA control over Indian territory. ✅ These false claims are being amplified in a coordinated manner to promote a misleading anti-Indian Army narrative. 📍 @GoI_MeitY: The following 6 handles have been identified as circulating the same content between 1506 hrs on 06 November 2026 and 0146 hrs on 07 November 2026: @SongWeilonzob1, @letmehandleyou1, @_Finding_sarah, @DarkReal09, @War_Updates5 and @sumit_sarkr. ♻️ Disinformation Pattern: Fabricated Military Defeat + Exaggerated Territorial Incursion + Unsubstantiated PLA Control Claims = Misleading Anti-Indian Army Narrative. ⚠️ Always verify border-related claims through credible and official sources before sharing. #IndianArmy #ArunachalPradesh #FactCheckIndia #CognitiveCitizen @adgpi @easterncomd @PIBFactCheck @GoI_MeitY @SpokespersonMoD — INDIAN ARMY FACT CHECK (@MythbusterXX) November 7, 2026

गलत सूचना का पैटर्न और पुराने मामले

सेना ने बताया कि इस तरह के दुष्प्रचार अभियान का एक निश्चित पैटर्न है. इसमें काल्पनिक सैन्य हार, क्षेत्रीय घुसपैठ को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना और पीएलए नियंत्रण के निराधार दावे शामिल होते हैं. पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं. एक घटना में कर्नाटक के देवनाहल्ली में आतंकवाद विरोधी मॉक ड्रिल का वीडियो चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय जवानों की तलाशी के रूप में दिखाया गया.

कजाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेज का अभ्यास तक्सिंग के पास भारत-चीन संघर्ष के रूप में प्रसारित किया गया. लेफ्टिनेंट जनरल गिरीश कालिया के नाम पर डिजिटली बदला गया वीडियो भी फैलाया गया जिसमें अरुणाचल के कुछ हिस्सों पर चीनी नियंत्रण का दावा था.

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सिक्किम के नाथू ला के पास वैध व्यापार केंद्र पर चीनी वाणिज्यिक वाहनों को अवैध घुसपैठ बताया गया. अरुणाचल में सियांग बांध परियोजना के खिलाफ प्रदर्शनों के वीडियो को सेना विरोधी विद्रोह के रूप में पेश किया गया. ये सभी मामले पुराने या असंबंधित फुटेज को गलत कैप्शन लगाकर या हेरफेर करके फैलाए गए थे.

सेना का मानना है कि इस तरह के अभियान का मकसद जनता को गुमराह करना, भारतीय सेना में विश्वास कम करना और सीमा संबंधी गलत धारणा फैलाना है. सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने वाली अफवाहें संवेदनशील सीमा मुद्दों पर तनाव पैदा कर सकती हैं.

अरुणाचल प्रदेश भारत-चीन सीमा विवाद का संवेदनशील क्षेत्र रहा है लेकिन सेना ने साफ किया कि वर्तमान में कोई ऐसी बड़ी घुसपैठ या क्षेत्रीय नुकसान की घटना नहीं हुई है. गलत सूचना फैलाने वाले अकाउंट्स एक जैसे कंटेंट का इस्तेमाल कर समन्वित तरीके से काम कर रहे थे जिससे साफ है कि यह व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि संगठित अभियान था.

नागरिकों से अपील और सतर्कता की जरूरत

सेना ने नागरिकों से अपील की है कि सीमा संबंधी किसी भी दावे को तुरंत आगे बढ़ाने से पहले आधिकारिक और विश्वसनीय स्रोतों से जांच लें. सोशल मीडिया पर वायरल हो रही सामग्री पर आसानी से विश्वास न करें. विशेष रूप से जब वीडियो या पोस्ट्स में अत्यधिक नाटकीय दावे हों तो उनकी पुष्टि आवश्यक है.

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भारतीय सेना नियमित रूप से ऐसे दुष्प्रचार का पर्दाफाश करती रही है ताकि सही जानकारी लोगों तक पहुंचे. डिजिटल युग में सूचना युद्ध भी पारंपरिक सुरक्षा चुनौतियों जितना महत्वपूर्ण हो गया है. गलत सूचना फैलाने वाले अभियान दुश्मन देशों द्वारा मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का माध्यम बन सकते हैं. इसलिए जागरूक नागरिक बनना और आधिकारिक हैंडल्स जैसे @adgpi या फैक्ट चेक अकाउंट्स पर भरोसा रखना जरूरी है.

भारतीय सेना का यह खंडन अरुणाचल से जुड़े झूठे दावों पर विराम लगाने वाला महत्वपूर्ण कदम है. यह घटना याद दिलाती है कि सीमा सुरक्षा के साथ-साथ सूचना सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है. पाकिस्तान प्रायोजित बताए गए इन अकाउंट्स के जरिए चलाया गया अभियान असफल रहा क्योंकि सेना ने समय रहते इसकी पहचान कर ली. जनता को सतर्क रहना होगा और बिना जांच के किसी भी सीमा संबंधी खबर को साझा नहीं करना चाहिए. सही जानकारी ही गलत प्रचार का सबसे अच्छा जवाब है.

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