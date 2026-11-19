आंध्र प्रदेश के पलनाडु जिले में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां लोहे की मिट्टी लेकर जा रहा कंटेनर ट्रक सामने से आ रहे कमर्शियल मालवाहक वाहन से टकरा गया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. मरने वालों में से दो मजदूर हैं.

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पुलिस के मुताबिक, कंटेनर गमलापाडु इलाके में पहुंचा था, तभी ड्राइवर ने वाहन से नियंत्रण खो दिया. ट्रक सड़क के बीच बने डिवाइडर को पार करते हुए दूसरी तरफ चला गया. उसी समय सामने से मालवाहक वाहन आ रहा था. दोनों गाड़ियों के बीच सीधी टक्कर हो गई. अचानक सामने आए कंटेनर के कारण मालवाहक वाहन का ड्राइवर उसे बचा नहीं सका.

ड्राइवर को झपकी आने की आशंका

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुरुआती जांच में कंटेनर चालक को गाड़ी चलाते समय नींद की झपकी आने की बात सामने आई है. आशंका है कि इसी वजह से वह वाहन पर नियंत्रण नहीं रख पाया और ट्रक दूसरी लेन में पहुंच गया. हालांकि, हादसे की असली वजह का पता लगाने के लिए जांच की जा रही है.

इस टक्कर में मालवाहक वाहन का ड्राइवर भी घायल हुआ है. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस के मुताबिक, हादसे में जान गंवाने वाले तीन लोगों में दो मजदूर थे. फिलहाल घायल ड्राइवर का इलाज चल रहा है.

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BNS की धारा के तहत मामला दर्ज

पुलिस ने कंटेनर चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) के तहत मामला दर्ज किया है. अधिकारी हादसे से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कंटेनर चालक को झपकी आने के अलावा कोई दूसरी वजह तो हादसे के पीछे नहीं थी.

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