चीन के शेनझेन शहर में इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-बाइक का इस्तेमाल तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है. शहर की सड़कों से लेकर फुटपाथ तक बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर नजर आ रहे हैं. युवा और महिलाएं इनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं. डिलीवरी करने वाले लोग भी सामान पहुंचाने के लिए ई-स्कूटर और ई-बाइक का सहारा ले रहे हैं.

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आजतक के संवाददाता गौरव सावंत ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में शेनझेन की सड़कों पर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की बढ़ती मौजूदगी दिखाई. रिपोर्ट के मुताबिक, चीन की सरकार भी युवाओं को ई-स्कूटर खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग इन्हें कम खर्च वाले विकल्प के तौर पर देख रहे हैं.



45 से 50 हजार रुपये में मिल रहे ई-स्कूटर



शेनझेन में ज्यादातर ई-स्कूटर करीब 45 से 50 हजार रुपये की कीमत में मिल जाते हैं. हालांकि, बाजार में महंगे मॉडल भी उपलब्ध हैं. इनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह इनका कम खर्च बताया जा रहा है. पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के मुकाबले इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज करने में काफी कम पैसे खर्च होते हैं.



100 किलोमीटर चलाने का खर्च सिर्फ 20-25 रुपये



ई-स्कूटर को 100 किलोमीटर चलाने के लिए करीब 1.5 चीनी युआन की बिजली खर्च होती है. एक युआन की कीमत करीब 13 रुपये मानें तो यह रकम लगभग 20 से 25 रुपये बैठती है.

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India Today's @gauravcsawant captures how E-bikes are transforming city life in China! 🛵 Affordable, convenient and eco-friendly, could this be a model for populous emerging economies in Asia? 🇮🇳🌱 Credit: @IndiaToday #GreenMobility #ChinaIndia #Shenzhen https://t.co/7i1xb7mjWY — Yu Jing (@ChinaSpox_India) November 18, 2026

यानी करीब 20-25 रुपये के चार्जिंग खर्च में ई-स्कूटर लगभग 100 किलोमीटर तक चल सकता है. इस दूरी के बाद भी बैटरी में कुछ चार्ज बचा रहता है.



सड़कों पर अलग लेन, फुटपाथ पर पैदल यात्रियों से टकराव



शेनझेन की सड़कों पर इलेक्ट्रिक स्कूटर के लिए अलग लेन भी बनाई गई हैं. इससे इन वाहनों को चलाने में आसानी होती है. हालांकि, जहां अलग लेन नहीं हैं, वहां समस्या भी दिखाई देती है. ऐसे इलाकों में ई-स्कूटर सवार और पैदल यात्री फुटपाथ पर एक ही जगह का इस्तेमाल करते हैं. इससे कई बार दोनों के बीच धक्कामुक्की और टकराव जैसी स्थिति बन जाती है.



प्रदूषण कम करने में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर की भूमिका



पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहन प्रदूषण की एक वजह हैं. ऐसे में इलेक्ट्रिक स्कूटर और ई-बाइक का इस्तेमाल बढ़ने से प्रदूषण कम करने में मदद मिल सकती है.

स्थानीय प्रशासन भी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर को बढ़ावा दे रहा है. शेनझेन में इनकी बढ़ती संख्या दिखाती है कि लोग कम खर्च वाले सफर के लिए इलेक्ट्रिक विकल्प अपना रहे हैं.

हालांकि, इन वाहनों की बढ़ती संख्या के साथ ट्रैफिक और फुटपाथ प्रबंधन की चुनौती भी सामने आ रही है. इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के लिए अलग लेन और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित रास्ते बनाए रखना शहर के लिए अहम मुद्दा बनता जा रहा है.

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