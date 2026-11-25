कांग्रेस ने बुधवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश में कौटिल्य के सिद्धांत 'साम, दाम, दंड, भेद' में से आखिरी तीन तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन इसमें नाकामी मिलेगी.

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कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि सरकार ने दो-तिहाई बहुमत हासिल करने के लिए साम, दाम, दंड और भेद में से संवाद के अलावा बाकी तीन तरीकों का सहारा लिया. उन्होंने सवाल उठाया कि इस सिद्धांत के पहले तरीके यानी बातचीत को मौका क्यों नहीं दिया गया.

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खड़गे ने पीएम को चार बार लिखी चिट्ठी

जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पिछले सात महीनों में प्रधानमंत्री को चार बार पत्र लिखकर इसी रास्ते का सुझाव दिया था. ये पत्र 11 अप्रैल, 16 जुलाई, 27 अगस्त और 16 अक्टूबर को लिखे गए थे.

'साम, दाम, दंड, भेद' कौटिल्य के अर्थशास्त्र से लिया गया राजनीतिक सिद्धांत है. इसमें 'साम' का मतलब बातचीत, 'दाम' का मतलब आर्थिक प्रलोभन, 'दंड' का मतलब सजा या संस्थागत दबाव और 'भेद' का मतलब विभाजन पैदा करना है.

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संसद सत्र को लेकर भी कांग्रेस ने उठाए सवाल

कांग्रेस ने सोमवार को संसद सत्र को लेकर जारी अनिश्चितता पर भी सवाल उठाए थे. पार्टी ने कहा था कि इससे संकेत मिलता है कि या तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी अपने ही दावों में फंस गई है या फिर कोई गंभीर योजना बनाई जा रही है. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इस पूरी घटना से संसद की गरिमा प्रभावित हो रही है.

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पार्टी ने पिछले हफ्ते कहा था कि संसद का मॉनसून सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार अब भी लोकसभा में परिसीमन बिल पास कराने के लिए दो-तिहाई बहुमत जुटाने की कोशिश कर रही है. जयराम रमेश ने कहा था कि देश के हित में मौजूदा लोकसभा की सदस्य संख्या और राज्यों के हिसाब से सीटों का बंटवारा जारी रहना चाहिए और विकसित भारत का लक्ष्य हासिल होने तक महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण लागू किया जाना चाहिए.

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