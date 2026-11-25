मेष राशि

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साहस और पराक्रम के दम पर हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन बनाए रखेंगे. सक्रियता और सहयोग की भावना बढ़ेगी. संपर्क और संवाद का दायरा बढ़ेगा. सामाजिक मेलजोल बनाए रखेंगे. प्रेम और स्नेह के मामलों में मजबूती आएगी. अपने लक्ष्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करेंगे. भाई-बंधुओं के साथ संबंध सहज रहेंगे. आत्मविश्वास और साहस बढ़ेगा. बेकार की चर्चाओं से दूर रहें. संकोच दूर होगा और कामकाज की स्थिति बेहतर बनेगी. जरूरी मामलों में तेजी दिखाएंगे. व्यापारिक यात्रा सफल हो सकती है. बातचीत और संवाद पर जोर रहेगा.

शुभ रंग: ऐप्पल रेड

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और धार्मिक प्रवचन सुनें.

वृषभ राशि

परिवार से जुड़े कामों में रुचि बढ़ेगी. घर के बड़ों और जिम्मेदार लोगों की सलाह मानेंगे. धन लाभ और बचत के अवसर बनेंगे. अपनों के साथ खुशियां बांटेंगे. आकर्षक प्रस्ताव मिल सकते हैं. करीबियों के साथ मेलजोल बढ़ेगा. मेहमानों का आदर-सत्कार करेंगे. पारिवारिक रिश्तों को मजबूत बनाएंगे. व्यापारिक कामों में तेजी आएगी. अच्छे मेजबान बने रहेंगे. घर में खुशी और उत्साह का माहौल रहेगा. निजी उपलब्धियों से मन प्रसन्न होगा. एक-दूसरे पर भरोसा बनाए रखेंगे. परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी.

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शुभ रंग: क्रीम कलर

शुभ अंक: 2, 3, 6 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और जीवन में सद्भाव बढ़ाएं.

मिथुन राशि

रोजमर्रा के कामों में उत्साह और सक्रियता बनाए रखेंगे. अपने अनुभव और योग्यता का पूरा लाभ उठाएंगे. नए विषयों में रुचि बढ़ेगी. अपने व्यवहार और काम से दूसरों को प्रभावित करेंगे. सकारात्मकता बनी रहेगी. परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी. जरूरी कामों को आगे बढ़ाएंगे. नए प्रयोगों और रचनात्मक कामों पर जोर देंगे. याददाश्त बेहतर रहेगी. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलेंगे. बजट के अनुसार सही फैसले लेंगे. सुख-सुविधाएं बनी रहेंगी. साथ काम करने वालों का भरोसा जीतेंगे. अपने लक्ष्य हासिल करने पर ध्यान देंगे.

शुभ रंग: आंवले जैसा

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और नए कामों की पहल बनाए रखें.

कर्क राशि

रिश्तों का सम्मान बनाए रखें. दूर देश की यात्रा पर जाने के योग बन सकते हैं. अपनों के प्रति संवेदनशील रहेंगे. करीबियों का साथ और सहयोग मिलेगा. निवेश से जुड़ी बातचीत में गंभीरता दिखाएं. छोटी-सी लापरवाही भी परेशानी बढ़ा सकती है. जरूरी कामों को सहजता से पूरा करें. कारोबार में गलतियां करने से बचें. बहस और विवाद से दूर रहें. कामकाज में अनुशासन बनाए रखें. दान-पुण्य के कार्यों में रुचि रहेगी. कानूनी मामलों में सावधानी से आगे बढ़ें. नियमों का पालन करें.

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शुभ रंग: भगवा

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखें.

सिंह राशि

कार्यक्षेत्र में तेजी से सुधार देखने को मिलेगा. जीवनस्तर बेहतर रहेगा. शुभ कार्यों को आगे बढ़ाएंगे. आर्थिक हितों को साधने में सफल हो सकते हैं. उद्योग और व्यापार में अच्छी स्थिति बनी रहेगी. व्यावसायिक मामलों में प्रभाव बढ़ेगा. मान-सम्मान में वृद्धि होगी. अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का प्रयास करेंगे. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. सोच-समझकर फैसले लें. सेहत का ध्यान रखें. दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ेंगे. अनुकूल परिस्थितियों का लाभ मिलेगा. कारोबार में उम्मीद से बेहतर परिणाम मिल सकते हैं. साझेदारी के कामों में सफलता मिलने के संकेत हैं.

शुभ रंग: केसरिया

शुभ अंक: 1, 2, 3 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपने प्रयासों में तेजी लाएं.

कन्या राशि

प्रभावशाली लोगों के साथ संपर्क और तालमेल बढ़ाने पर जोर रहेगा. लाभ का प्रतिशत बेहतर बना रहेगा. प्रशासन से जुड़े कामों में तेजी आएगी. परिस्थितियों पर नियंत्रण बढ़ेगा. अच्छे परिणाम मिलने से उत्साह बढ़ेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. हर क्षेत्र में सुधार के अवसर मिलेंगे. कामकाज का विस्तार करने पर ध्यान देंगे. दस्तावेजों और कागजी कामों में सावधानी बरतेंगे. लेनदेन से जुड़े मामलों में पहल करेंगे. प्रशासनिक काम आगे बढ़ेंगे. पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. मन की आशंकाएं दूर होंगी. खास लोगों का आगमन हो सकता है.

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शुभ रंग: खाकी

शुभ अंक: 2, 3, 5 और 8

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और उत्साह बनाए रखें.

तुला राशि

कारोबार से जुड़े जरूरी प्रयास जारी रखेंगे. करियर में वरिष्ठ लोगों का सहयोग मिलेगा. संसाधनों को बढ़ाने में सफलता मिल सकती है. भाग्य का साथ मिलने से मनचाहे परिणाम मिलेंगे. उत्साह के साथ काम करेंगे. भाई-बंधुओं के साथ अच्छा समय बिताएंगे. आय के अलग-अलग स्रोतों से लाभ मिलने के संकेत हैं. प्रभाव और मान-सम्मान बढ़ेगा. जिम्मेदार लोगों का सहयोग मिलेगा. अच्छे परिणामों से उत्साहित रहेंगे. योजनाओं को समर्थन मिलेगा. दूसरों के प्रति उदारता बनाए रखेंगे. ज्यादातर मामले आपके पक्ष में रह सकते हैं. आर्थिक लाभ में बढ़ोतरी होगी.

शुभ रंग: दूधिया

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपनी आस्था बनाए रखें.

वृश्चिक राशि

सादगी और सतर्कता के साथ आगे बढ़ने का समय है. विरोधियों की सक्रियता आपके काम की गति प्रभावित कर सकती है. नौकरी और कारोबार में सावधानी बरतें. अनुशासन और नियमों का पालन करने पर जोर दें. यात्रा के दौरान सतर्क रहें. सेहत का ध्यान रखें. समझदारी से फैसले लें. जरूरी कामों को समय दें. अपने कामकाजी लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करें. परिवार के लोगों से मुलाकात और सलाह-मशविरा बनाए रखें. किसी भी मामले में जल्दबाजी न करें.

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शुभ रंग: लाल सिंदूरी

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपने वादे पूरे करें.

धनु राशि

साझेदारी के मामलों में अच्छा प्रदर्शन करेंगे. करियर और कारोबार में सक्रियता बढ़ेगी. अपने लक्ष्यों पर ध्यान देंगे. परिवार में सुखद माहौल रहेगा. दूसरों के सहयोग से काम पूरे होंगे. आपसी विश्वास बनाए रखेंगे. नियमों का पालन करेंगे. किसी भी काम में जल्दबाजी से पहल करने से बचें. व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखें. विनम्रता से काम निकालने में सफल रहेंगे. लोगों के साथ तालमेल बढ़ेगा. अपनी वाणी और व्यवहार में मधुरता रखें. लाभ के अवसर बेहतर होंगे. साझेदारी से जुड़े प्रयास सफल हो सकते हैं.

शुभ रंग: स्वर्णिम

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और कामकाज में सतर्कता बनाए रखें.

मकर राशि

कार्यक्षेत्र में अधिक समय देने की जरूरत रहेगी. जिद और अहंकार में आकर कोई काम न करें. कामकाज की व्यवस्था की अनदेखी करने से नुकसान हो सकता है. सेवा क्षेत्र से जुड़े लोग अच्छा प्रदर्शन करेंगे. वरिष्ठों और अनुभवी लोगों से सलाह लेते रहें. नियम और अनुशासन का पालन करें. बातचीत और मुलाकात के दौरान संयम बनाए रखें. साझेदारी के रिश्ते मजबूत होंगे. कामकाज की योजनाओं को आगे बढ़ाएंगे. पेशेवर परिस्थितियों को समझकर फैसले लें. मेहनत और लगन से काम बेहतर बना सकेंगे.

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शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 2, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपने काम के प्रति समर्पित रहें.

कुंभ राशि

किसी परिचित की खुशी में शामिल होने का मौका मिलेगा. मन में उत्साह और उमंग बनी रहेगी. सभी के साथ तालमेल बेहतर होगा. जरूरी कामों में तेजी आएगी. सफलता मिलने की संभावना अच्छी रहेगी. परीक्षा और प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं. पेशेवर मामलों में सक्रियता दिखाएं. अपनी प्रतिभा के दम पर अलग पहचान बनाएंगे. कामकाज में सुधार होगा. लालच और प्रलोभन से बचें. जरूरी कामों को लंबित न रखें. समझदारी से फैसले लें. कार्यक्षमता बेहतर रहेगी. करियर और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं.

शुभ रंग: फिरोजी

शुभ अंक: 2, 3 और 8

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अपने वादे पूरे करें.

मीन राशि

घर-परिवार से जुड़े मामलों में रुचि बढ़ेगी. परिवार के सदस्यों के साथ खुलकर बातचीत करें. रिश्तेदारों और संबंधियों का सम्मान बनाए रखें. नौकरी और कारोबार में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. अपनों के साथ जरूरी बातें साझा करेंगे. परिवार के बड़े-बुजुर्गों की सलाह ध्यान से सुनें. जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई फैसला न लें. आर्थिक लाभ में सुधार हो सकता है. कामकाज में रुचि बनी रहेगी. अनुभवी और जिम्मेदार लोगों का साथ मिलेगा. सभी के साथ तालमेल बनाकर चलें. प्रबंधन बेहतर रहेगा. पैतृक पक्ष से सहयोग मिल सकता है. विनम्रता और संवेदनशीलता बनाए रखें.

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शुभ रंग: आम के रंग जैसा

शुभ अंक: 2, 3, 8 और 9

कल का उपाय: भगवान श्रीहरि विष्णु और मां महालक्ष्मी की पूजा-अर्चना करें. 'ॐ गुं गुरवे नमः' मंत्र का जाप करें और अहंकार से दूर रहें.

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