लाखों बच्चों के लिए स्कूल में मिलने वाला खाना रोजाना पोषण का अहम जरिया है. हालांकि, इस खाने में पर्याप्त पोषण सुनिश्चित करना अब भी चुनौती है. इसी दिशा में काम कर रहीं आईआईटी खड़गपुर की पूर्व छात्रा और फूड उद्यमी विद्या परशुरामकर को 2026 की टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची में जगह मिली है. उन्हें ग्रामीण भारत में पौष्टिक भोजन की पहुंच बढ़ाने के लिए बाजरे के इस्तेमाल से जुड़े काम के कारण यह पहचान मिली है.

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महाराष्ट्र की फूड टेक्नोलॉजिस्ट और सामाजिक उद्यमी विद्या फूड साइंस, पारंपरिक खेती और कारोबार को एक साथ जोड़ रही हैं. उनका मकसद पोषण से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के साथ किसान समुदायों और ग्रामीण महिलाओं के लिए अवसर पैदा करना है. वह अपनी सह-स्थापित कंपनी एग्रोजी ऑर्गेनिक्स और उसके प्रमुख अभियान मिलेट्स नाउ के जरिए पारंपरिक अनाज को बच्चों के रोजाना के खाने का हिस्सा बनाने पर काम कर रही हैं. इससे पहले 2025 में उन्हें पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका में योगदान के लिए चौथा रोहिणी नैय्यर पुरस्कार मिला था.

पोषण और भोजन से जुड़े नए प्रयोगों में विद्या की दिलचस्पी उनके निजी अनुभव से शुरू हुई. वह खुद आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया से जूझ चुकी हैं. इसके बाद उनकी दिलचस्पी यह समझने में बढ़ी कि रोजाना के खाने का सेहत पर क्या असर पड़ता है और आसानी से उपलब्ध पौष्टिक विकल्पों से पोषक तत्वों की कमी को कैसे दूर किया जा सकता है.

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यह दिलचस्पी उन्हें आईआईटी खड़गपुर ले गई, जहां उन्होंने अगस्त 2022 से अगस्त 2024 के बीच फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग में एमटेक पूरा किया. फूड केमिस्ट्री, अनाज की प्रोसेसिंग और पोषण देने वाले खाद्य पदार्थों की पढ़ाई ने उन्हें पारंपरिक कृषि उत्पादों से पौष्टिक और बाजार के लिए तैयार सामान बनाने के तरीके तलाशने में मदद की.

इस दौरान बाजरे ने उनका ध्यान खींचा. आयरन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर बाजरे का भारत में पीढ़ियों से इस्तेमाल होता आया है. यह मुश्किल जलवायु में भी उग सकता है. हालांकि, इसमें मौजूद प्राकृतिक वसा और लाइपेज नाम के एंजाइम की गतिविधि के कारण बाजरे का आटा जल्दी खराब हो जाता है और इसकी भंडारण अवधि कम होती है.

इस समस्या से निपटने के लिए विद्या ने हाइड्रो-एनआईआर तकनीक विकसित की. रिपोर्ट के मुताबिक, यह तकनीक किसी संरक्षक पदार्थ का इस्तेमाल किए बिना और आयरन की मात्रा पर असर डाले बिना बाजरे के आटे की भंडारण अवधि को करीब 10 दिन से बढ़ाकर छह महीने कर देती है. यह प्रक्रिया आटे को खराब करने वाले लाइपेज एंजाइम को बेअसर करती है. इससे आटे को जमा करना, पैक करना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना और बड़े स्तर पर खाद्य उत्पादन में इस्तेमाल करना आसान होता है.

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यह खोज उनके काम के बड़े तरीके को दिखाती है, जिसमें आधुनिक फूड साइंस को पारंपरिक सामग्री से जोड़ा जाता है. इसका मकसद पारंपरिक खाद्य सामग्री के पोषण को बनाए रखना और उसे ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है.

प्रयोगशाला से स्कूली बच्चों तक पहुंचा बाजरा.

विद्या की रिसर्च एग्रोजी ऑर्गेनिक्स और उसके प्रमुख अभियान मिलेट्स नाउ के जरिए उनकी कारोबारी यात्रा का अहम हिस्सा बन गई. यह अभियान किसानों, खाद्य प्रसंस्करण और ग्राहकों को आपस में जोड़ता है.

इसके प्रमुख कार्यक्रमों में न्यूट्री डब्बा शामिल है. इसका मकसद सुविधाजनक खाद्य उत्पादों के जरिए बाजरे से बने खाने को स्कूली बच्चों तक पहुंचाना है. इसकी शुरुआत पुणे के एक गांव में करीब 300 बच्चों के लिए चलाए गए शुरुआती कार्यक्रम से हुई थी. रिपोर्ट के मुताबिक, अब इसका दायरा बढ़कर ग्रामीण भारत के करीब चार लाख बच्चों तक पहुंच गया है.

यह अभियान भारत में पोषण से जुड़ी एक लगातार बनी हुई चुनौती से निपटने की कोशिश करता है. सरकार की मदद से चलने वाले स्कूली भोजन कार्यक्रम लाखों बच्चों को खाना देते हैं, लेकिन खाने में पर्याप्त विविधता और सूक्ष्म पोषक तत्व सुनिश्चित करना अब भी मुश्किल है. बच्चों के शारीरिक विकास, दिमागी विकास और पूरी सेहत के लिए आयरन खास तौर पर जरूरी है. इसलिए आयरन से भरपूर भोजन तक उनकी पहुंच अहम है.

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बाजरे में प्राकृतिक रूप से आयरन और दूसरे पोषक तत्व पाए जाते हैं. ऐसे में यह खाने में विविधता बढ़ाने के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध विकल्प देता है. बाजरे के आटे की भंडारण अवधि बढ़ाने वाली विद्या की तकनीक से बड़े स्तर पर बाजरे के खाद्य उत्पादों की प्रोसेसिंग, पैकिंग और वितरण भी आसान हो जाता है.

विद्या न्यूट्री डब्बा के जरिए पारंपरिक अनाज को बच्चों के रोजाना के खाने में शामिल करना चाहती हैं. ऐसे अभियान बेहतर पोषण में मदद कर सकते हैं, लेकिन कुपोषण से निपटने के लिए संतुलित भोजन, अलग-अलग खाद्य समूहों और लंबे समय तक चलने वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों की भी जरूरत है.

7,000 किसानों को मदद और ग्रामीण महिलाओं के लिए अवसर.

विद्या का काम बच्चों के पोषण तक सीमित नहीं है. वह ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने पर भी काम कर रही हैं. एग्रोजी ऑर्गेनिक्स के जरिए वह 7,000 से ज्यादा छोटे किसानों के साथ काम करती हैं. संस्था पारंपरिक अनाज के लिए बाजार से संपर्क बनाती है और कृषि उत्पादों से ज्यादा कीमत वाले सामान तैयार करने में मदद करती है.

संस्था महिलाओं के नेतृत्व वाले स्वयं सहायता समूहों के साथ भी साझेदारी करती है. इसके तहत ग्रामीण महिलाओं को खाना तैयार करने और उत्पादन के काम में शामिल किया जाता है. इससे महिलाओं के लिए कमाई और अपना कारोबार शुरू करने के अवसर बनते हैं. साथ ही खेती से सामान जुटाने, खाद्य प्रसंस्करण और पौष्टिक भोजन तक पहुंच की कड़ियां आपस में जुड़ती हैं.

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किसानों, महिला समूहों और खाद्य उत्पादन को एक साथ लाकर एग्रोजी ऑर्गेनिक्स पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक चलने वाली ग्रामीण आजीविका से जोड़ने की कोशिश कर रही है.

विद्या के काम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिली है. उन्हें यूएन-एफएओ वर्ल्ड फूड फोरम पुरस्कार विजेता के रूप में मान्यता मिली है. वह मासचैलेंज स्विट्जरलैंड से भी जुड़ी रही हैं. इससे भोजन से जुड़े नए प्रयोगों और कारोबार में उनका अनुभव और मजबूत हुआ है.

2025 के रोहिणी नैय्यर पुरस्कार से 2026 की टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची तक.

टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची में जगह मिलने से पहले विद्या को ग्रामीण विकास में योगदान के लिए 2025 में चौथा रोहिणी नैय्यर पुरस्कार मिला था.

यह पुरस्कार 31 अक्टूबर, 2025 को नई दिल्ली में दिया गया था. इसमें एग्रोजी ऑर्गेनिक्स और मिलेट्स नाउ के जरिए पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका को आगे बढ़ाने के उनके प्रयासों को सम्मानित किया गया. समारोह से जुड़ी रिपोर्ट के मुताबिक, 24 साल की उम्र में वह इस पुरस्कार की सबसे कम उम्र की विजेता और इसे पाने वाली पहली महिला बनीं.

यह सालाना पुरस्कार अर्थशास्त्री और ग्रामीण विकास की जानकार डॉ. रोहिणी नैय्यर की याद में शुरू किया गया था. यह पुरस्कार 40 साल से कम उम्र के उन लोगों को दिया जाता है, जिन्होंने ग्रामीण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में अहम योगदान दिया हो.

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इस पुरस्कार से फूड टेक्नोलॉजी और जमीनी स्तर के कारोबार को जोड़ने वाले विद्या के काम पर ज्यादा लोगों का ध्यान गया. इससे यह भी सामने आया कि युवा खोजकर्ता वैज्ञानिक जानकारी का इस्तेमाल ग्रामीण समुदायों को सीधे प्रभावित करने वाली चुनौतियों से निपटने में कैसे कर सकते हैं.

2026 की टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची में शामिल होना विद्या की एक और अहम उपलब्धि है. इससे पारंपरिक खेती को आधुनिक पोषण समाधानों से जोड़ने के उनके प्रयासों को और पहचान मिली है.

आईआईटी खड़गपुर की पूर्व छात्रा विद्या की भोजन से जुड़े नए प्रयोगों में दिलचस्पी पढ़ाई और निजी अनुभव से विकसित हुई थी. उनकी यात्रा वैज्ञानिक विचारों को व्यावहारिक इस्तेमाल में बदलने की बढ़ती कोशिश को दिखाती है.

भारत के पोषण भविष्य के लिए बाजरा क्यों अहम है.

पोषण सुरक्षा, लंबे समय तक चलने वाली खेती और खाने में विविधता के लिए भारत के पारंपरिक अनाज पर फिर से ध्यान बढ़ रहा है. बाजरे की खेती देश में पीढ़ियों से होती आई है. इसका पोषण और मुश्किल हालात में भी उगने की क्षमता इसे किसान समुदायों और खाद्य सुरक्षा के लिए अहम बनाती है.

हालांकि, पारंपरिक अनाज की पहुंच अक्सर प्रोसेसिंग, भंडारण, बाजार तक पहुंच और ग्राहकों की बदलती पसंद से जुड़ी चुनौतियों के कारण सीमित हो जाती है. खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े नए प्रयोग भंडारण अवधि बढ़ाकर और सुविधाजनक उत्पाद तैयार करके इन रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकते हैं. बाजरे का आटा ज्यादा समय तक सुरक्षित रहने पर उत्पादकों और संस्थागत भोजन कार्यक्रमों के लिए इसे अपने उत्पादों में शामिल करना आसान हो सकता है.

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विद्या जैसे उद्यमियों के लिए पारंपरिक कृषि ज्ञान को आधुनिक फूड साइंस और लंबे समय तक चलने वाले कारोबारी तरीकों से जोड़ने का अवसर है. हालांकि, ऐसे अभियानों का असर किफायती कीमत, एक जैसी गुणवत्ता, खेती से सामान की भरोसेमंद आपूर्ति और बड़े स्तर पर समुदायों तक पहुंचने की क्षमता पर भी निर्भर करता है. कुपोषण से निपटने के लिए बाजरा आधारित उपायों को संतुलित भोजन, खाने में विविधता और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े बड़े प्रयासों का साथ देना जरूरी है.

आईआईटी खड़गपुर से 2026 की टाइम100 नेक्स्ट इंडिया सूची तक विद्या परशुरामकर की यात्रा दिखाती है कि वैज्ञानिक खोज का इस्तेमाल बड़े सामाजिक मकसद के लिए किया जा सकता है. बाजरे के आटे की भंडारण अवधि बढ़ाने, बाजरा आधारित उत्पादों को स्कूली बच्चों तक पहुंचाने और किसानों तथा ग्रामीण महिलाओं के लिए अवसर पैदा करने के जरिए वह पोषण सुरक्षा को लंबे समय तक चलने वाली आजीविका से जोड़ने पर काम कर रही हैं.

उनका काम दिखाता है कि भारत की भोजन संस्कृति में गहराई से जुड़ी चीजों को आधुनिक चुनौतियों से निपटने के लिए नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है. कई बार नई खोज का मतलब पूरी तरह नई चीज तलाशना नहीं, बल्कि पहले से मौजूद चीज का बेहतर इस्तेमाल खोजना होता है.

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