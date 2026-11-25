दो घरों में एक पुराना झगड़ा था. झगड़ा दो महिलाओं के बीच था. काफी समय से दोनों के बीच अनबन चल रही थी. फिर शनिवार को बात बनी और दोनों ने आपस में सुलह कर ली. लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा. इसके ठीक दो दिन बाद सोमवार को एक ऐसी वारदात हुई, जिसने पूरे मामले को हत्या की कहानी में बदल दिया.

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आरोप है कि दो भाइयों ने अपनी-अपनी पत्नियों की हत्या कर दी. शवों को ठिकाने लगाने के लिए एक भाई ने अपनी एंबुलेंस का इस्तेमाल किया. दोनों महिलाओं के शव एंबुलेंस में रखे गए और झारखंड के सिमडेगा जिले के एक जंगल में ले जाकर दफना दिए गए.

मामला गुमला जिले का है. पुलिस ने दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के मुताबिक, आरोपी भाइयों की पहचान शिव शंकर साहू और नवीन साहू के रूप में हुई है. शिव शंकर एंबुलेंस ड्राइवर है. मृत महिलाओं की पहचान 28 साल की मिनी प्रिया और 20 साल की राधिका के रूप में हुई है. पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला कि दोनों महिलाओं के बीच लंबे समय से झगड़ा चल रहा था. हालांकि, शनिवार को दोनों के बीच सुलह हो गई थी.

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इसके बाद दोनों महिलाओं को उनके पैतृक स्थान शमशेरा ले जाया गया. पुलिस का आरोप है कि सोमवार को वहीं दोनों भाइयों ने अपनी पत्नियों की हत्या कर दी. अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि दोनों महिलाओं के बीच किस बात को लेकर विवाद था. पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि सुलह होने के बाद सोमवार को ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद दोनों भाइयों ने यह कदम उठाया.

एंबुलेंस में शव रखकर जंगल ले गए

पुलिस के मुताबिक, हत्या के बाद दोनों भाइयों ने शवों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग कर ली. शिव शंकर साहू एंबुलेंस चलाता था. आरोप है कि उसी एंबुलेंस में दोनों महिलाओं के शव रखे गए और उन्हें सिमडेगा जिले के एक सुनसान जंगल में ले जाया गया. वहां दोनों शवों को दफना दिया गया.

इस मामले में परिवार के लोगों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने आखिरी बार सोमवार सुबह करीब 9 बजे दोनों महिलाओं से बात की थी. उस समय बातचीत में सब कुछ सामान्य बताया गया था. इसके बाद दोनों महिलाओं के अचानक गायब होने की बात सामने आई. गुमला के एसपी हरिस बिन जमा ने बताया कि दोनों भाइयों ने मंगलवार को पुलिस को बताया था कि उनकी पत्नियां बिना बताए कहीं चली गई हैं. पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और दोनों से लगातार पूछताछ की.

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इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में बड़ा सवाल यही है कि जब दोनों महिलाओं के बीच शनिवार को सुलह हो गई थी, तो सोमवार को ऐसा क्या हुआ कि दोनों की हत्या कर दी गई? पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश रही है. दोनों महिलाओं के बीच पुराने विवाद की वजह क्या थी, सोमवार को क्या हुआ और हत्या के पीछे दोनों भाइयों का मकसद क्या था, इन सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं. मिनी प्रिया और राधिका कुमारी की हत्या के पीछे की पूरी वजह जांच के बाद ही सामने आ सकेगी.

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