उत्तराखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने और भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का नतीजा है कि अब युवाओं को अपनी मेहनत और योग्यता के दम पर सरकारी नौकरी पाने के अवसर मिल रहे हैं.

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मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि उत्तराखंड में अब तक 36 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी सेवाओं में नियुक्तियां दी जा चुकी हैं. उन्होंने इसे सरकार की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था का परिणाम बताया.

बिना पर्ची, बिना खर्ची' नौकरी देने का दावा

सीएम धामी ने कहा कि सरकार का संकल्प भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखना है. उनका कहना है कि युवाओं को बिना किसी भेदभाव के केवल योग्यता के आधार पर रोजगार के अवसर मिलने चाहिए.

उन्होंने साफ किया कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश के सभी रिक्त सरकारी पदों को भरना है. इसके लिए भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने पर जोर दिया जाएगा.

शासकीय आवास परिसर में नायब तहसीलदार पद पर चयनित 36 नवनियुक्त कार्मिकों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। सभी चयनित अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। https://t.co/q9o3TvTUg3 — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) November 25, 2026

नकल विरोधी कानून को बताया बदलाव की वजह

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू करने को भर्ती व्यवस्था में बदलाव की अहम वजह बताया. उनके मुताबिक, इस कानून और पारदर्शी भर्ती प्रक्रियाओं से मेहनती युवाओं को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है.

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उत्तराखंड में सरकारी नौकरियों को लेकर युवाओं के बीच भर्ती परीक्षाओं और चयन प्रक्रिया की निष्पक्षता हमेशा अहम मुद्दा रही है. ऐसे में 36 हजार से ज्यादा नियुक्तियों का आंकड़ा साझा कर धामी सरकार ने रोजगार और भर्ती व्यवस्था को लेकर अपनी उपलब्धि सामने रखी है. अब युवाओं की नजर इस बात पर रहेगी कि सरकार अपने वादे के मुताबिक बाकी रिक्त पदों पर भर्तियां कब तक पूरी करती है.

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