चीन से सटे अरुणाचल प्रदेश में सीमावर्ती सुरक्षा और विकास को लेकर केंद्र की तैयारियों के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार से तीन दिन के दौरे पर राज्य पहुंचेंगे. इस दौरान वह अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज देंगे, नए भर्ती पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे और NDRF की 12वीं बटालियन के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे.

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यह दौरा ऐसे समय हो रहा है, जब राज्य में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर विरोध तेज है. सियांग घाटी एक वर्ग इस परियोजना से इलाके पर पड़ने वाले संभावित असर को लेकर चिंता जता रहा है. ऐसे में शाह के दौरे में विकास परियोजनाओं के साथ सीमावर्ती इलाकों की स्थिति और आंतरिक सुरक्षा भी अहम मुद्दे रहेंगे.

जानकारी के मुताबिक, शनिवार सुबह 10:30 बजे अमित शाह बांदरदेवा स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र पहुंचेंगे. यहां वह शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र चढ़ाएंगे और पुलिस परेड का निरीक्षण करेंगे. इसके बाद अरुणाचल प्रदेश पुलिस को राष्ट्रपति का पुलिस ध्वज सौंपेंगे.

कार्यक्रम के दौरान गृह मंत्री नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र भी देंगे. इसके बाद वह ईटानगर पहुंचकर लोक भवन में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इनमें कई अहम मुद्दों की समीक्षा की जाएगी.

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सहकारिता विजन 2047 का करेंगे अनावरण

दौरे के तीसरे दिन अमित शाह दोरजी खांडू राज्य सम्मेलन केंद्र में अरुणाचल प्रदेश सहकारिता विजन दस्तावेज 2047 जारी करेंगे. इसके साथ ही सहकारिता पुरस्कार देकर सरस मेले का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह होलोंगी जाएंगे, जहां दोपहर करीब 3:45 बजे NDRF की 12वीं बटालियन के परिसर का उद्घाटन करेंगे.

सीमावर्ती गांवों पर भी होगी नजर

शाह का यह दौरा केवल सरकारी कार्यक्रमों तक सीमित नहीं है. अरुणाचल में प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना को लेकर स्थानीय स्तर पर विरोध जारी है. सियांग घाटी के लोगों का एक वर्ग परियोजना के संभावित प्रभावों को लेकर सवाल उठा रहा है.

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दूसरी ओर, चीन से लगी अंतरराष्ट्रीय सीमा के कारण अरुणाचल रणनीतिक रूप से बेहद अहम है. केंद्र सरकार वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के जरिए सीमावर्ती गांवों में सड़क, संपर्क और बुनियादी सुविधाएं मजबूत करने पर जोर दे रही है.

दौरे से पहले ड्रोन और हवाई गतिविधियों पर रोक

गृह मंत्री के दौरे को देखते हुए राजधानी क्षेत्र और पापुम पारे जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. जिला प्रशासन ने 20 से 22 नवंबर तक पूरे जिले को उड़ान निषेध क्षेत्र घोषित किया है. जिलाधिकारी मामू हागे ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किया है. इसके मुताबिक, इन तीन दिनों में ड्रोन, मानवरहित हवाई वाहन, गुब्बारे और हवाई फोटोग्राफी-वीडियोग्राफी पर रोक रहेगी.

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