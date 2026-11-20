देवउठनी एकादशी पर आज भगवान विष्णु के जागते ही शुभ-मांगलिक कार्य पुन: आरंभ हो जाएंगे. मान्यता है कि भगवान विष्णु देवशयनी एकादशी से देवउठनी एकादशी तक पूरे चार महीने योग निद्रा में रहते हैं. इस दौरान हिंदू धर्म शादी-विवाह सहित सभी शुभ-मांगलिक कार्य बंद रहते हैं. चार महीने की इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है. हालांकि 20 नवंबर को देवउठनी एकादशी पर विष्णु जी के जागृत होने के बाद फिर से शहनाइयां गूंजेंगी. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस दौरान साल के दो अंतिम महीने (नवंबर-दिसंबर) में विवाह की कुल 11 शुभ तिथियां रहेंगी. आइए जानते हैं.

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शुभ तिथि वार 21 नवंबर 2026 शनिवार 24 नवंबर 2026 मंगलवार 25 नवंबर 2026 बुधवार 26 नवंबर 2026 गुरुवार

नवंबर 2026 में शादी के शुभ मुहूर्त

देवउठनी एकादशी के बाद नवंबर 2026 के आखिरी सप्ताह में विवाह के लिए चार शुभ तिथियां पड़ रही हैं. जो लोग इस महीने शादी की योजना बना रहे हैं, वे इन तारीखों को नोट कर सकते हैं.

दिसंबर 2026 में विवाह के शुभ मुहूर्त

वहीं, दिसंबर के महीने में शादी के लिए कुल सात शुभ अवसर मिलेंगे. महीने के शुरुआती दिनों से लेकर 12 दिसंबर तक विवाह समारोह आयोजित किए जा सकते हैं. शुभ तिथियां इस प्रकार हैं-

शुभ तिथि वार 2 दिसंबर 2026 बुधवार 3 दिसंबर 2026 गुरुवार 4 दिसंबर 2026 शुक्रवार 5 दिसंबर 2026 शनिवार 6 दिसंबर 2026 रविवार 11 दिसंबर 2026 शुक्रवार 12 दिसंबर 2026 शनिवार

16 दिसंबर से शादी-विवाह बंद?

हिंदू पंचांग के अनुसार, दिसंबर के मध्य में सूर्य के धनु राशि में जाने से खरमास शुरू हो जाएगा. यह धनु खरमास होगा, जिसमें शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य वर्जित हैं. 16 दिसंबर को सूर्य वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे और फिर 14 जनवरी तक इसी राशि में रहेंगे. खरमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश और अन्य शुभ संस्कार करने की मनाही मानी जाती है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, खरमास में मांगलिक कार्यों के लिए शुभ फल प्राप्त नहीं होते, इसलिए इस दौरान विवाह आयोजन नहीं किए जाते.

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बता दें कि खरमास साल में दो बार आता है. पहला दिसंबर से जनवरी के बीच, जब सूर्य धनु राशि में रहते हैं. दूसरा मार्च-अप्रैल के आसपास, जब सूर्य मीन राशि में गोचर करते हैं. इन दोनों अवधियों में विवाह जैसे शुभ कार्यों से परहेज किया जाता है. खरमास समाप्त होने के बाद ही दोबारा मांगलिक कार्यों के मुहूर्त शुरू होते हैं.

विवाह के लिए शुभ मुहूर्त देखना क्यों जरूरी है?

हिंदू धर्म में विवाह से पहले शुभ तिथि, मुहूर्त, वार, नक्षत्र और योग देखे जाते हैं. इसके साथ ही गुरु और शुक्र ग्रह की स्थिति भी देखी जाती है. बहुत सारे लोगों का अक्सर यह सवाल होता है कि शादी से पहले इन सब चीजों पर क्यों गौर किया जाता है. ज्योतिविदों की मानें तो ग्रहों की अनुकूल स्थिति और शुभ नक्षत्रों में विवाह होने से वैवाहिक जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है. शादी तय करने से पहले वर-वधू की जन्मकुंडली का मिलान भी इसी वजह से किया जाता है. इसमें गुण मिलान, मांगलिक दोष और ग्रहों की स्थिति का आकलन करके विवाह के लिए उचित समय निर्धारित किया जाता है.

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