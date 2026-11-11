'भगवान सबके हैं, केदारेश्वर ही नहीं, मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे', अयोध्या यात्रा पर बोले अखिलेश

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए धर्म, आस्था और आर्थिक मुद्दों पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि भगवान सबके हैं और वह केदारेश्वर से लेकर मथुरा-वृंदावन तक दर्शन करने जाएंगे. अपने PDA का जिक्र करते हुए अखिलेश ने कहा, 'पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद.' इस दौरान उन्होंने परिवार और पार्टी के नेताओं का जिक्र करते हुए भी बीजेपी पर तंज कसा. वहीं, आर्थिक मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने सवाल किया कि लाखों-लाख करोड़ रुपये की कथित लूट और बर्बादी का बीजेपी के पास क्या हिसाब है?

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अयोध्या यात्रा पर बोले अखिलेश

अखिलेश यादव ने धर्म और आस्था को लेकर कहा कि भगवान सबके हैं और अलग-अलग धर्मों में लोग अपने-अपने तरीके से भगवान को याद करते हैं. उन्होंने कहा कि वह केदारेश्वर भी जाएंगे और मथुरा-वृंदावन भी जाएंगे. अखिलेश ने अपने PDA का जिक्र करते हुए कहा, 'हमारा PDA है- पहले दर्शन, फिर आशीर्वाद.' उन्होंने कहा कि उनके घर में शिव और राम गोपाल पहले से ही हैं. शिवपाल यादव को चाचा और रामगोपाल यादव को भी परिवार का हिस्सा बताते हुए उन्होंने राजनीतिक अंदाज में अपनी बात रखी. साथ ही कहा कि जब अवधेश और पवन उनके साथ हैं तो उन्हें किसी और बात की चिंता नहीं है.

अखिलेश यादव ने बीजेपी पर आर्थिक मामलों को लेकर भी हमला बोला. उन्होंने सवाल उठाया कि जिस तरह से लूट हुई और लाखों-लाख करोड़ रुपये बर्बाद हुए, क्या बीजेपी के पास उसका कोई हिसाब है? उन्होंने सरकार से इन पैसों का हिसाब देने की मांग करते हुए आरोप लगाया कि बीजेपी के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर आर्थिक नुकसान हुआ है.

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खजांची पर कटाक्ष!

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने खजांची के 10वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी पर निशाना साधा है. उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आज तक खजांची का जन्मदिन नहीं मनाया, जबकि उसे इस बच्चे को गोद ले लेना चाहिए था. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को खजांची को उसी तरह गोद नहीं लेना चाहिए, जैसे उसके नेताओं ने गांवों को गोद लिया था. गांवों को गोद लेने के बाद वहां अनाज तक छोड़ दिया गया. उन्होंने कहा कि बीजेपी को अपने कार्यकाल की नाकामियों के 10 साल याद करने चाहिए.

अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही खजांची का जन्मदिन मनाती आ रही है. आज भी सभी लोग मिलकर उसका जन्मदिन मना रहे हैं. उन्होंने कहा कि जो लोग एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, वे कम से कम एक छोटे बच्चे का जन्मदिन तो मना ही सकते हैं. अखिलेश ने इस मुद्दे के जरिए बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को खजांची के जन्मदिन को याद रखना चाहिए था. उनके मुताबिक, यह मौका नोटबंदी के दौरान लोगों को हुई परेशानियों को याद करने का भी है.

अबुल कलाम आजाद को भी किया याद

पत्रकारों से बातचीत के दौरान अखिलेश यादव ने मौलाना अबुल कलाम आजाद को भी याद किया. उन्होंने कहा कि आज उन्हें याद करने का दिन है. देश के विभाजन के समय ऐसे कई नेता थे, जो भारत का बंटवारा नहीं चाहते थे. अबुल कलाम आजाद भी उन्हीं नेताओं में शामिल थे. अखिलेश ने कहा कि उस संघर्ष के दौर में देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने की सोच रखने वाले नेताओं को याद करना जरूरी है.

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अखिलेश यादव ने इस दौरान त्योहारों का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भैया दूज जैसे त्योहारों के दौरान लोगों से मिलने और संवाद करने का मौका मिल रहा है. इसी क्रम में उन्होंने खजांची के 10वें जन्मदिन को भी याद किया. उनके मुताबिक, समाजवादी पार्टी पहले दिन से ही इस बच्चे का जन्मदिन मनाती रही है और इस बार भी सभी लोग एक साथ उसका जन्मदिन मना रहे हैं.

दीपोत्सव में बचे तेल को लेकर भी उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने दीपोत्सव के दौरान दिए जलाने के बाद बचे हुए सरसों के तेल को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति बचा हुआ सरसों का तेल ले जा रहा है तो उसे अपमानित किया जा रहा है. उन्होंने सवाल किया कि आखिर ऐसे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है. अखिलेश ने इस मुद्दे को उठाते हुए आयोजन के दौरान आम लोगों के साथ किए जा रहे व्यवहार पर सवाल खड़े किए.

नोटबंदी पर तंज

नोटबंदी को लेकर अखिलेश यादव ने अमेरिका का उदाहरण देते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने रेडियो पर आकर जनता को भरोसा दिलाया था कि लोग अपना पैसा घर में रखने के बजाय बैंकों में जमा करें. इसके बाद अमेरिका दुनिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में से एक बनकर उभरा. अखिलेश ने कहा कि भारत में इसके उलट कदम उठाया गया और बैंकों को डुबाने के लिए नोटबंदी कर दी गई.

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अखिलेश यादव ने नोटबंदी के फैसले को भ्रष्टाचार का महासागर करार दिया. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का एक भी लक्ष्य हासिल नहीं हुआ. यह फैसला स्लो पॉइजन की तरह साबित हुआ, जिसका असर किसानों, कारोबारियों और छोटे व्यापारियों पर पड़ा. उनके मुताबिक, नोटबंदी की वजह से लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा और छोटे कारोबार प्रभावित हुए.

'नोटबंदी से तालाबंदी हुई'

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि नोटबंदी के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुईं. उन्होंने कहा कि नोटबंदी से तालाबंदी हुई और कई कारखाने ऐसे थे, जो इस झटके से दोबारा उभर नहीं पाए. कारोबार बंद हो गए और छोटे व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा. उन्होंने कहा कि नोटबंदी का असर केवल बड़े कारोबार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि किसानों और छोटे कारोबारियों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ी.

खजांची के जन्म के साथ आया था 2000 का नोट

अखिलेश यादव ने खजांची के जन्मदिन को 2000 रुपये के नोट से जोड़ते हुए भी बीजेपी पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि 2000 रुपये के नोट का जन्म खजांची के जन्म के साथ ही हुआ था. अखिलेश ने व्यंग्य करते हुए कहा कि खजांची को पता हो या न हो, लेकिन वह रो-रोकर पूछता था कि जिस नोट का जन्म उसके साथ हुआ था, वह कहां चला गया और उसे क्यों दूर कर दिया गया.

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उन्होंने इस टिप्पणी के जरिए 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले पर भी सवाल उठाए. गौरतलब है कि नोटबंदी के दौरान 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट बंद किए गए थे. इसके बाद 2000 रुपये का नया नोट जारी किया गया था. बाद में 19 मई 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने की घोषणा की थी.

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