सरकार ने नहीं किया बकाया पेमेंट... तो बुलडोजर लेकर गया और तोड़ दी सरकारी बिल्डिंग!

चीन में एक शख्स ने ऐसा कदम उठाया कि सरकारी महकमे में हड़कंप मच गया. इन दिनों वहां का एक वायरल वीडियो चर्चा में है. यह वीडियो चीन के उत्तर-पश्चिमी शानक्सी प्रांत के फेंगडोंग न्यू सिटी का बताया जा रहा है. जहां एक शख्स बुलडोजर से सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बिल्डिंग के एंट्रेंस को तोड़ते दिखाई दे रहा है.

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साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक, उसने सरकारी बिल्डिंग के बाहरी हिस्से को बुलडोजर से काफी नुकसान पहुंचाया है. वीडियो में भी यह घटना देखी जा सकती है. हालांकि, पुलिस ने संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया लेकिन उसके काम का कोई मकसद नहीं बताया गया. वैसे अलग- अलग मीडिया रिपोर्ट्स के दावों के मुताबिक, शख्स को किसी सरकारी प्रोजेक्ट के तहत मुआवजा या बकाया पेमेंट नहीं मिला था. इस वजह से वह नाराज था.

मनीला बुलेटिन की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोप है कि सरकार से अपना बकाया पैसा नहीं मिलने से नाराज इस शख्स ने बुलडोजर यानी एक्सकेवेटर से सरकारी इमारत पर हमला कर दिया. उसने मशीन से बिल्डिंग के गेट, सीढ़ियां, कांच के दरवाजे और सामने का हिस्सा बुरी तरह तोड़ दिया.

घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. हालांकि, इस तोड़फोड़ के पीछे की असली वजह अभी साफ नहीं हुई है. बताया जाता है कि एक 47 साल के शख्स ने कथित तौर पर सरकारी सेवा केंद्र को निशाना बनाया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में पीले रंग का बुलडोजर सरकारी इमारत के सामने लगातार टक्कर मारता दिखाई दे रहा है. मशीन से इमारत का एंट्रेस और सामने का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया.

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करीब एक घंटे तक मचाता रहा तबाही

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी ने करीब एक घंटे तक बुलडोजर से सरकारी इमारत में तोड़फोड़ की. उसने बिल्डिंग के प्रवेश द्वार पर बनी छतरी, सीढ़ियों, कांच के दरवाजों और बाहरी हिस्से को निशाना बनाया.

घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इनमें देखा जा सकता है कि किस तरह एक पीले रंग की भारी मशीन इमारत के सामने बार-बार टक्कर मार रही है. तोड़फोड़ की खबर मिलते ही प्रशासन ने बिल्डिंग के अंदर मौजूद कर्मचारियों और वहां आए लोगों को आनन-फानन में बाहर निकाला.

पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई है. आरोपी की पहचान उसके सरनेम हू से की गई है. पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

आखिर क्यों तोड़ी सरकारी बिल्डिंग?

इस घटना के पीछे की वजह को लेकर अलग-अलग दावे सामने आ रहे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि आरोपी का एक पशुपालन फार्म था, जिसे तोड़ने के बदले मिलने वाले मुआवजे को लेकर उसका विवाद चल रहा था.

वहीं, सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दावा किया कि आरोपी सरकारी प्रोजेक्ट से जुड़े बकाया वेतन को लेकर नाराज था. उसका पैसा नहीं मिलने की वजह से उसने सरकारी इमारत को निशाना बनाया.

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हालांकि, इन दोनों दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. पुलिस ने भी अभी तक आरोपी के इस कदम के पीछे की असली वजह नहीं बताई है. फिलहाल वह पुलिस हिरासत में है और मामले की जांच जारी है.

तोड़फोड़ के बाद फिर शुरू हुआ कामकाज

घटना के बाद सरकारी सेवा केंद्र में अफरा-तफरी मच गई थी. कर्मचारियों और वहां पहुंचे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया. हालांकि, किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

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रिपोर्ट्स के मुताबिक, तोड़फोड़ के कुछ घंटे बाद ही सरकारी सेवा केंद्र के कुछ काउंटरों पर कामकाज दोबारा शुरू कर दिया गया. प्रशासन की ओर से मामले में फिलहाल ज्यादा जानकारी साझा नहीं की गई है.

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