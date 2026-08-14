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Traitors में मुनव्वर फारूकी के खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक', पहले ही दिन शो से बाहर

मुनव्वर फारूकी ने पहली बार इस बात पर खुलकर बात की है कि शो में उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, जबकि बाकी सभी कंटेस्टेंट जानते थे कि वह गद्दार नहीं थे.

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'द ट्रेटर्स' से मुनव्वर फारूकी आउट (Photo: Prime video)
'द ट्रेटर्स' से मुनव्वर फारूकी आउट (Photo: Prime video)

कॉमेडियन-एक्टर मुनव्वर फारूकी 'द ट्रेटर्स सीजन 2' में शामिल सेलिब्रिटीज में सबसे जाने-माने नामों में से एक थे. 'लॉक अप' सीजन 1 और 'बिग बॉस' सीजन 17 जीतने के बाद, करण जौहर द्वारा होस्ट किए जा रहे धोखे और चालबाजी वाले इस गेम में उनके एक मजबूत खिलाड़ी होने की उम्मीद थी. हालांकि, शक के पहले ही दौर में उनके चौंकाने वाले एलिमिनेशन ने कई दर्शकों को हैरान कर दिया. 

अब हिंदुस्तान टाइम्स के साथ एक खास बातचीत में एलिमिनेट हुए अन्य कंटेस्टेंट हरमन सिंघा, करण सिंह मैजिक और सौंदस मौफ़ाकिर के साथ मुनव्वर ने अपने एलिमिनेशन के बारे में खुलकर बात की और माना कि उन्हें दूसरे कंटेस्टेंट ने इसलिए टारगेट किया क्योंकि वह एक मज़बूत खिलाड़ी थे.

मुनव्वर ने क्या कहा?
जब होस्ट करण जौहर ने मुनव्वर से अपनी पहचान बताने को कहा कि वह 'इनोसेंट' (बेगुनाह) हैं या 'ट्रेटर' (गद्दार), तो वह इमोशनल दिखे. उस पल के बारे में बात करते हुए मुनव्वर कहते हैं, 'वहां पहले दिन ही जो कुछ हुआ, उससे सबको पता चल गया था कि मैं ट्रेटर नहीं हूं. मैं सबके साथ मिलकर ट्रेटर को पकड़ने का गेम खेल रहा था. मैं कोशिश कर रहा था कि उस दिन कोई गलत नाम न लूं. इसीलिए मैं ट्रेटर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा था. भले ही सबको पता था कि मैं ट्रेटर नहीं हूं, फिर भी उन्होंने मुझे बाहर निकालने के लिए मेरा नाम लिया... तो मैं बहुत परेशान हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा.'

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गेम से मुनव्वर के एलिमिनेट होने के बाद भी तीसरे एपिसोड में कई कंटेस्टेंट इस बात पर चर्चा करते दिखे कि उनका नाम बीच में क्यों घसीटा गया और यह असल में उन्हें बाहर निकालने के लिए ट्रेटर की चाल थी. पारुल गुलाटी, रणवीर बरार और रिया चक्रवर्ती ने भी उस 'भीड़ वाली मानसिकता' (herd mentality) की आलोचना की जिसके कारण मुनव्वर का एलिमिनेशन हुआ. उनमें से कई लोगों ने तो इसे पहले ही दिन मुनव्वर को टारगेट करने के लिए उनके खिलाफ 'सर्जिकल स्ट्राइक' तक करार दिया. 'मैंने जितना हो सका, अपना बचाव किया.'

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मुनव्वर ने इस पर सहमति जताते हुए कहा, 'तीसरे एपिसोड में तो ऐसा लगता है जैसे मैं अभी भी उनके बीच मौजूद हूं! बुरा लगा, खासकर कुछ लोगों के लिए. अब मैं इससे आगे बढ़ चुका हूं, क्योंकि यह गेम का हिस्सा है और हर कोई नहीं जीत सकता. खिताब तो कोई एक ही जीत सकता है और अगर किसी ग्रुप ने मुझे टारगेट किया है तो मैं क्या कर सकता हूं? 'सर्कल ऑफ शक' में मैंने पूरी कोशिश की और ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं वहां चुप रहा... मैंने जितना हो सका, अपना बचाव किया. लेकिन इससे मुझे कोई फायदा नहीं हुआ. खैर, अब मैं ठीक हूं और इससे आगे बढ़ चुका हूं (मुस्कुराते हुए), मैं इन सब चीजों से कहीं ऊपर हूं.'

तीसरे एपिसोड के बाद बचे हुए कंटेस्टेंट्स में आदित्य कुलश्रेष्ठ (कुल्लू), अभिषेक मल्हान (फुकरा इंसान), अंश चोपड़ा, इक्का सिंह, क्रिस्टल डिसूज़ा, मल्लिका शेरावत, पारुल गुलाटी, प्रिश और रणवीर बराड़ शामिल हैं. रिया चक्रवर्ती, रिदा थराना, साहिल सलाथिया, शनील गिल, शालिनी पासी, श्वेता तिवारी और तान्या पुरी भी अब तक सेफ हैं. नए एपिसोड हर गुरुवार को Amazon Prime Video पर आते हैं.

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