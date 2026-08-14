सिद्धार्थनगर: जिस प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी महिला, उसी से कराया नाबालिग बेटी का रेप! पिता ने दर्ज कराई FIR

Uttar Pradesh News: सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया स्थित एक गांव में 26 जून की शाम एक मां ने अपना पाप छुपाने के लिए अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ घिनौना कांड करवा दिया. महिला ने बेटी को दुकान भेजने के बाद अपने प्रेमी तसव्वुर को घर बुलाया था. दुकान से लौटी बेटी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और पिता को बताने की बात कही. पोल खुलने के डर से मां ने प्रेमी को उकसाकर बेटी के साथ दुष्कर्म करवाया और खुद उसमें सहयोग किया. पीड़ित पिता के कोर्ट जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

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दुकान से लौटते ही खुली मां की पोल

पीड़ित बच्ची के पिता जयराम रोजी-रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, जबकि गांव में पत्नी और बेटी रहते थे. 26 जून की शाम मां ने सामान लाने के बहाने बेटी को दुकान भेजा और प्रेमी तसव्वुर को बुला लिया. बेटी जब अचानक घर लौटी, तो उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

पाप छुपाने के लिए कराया घिनौना काम

बेटी ने जब मुंबई में रह रहे पिता से शिकायत करने की बात कही, तो मां ने पहले उसे डराया-धमकाया. इसके बाद उसने प्रेमी से कहा कि जो उसके साथ करता है वही बेटी के साथ करे ताकि वह चुप रहे. आरोपी प्रेमी तसव्वुर ने नाबालिग को पटककर दुष्कर्म किया, जिसमें मां ने पूरा साथ दिया.

पुलिस में सुनवाई न होने पर कोर्ट पहुंचा पिता

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घटना के बाद आरोपी मां प्रेमी के साथ फरार हो गई. बेटी ने मुंबई में पिता को पूरी बात बताई. गांव लौटे पिता ने पहले थाने और आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट के आदेश पर मिश्रौलिया पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

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