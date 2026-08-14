scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

सिद्धार्थनगर: जिस प्रेमी संग रंगरेलियां मना रही थी महिला, उसी से कराया नाबालिग बेटी का रेप! पिता ने दर्ज कराई FIR

उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में ममता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक मां ने प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे जाने पर पोल खुलने के डर से अपनी ही 13 साल की बेटी का रेप करवा दिया. कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

Advertisement
X
मां ने अपना पाप छुपाने के लिए किया घिनौना काम (Photo- ITG)
मां ने अपना पाप छुपाने के लिए किया घिनौना काम (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: सिद्धार्थनगर जिले के मिश्रौलिया स्थित एक गांव में 26 जून की शाम एक मां ने अपना पाप छुपाने के लिए अपनी ही 13 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ घिनौना कांड करवा दिया. महिला ने बेटी को दुकान भेजने के बाद अपने प्रेमी तसव्वुर को घर बुलाया था. दुकान से लौटी बेटी ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया और पिता को बताने की बात कही. पोल खुलने के डर से मां ने प्रेमी को उकसाकर बेटी के साथ दुष्कर्म करवाया और खुद उसमें सहयोग किया. पीड़ित पिता के कोर्ट जाने के बाद पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है.

दुकान से लौटते ही खुली मां की पोल

पीड़ित बच्ची के पिता जयराम रोजी-रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहते हैं, जबकि गांव में पत्नी और बेटी रहते थे. 26 जून की शाम मां ने सामान लाने के बहाने बेटी को दुकान भेजा और प्रेमी तसव्वुर को बुला लिया. बेटी जब अचानक घर लौटी, तो उसने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया.

सम्बंधित ख़बरें

घर में निकले 30 सांप के बच्चे, दहशत में पूरा परिवार
snakes began to appear one by one. (Photo: Screengrab)
सिद्धार्थनगर में एक घर के भीतर निकले 30 सांप के बच्चे, दहशत में परिवार
'जय श्रीराम बोलो' वाले वीडियो पर सोशल मीडिया में बहस
Video of BJP leader Lavkush Ojha goes viral (Photo: Screengrab)
भंडारे में मुस्लिम को 'प्रसाद' देने से पहले BJP नेता ने बुलवाया 'जय श्रीराम'
पति को दूध में दी नशीली दवा, प्रेमी को पिलाई शराब. (Photo: Representational)
फिरोज के प्यार में पागल पूजा, पति को चारपाई पर बांधकर जिंदा जलाया

पाप छुपाने के लिए कराया घिनौना काम

बेटी ने जब मुंबई में रह रहे पिता से शिकायत करने की बात कही, तो मां ने पहले उसे डराया-धमकाया. इसके बाद उसने प्रेमी से कहा कि जो उसके साथ करता है वही बेटी के साथ करे ताकि वह चुप रहे. आरोपी प्रेमी तसव्वुर ने नाबालिग को पटककर दुष्कर्म किया, जिसमें मां ने पूरा साथ दिया.

पुलिस में सुनवाई न होने पर कोर्ट पहुंचा पिता

Advertisement

घटना के बाद आरोपी मां प्रेमी के साथ फरार हो गई. बेटी ने मुंबई में पिता को पूरी बात बताई. गांव लौटे पिता ने पहले थाने और आला अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन सुनवाई न होने पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. अब कोर्ट के आदेश पर मिश्रौलिया पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    सरकारी स्कूलों के बच्चों को 1200 रुपये, प्राइवेट स्कूल टीचरों को कैशलेस इलाज... योगी सरकार का बड़ा ऐलान |
    Surat में धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अश्लील भोजपुरी डांस पर जमकर हुआ हंगामा |
    स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस का बड़ा एक्शन, स्पेशल ड्राइव में 342 अभियुक्त गिरफ्तार, 190 भेजे गए जेल |
    मारुति जैसा माइलेज, महिंद्रा जैसी पावर, MG ला रही खास 7-सीटर SUV |
    घर में रखे बक्से में प्लास्टिक से लिपटे मिले पति-पत्नी के शव, 2 दिन से थे लापता, उदयपुर में खौफनाक डबल मर्डर |
    'कांग्रेस की देन है देश का बंटवारा', विभाजन विभिषिका स्मृति दिवस पर बोले अमित शाह |
    9 महीने अंतरिक्ष में भटकने के बाद धरती पर लौटा इसरो के LVM3 रॉकेट का हिस्सा |
    पूर्व TMC विधायक को भीड़ ने पहनाई जूतों की माला, अंडे फेंके... फूटा RG-कर रेप केस का गुस्सा |
    100 करोड़ वसूलने का प्लान, कैटेगरी के हिसाब से रेट कार्ड... JPSC परीक्षा धांधली मामले में चौंकाने वाले खुलासे |
    8th Pay Commission कब सौंपेगा फाइनल रिपोर्ट? सरकार ने दिया ये जवाब
    Advertisement