scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'पापा हवा में उछले, प्लेन की छत से टकराए, फिर...', टर्बुलेंस के बीच एअर इंडिया फ्लाइट में ऐसा था मंजर

फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में आए भीषण टर्बुलेंस ने यात्रियों के लिए सफर को खौफनाक बना दिया. अचानक आए तेज झटकों में लोग सीटों से उछल गए, सामान सिर पर गिरा और 17 यात्री व 4 क्रू मेंबर घायल हो गए. कई यात्रियों ने इसे अपनी जिंदगी का सबसे डरावना और 'पुनर्जन्म' जैसा अनुभव बताया.

Advertisement
X
एअर इंडिया टर्बुलेंस में चार क्रू मेंबर समेत 17 यात्री घायल हुए (फोटो- स्क्रीनग्रैब)
एअर इंडिया टर्बुलेंस में चार क्रू मेंबर समेत 17 यात्री घायल हुए (फोटो- स्क्रीनग्रैब)

अपनी सीटबेल्ट बांध लें... यह हवाई यात्रियों के लिए एक जानी-पहचानी अनाउंसमेंट है. लेकिन मंगलवार को फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की एक फ्लाइट में इन शब्दों का मतलब बिल्कुल अलग था, क्योंकि प्लेन जबरदस्त टर्बुलेंस (हवा के तेज झटकों) का शिकार हो गया था, जिससे चार क्रू मेंबर समेत 17 यात्री घायल हो गए.

आपातकालीन स्थितियों में शांत रहने की ट्रेनिंग पाने वाले केबिन क्रू के लिए भी हालात की गंभीरता को छिपाना मुश्किल हो रहा था. एक एअर होस्टेस जोर-जोर से चिल्ला रही थी, तो दूसरी पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर बार-बार गुजारिश कर रही थी कि अपनी सीटबेल्ट बांध लें.

तब तक, ओवरहेड डिब्बों से सामान नीचे गिर चुका था. टूटे हुए लॉकर के ढक्कन रास्ते में बिखरे पड़े थे, जबकि कुछ बैग खतरनाक ढंग से लटके हुए थे और अगले ज़ोरदार झटके के साथ गिरने की कगार पर थे.

सम्बंधित ख़बरें

Air India new CEO
एअर इंडिया को मिला नया CEO, टेवोल्डे गेब्रेमारियम संभालेंगे कमान
Air India
फ्लाइट में टर्बुलेंस से अचानक 300 फीट नीचे आ गया था विमान, 17 घायल
टर्बुलेंस का खौफ! एअर इंडिया फ्लाइट में घायल हुए यात्री
what is air turbulence
क्या है एयर टर्बुलेंस, जिससे एअर इंडिया का प्लेन आसमान में डगमगाने लगा
Air India
एअर इंडिया की फ्लाइट में टर्बुलेंस से घायल यात्रियों की आपबीती

केबिन में घबराहट फैलने के साथ ही यात्री अपने सिर पकड़े, प्रार्थना करते और एक-दूसरे को दिलासा देते हुए देखे गए.

मिन्चेन, जिन्होंने विमान के अंदर से अब वायरल हो रहा वीडियो रिकॉर्ड किया था ने इसे अपनी ज़िंदगी के सबसे बुरे दो घंटे बताया.

Advertisement

उन्होंने कहा, 'प्लीज, प्लीज, प्लीज प्लेन में हमेशा अपनी सीटबेल्ट बांधकर रखें, भले ही सीटबेल्ट का साइन बंद हो. मैंने लोगों को हवा में उछलते, उनके सिर टकराते और घायल होते देखा. कुछ समय के लिए, मुझे सच में लगा कि हम बच नहीं पाएंगे. उम्मीद है कि सब ठीक होंगे.'

एक अन्य यात्री के लिए डरावना पल तब आया जब उन्होंने देखा कि प्लेन के अचानक 300 फीट नीचे गिरने के बाद उनके पिता हवा में उछले और विमान की छत से टकरा गए. इस अनुभव को 'पुनर्जन्म' बताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी मां और दो साल की बेटी भी घायल हो गईं.

घटना को याद करते हुए यात्री ने बताया कि उनके पिता आइल (रास्ते) वाली सीट पर बैठे थे और कॉफी पी रहे थे, तभी टर्बुलेंस हुआ. उन्होंने कहा कि उस समय सीटबेल्ट बांधने का कोई अनिवार्य संकेत नहीं था. उन्होंने कहा, 'अचानक एक ज़ोरदार झटका लगा, और वे हवा में उछलकर छत से टकराए और फर्श पर गिर पड़े.'

उन्होंने बताया कि उनकी मां, जो खिड़की के पास बैठी थीं, का सिर ओवरहेड केबिन से टकराया और सूजन आ गई. उन्होंने बताया कि ऊपर रखे सामान रखने वाले डिब्बे (ओवरहेड केबिन) का एक हिस्सा भी गिरा और उनकी बाईं आंख के पास लगा, जिससे वहां सूजन आ गई.

Advertisement

अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ हुई घटना के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, 'मेरी पत्नी और मेरी दो साल की बेटी भी हवा में उछल गईं और सीटों के बीच के रास्ते में गिर गईं.' उन्होंने कहा कि उनकी बेटी के सिर में चोट लगी और सूजन आ गई.

उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने चोटों को मामूली बताया, जिसके बाद परिवार को छुट्टी दे दी गई और वे कैब से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए.

इस मुश्किल अनुभव के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि विमान के अंदर चीख-पुकार मची हुई थी और उनकी पांच साल की बड़ी बेटी बहुत डरी हुई थी. उन्होंने कहा, 'मैं कहूंगा कि यह हम सभी के लिए एक पुनर्जन्म जैसा था.'

यात्री ने क्रू की भी तारीफ की और कहा कि पायलट ने विमान में सवार लोगों को शांत करने में मदद की और केबिन क्रू बहुत मददगार था. उन्होंने इस घटना की जांच की भी मांग की और कहा कि सभी के लिए हवाई सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए गहन जांच की जानी चाहिए.

इटली की विवियाना के लिए, टर्बुलेंस (हवा के झटकों) ने एक सामान्य उड़ान को एक डरावने अनुभव में बदल दिया, क्योंकि उन्होंने अपनी बहन को हवा में उछलते और अपनी मां के सिर में चोट लगते देखा. विमान के अंदर मची अफरातफरी और चोटों को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'हमें लगा कि हम मर जाएंगे.'
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    चांद से SpaceX रॉकेट की जोरदार टक्कर, छोटे-छोटे टुकड़ों में बिखरा मलबा |
    'बांग्लादेश बना पाकिस्तान, सतर्क रहे भारत', बोले शेख हसीना के बेटे साजीब वाजेद जॉय |
    बांग्लादेश सरकार चिढ़ी, क्रिकेटर शाकिब के घर पर अटैक... शेख हसीना के 'कैमरा बंद' भाषण के बाद क्या-क्या हुआ |
    म्यांमार से जमीन की अदला-बदली करेगा भारत? मणिपुर में विरोध की आहट तेज |
    Aaj Ka Panchang, 6 August 2026: 6 अगस्त 2026 का क्या है अभिजित मुहूर्त और राहुकाल, जानें आज का पंचांग |
    Aaj ka Rashifal 6 August 2026: कैसा रहेगा आपका आज का द‍िन, मेष से मीन तक सभी जानें अपना भविष्यफल |
    Aaj Ka Meen Rashifal 6 August 2026: मीन राशिवालों का मन खुश रहेगा, सकारात्मक सोच के साथ काम करेंगे, जानें शुभ रंग |
    Aaj Ka Kumbh Rashifal 6 August 2026: कुंभ राशिवालों को कार्यक्षेत्र में ध्यान देना होगा, सम्मान और बढ़ेगा, जानें दैनिक राशिफल |
    Aaj Ka Makar Rashifal 6 August 2026: मकर राशिवालों का धन की स्थिति में सुधार होगा, मन की टेंशन दूर होगी, जानें जरूरी टिप |
    Aaj Ka Dhanu Rashifal 6 August 2026: धनु राशिवालों को अच्छी खबर मिलेगी, परिवार को और वक्त देना होगा, जानें शुभ रंग
    Advertisement