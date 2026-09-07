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Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 सितंबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद करीब 27 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है. इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं. घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर है.

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सत्य निकेतन हादसा.(Photo-ITG)
सत्य निकेतन हादसा.(Photo-ITG)

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद करीब 27 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है. वहीं, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने कहा कि नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है. इन खबरों के अलावा, दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने शानदार दोहरा शतक जड़ा है. पढ़ें सोमवार शाम की बड़ी खबरें

दिल्ली: सत्य निकेतन में 27 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म, सात मृतकों में 5 छात्र शामिल 

दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने के बाद करीब 27 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है. दिल्ली पुलिस के मुताबिक, हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 5 लोग घायल हैं. घायलों में 3 की हालत बेहद गंभीर है. इस बिल्डिंग में पीजी चल रही थी, जिसमें कई छात्र रहते थे.

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पकड़ा गया हरिराम, हादसे वाली इमारत के मालिक को पुलिस ने भिवाड़ी से दबोचा 

दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में 6 सितंबर को जो इमारत गिरी थी, पुलिस ने उसके मालिक हरिराम गुप्ता को राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तार कर लिया है. दिल्ली पुलिस सत्य निकेतन में इमारत ढहने के बाद से ही हरिराम गुप्ता को ढूंढ रही थी.

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स्वतंत्र भारद्वाज को 21 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ भेजा गया 

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आपत्तिजनक बयान देने और दिल्ली के जंतर मंतर पर एक प्रदर्शनकारी के पिता के साथ मारपीट के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. स्वतंत्र भारद्वाज को पुलिस ने UP के बुलंदशहर से 5 सितबंर को गिरफ्तार किया था. स्वतंत्र के खिलाफ BNS, POCSO और IT एक्ट के तहत केस दर्ज है.

सोनम वांगचुक ने सरकार को दिया एक साल का अल्टीमेटम, कहा- मांगें नहीं मानीं तो... 

लद्दाख की मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने केंद्र सरकार को एक साल का अल्टीमेटम दिया है. उन्होंने कहा कि संसद के विंटर सेशन में लद्दाख बिल पेश कर पास किया जाए और अगले एक साल में वहां अपनी विधानसभा और सरकार होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि विधानसभा सर्वोच्च होनी चाहिए और पूरी नौकरशाही उसके अधीन हो 

अमेरिका अकेले नहीं जाएगा चांद पर, भारत को भी साथ चाहता है नासा...ISRO को मिला बड़ा न्योता 

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2026 में कहा कि नासा ने इसरो को अपने मून बेस प्रोग्राम में शामिल होने का न्योता दिया है. उन्होंने कहा कि अमेरिका चांद पर लौट रहा है और चाहता है कि भारत भी उसके साथ चांद की सतह पर काम करे. भारत और अमेरिका पहले ही निसार सैटेलाइट पर साथ काम कर चुके हैं. 

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पाकिस्तान क्रिकेट में फिर मचा बवाल, PCB ने शुरू की अनुशासन जांच, 2 खिलाड़ियों के फोन का भी मामला 

इंग्लैंड दौरे के बीच ही PCB ने पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों के आचरण और अनुशासन को लेकर आंतरिक जांच शुरू कर दी है. PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी के सलाहकार इसकी पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच PCB के मौजूदा नियमों और प्रक्रियाओं के तहत की जा रही है. PCB ने यह नहीं बताया है कि जांच किस घटना या किन खिलाड़ियों को लेकर शुरू की गई.

NIA मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, राज्यों को जल्द NIA कोर्ट बनाने के निर्देश 

विशेष एनआईए अदालतों की स्थापना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. CJI सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्यों से जल्द विशेष अदालतें शुरू करने को कहा, ताकि NIA के मामलों में सुनवाई में देरी न हो. इस दौरान CJI सूर्यकांत ने साफ कहा कि विशेष NIA अदालतों में दूसरे मामलों की सुनवाई नहीं होनी चाहिए.  

ईशान किशन ने उड़ाया गर्दा... दलीप ट्रॉफी फाइनल में जड़ा दोहरा शतक, बने कई रिकॉर्ड्स 

दलीप ट्रॉफी फाइनल में ईस्ट जोन के कप्तान ईशान किशन ने साउथ जोन के खिलाफ शानदार दोहरा शतक जड़ा है. ईशान ने 270 गेंदों पर दोहरा शतक पूरा किया, जिसमें 26 चौके और दो छक्के शामिल रहे. ईशान के फर्स्ट क्लास करियर की ये दूसरी डबल सेंचुरी रही. वहीं, दलीप ट्रॉफी में उन्होंने पहली बार दोहरा शतक लगाया है. ईशान 270 रन बनाकर आउट हुए. 

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वर्ल्ड कप 2027 से पहले इंग्लैंड का बड़ा फैसला, 12 साल पुरानी कड़वाहट खत्म! टीम में केविन पीटरसन की सरप्राइज एंट्री 

ECB ने वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए केविन पीटरसन को इंग्लैंड की व्हाइट-बॉल टीम का स्पेशल मेंटोर नियुक्त किया है. पीटरसन मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के सपोर्ट स्टाफ से जुड़ेंगे और श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज से अपना काम संभालेंगे. पीटरसन आईपीएल में भी दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर की भूमिका निभा चुके हैं.  

Maruti Price Hike: तीसरी बार... मारुति की कारें फिर हुईं महंगी, इतनी बढ़ी कीमत 

भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने अपनी चुनिंदा कारों की कीमतों में सितंबर 2026 से बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस बार कारों के दाम में अधिकतम 20,000 रुपये तक का इजाफा किया जाएगा. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि किन मॉडल्स की कीमत बढ़ाई जाएगी. मई के बाद मारुति सुजुकी ने तीसरी बार कारों की कीमत में इजाफा किया है.  

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