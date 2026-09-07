Mangal Guru Yuti 2026: 18 सितंबर को होगी मंगल-गुरु की युति, इन 4 राशि वालों की होगी तरक्की

18 सितंबर को मंगल ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं. कर्क राशि में पहले से गुरु ग्रह मौजूद हैं. इसलिए यहां मंगल और गुरु की युति बनेगी. कर्क राशि में गुरु उच्च के और मंगल नीच के माने जाते हैं. ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, जमीन-जायदाद और मेहनत से जोड़ा जाता है. जबकि गुरु ज्ञान, धन, तरक्की और सौभाग्य के कारक माने जाते हैं. ज्योतिषविदों का कहना है कि इस संयोग का प्रभाव सभी 12 राशियों पर देखने को मिलेगा. लेकिन चार राशियों ऐसी होंगी, जिन पर इस युति का शुभ प्रभाव सबसे ज्यादा दिखाई दे सकता है.

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मेष राशि

मेष राशि वालों के लिए मंगल-गुरु की युति करियर और आर्थिक मामलों में अच्छे परिणाम लेकर आ सकती है. नौकरीपेशा लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और उनके काम की तारीफ होने के संकेत हैं. प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं. कारोबार करने वालों को कोई बड़ा प्रोजेक्ट या लाभ का सौदा मिल सकता है. प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में भी फायदा होने की संभावना है.

कर्क राशि

कर्क राशि में ही मंगल और गुरु की युति बनने जा रही है, इसलिए इस राशि के लोगों के लिए यह संयोग खास रह सकता है. आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी और नौकरी या कारोबार में आगे बढ़ने के रास्ते खुल सकते हैं. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं. अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है. शादीशुदा लोगों के रिश्तों में मजबूती आएगी और सोचे हुए काम पूरे होने की संभावना है.

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वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं, इसलिए मंगल का कर्क राशि में प्रवेश इस राशि के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. मंगल-गुरु की युति से भाग्य का साथ मिल सकता है. नौकरी में तरक्की और व्यापार के विस्तार के अवसर बनेंगे. विदेश से जुड़े काम करने वालों को अच्छी खबर मिल सकती है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को अपनी मेहनत का बेहतर परिणाम मिलने के संकेत हैं.

मीन राशि

मीन राशि के स्वामी गुरु हैं. ऐसे में कर्क राशि में गुरु के साथ मंगल की युति इस राशि के लिए सकारात्मक बदलाव ला सकती है. करियर में सफलता मिलने के साथ आय के नए स्रोत बन सकते हैं. कारोबारियों को नए ग्राहकों और बड़े सौदों से फायदा होने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में भी लाभ मिल सकता है. प्रेम संबंधों में मधुरता आने के संकेत हैं.

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