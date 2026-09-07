वर्ल्ड कप 2027 से पहले इंग्लैंड का बड़ा फैसला, 12 साल पुरानी कड़वाहट खत्म! टीम में केविन पीटरसन की सरप्राइज एंट्री

इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने फैन्स को बड़ा सरप्राइज देते हुए पूर्व दिग्गज़ बल्लेबाज केविन पीटरसन की टीम में एंट्री दे दी है. वर्ल्ड कप 2027 को ध्यान में रखते हुए केविन पीटरसन अब इंग्लैंड की टीम में नए रोल निभाते नजर आएंगे.
केविन पीटरसन को इंग्लैंड ने अपनी व्हाइट-बॉल टीम का स्पेशल मेंटोर नियुक्त किया है. दक्षिण अफ्रीका में अगले साल वनडे वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाना है. इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की तरफ से वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है.
पीटरसन मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के सपोर्ट स्टाफ से जुड़ेंगे और श्रीलंका के खिलाफ आगामी सीमित ओवरों की सीरीज से अपना काम संभालेंगे. पीटरसन श्रीलंका के खिलाफ 3 टी-20 और 3 वनडे मैचों की सीरीज से टीम के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे.
England legend roped in for specialist role in Brendon McCullum's white-ball coaching setup 👀
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वर्ल्ड कप से पहले टीम का बड़ा फैसला
दक्षिण अफ्रीकी परिस्थितियों और पिचों की गहरी समझ रखने वाले पीटरसन का यह अनुभव इंग्लैंड के काफी काम आएगा. वह मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ-साथ मार्कस ट्रेस्कोथिक, टिम साउदी और जीतन पटेल जैसे दिग्गजों के साथ मिलकर टीम की रणनीतियों पर काम करेंगे.
12 साल पहले हुआ था बड़ा विवाद
पीटरसन के पास कोचिंग का अच्छा खासा अनुभव है, वह आईपीएल में दिल्ली कैपिटल्स के मेंटोर की भूमिका निभा चुके हैं. साल 2023 में भी थोड़े समय के लिए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को मार्गदर्शन दे चुके हैं. साल 2014 में जब पीटरसन का अंतरराष्ट्रीय करियर खत्म हुआ था तब उनके और इंग्लैंड बोर्ड के बीच काफी विवाद हुआ था. पीटरसन ने टीम में बुलिंग कल्चर के गंभीर आरोप लगाए थे. लेकिन अब 12 साल बाद यह कड़वाहट पूरी तरह खत्म हो चुकी है.
मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम का मानना है कि पीटरसन के पास खेल की कमाल की समझ है और उनके आने से युवा बल्लेबाजों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. वहीं पीटरसन ने भी कहा कि 2014 के बाद दोबारा इंग्लैंड की जर्सी से जुड़ना उनके लिए बेहद गर्व की बात है और वह टीम को वर्ल्ड कप जिताने के लिए पूरी जी-जान लगा देंगे.