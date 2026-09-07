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'दिल्ली में किस बात से लाचार ट्रिपल इंजन सरकार...', सत्य निकेतन हादसे पर राहुल गांधी का निशाना

दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर सवाल खड़े किए हैं.

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राहुल गांधी ने सत्य निकेतन हादसे पर क्या कहा
राहुल गांधी ने सत्य निकेतन हादसे पर क्या कहा

दक्षिणी दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में रविवार को इमारत गिरने से सात लोगों की मौत हो गई. 24 घंटे बाद भी घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य जारी है. जानकारी के मुताबिक, इस इमारत को पीजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था और इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र रहते थे. इस हादसे को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी वह लाचार क्यों है? 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने  X पर पोस्ट करते हुए सत्य निकेतन के हादसे को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार का पुराना और शर्मनाक पैटर्न है. राहुल गांधी के मुताबिक, हादसों से पहले कोई रोकथाम नहीं होती, हादसे के बाद बयानबाजी की जाती है, फिर कुछ छोटे अफसरों पर जिम्मेदारी डाल कर असली गुनहगारों को बचा लिया जाता है. 

राहुल गांधी ने कहा कि सत्य निकेतन का हादसा कोई अकेली घटना नहीं हैं. राहुल गांधी ने चार महीनों में सैदुलाजाब में ऐसी त्रासदी में छह लोगों की मौत और हौज रानी में आग लगने से 22 लोगों की मौत का जिक्र किया. उनका कहना है कि हर बार जिंदगी, सपने और अरमान मलबे के नीचे दबते हैं लेकिन कार्रवाई नजर नहीं आती. 

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यह भी पढ़ें: 'बेटा तुरंत घर लौट आओ', सत्य निकेतन हादसे के बाद रो पड़ीं मां, UP-राजस्थान के छात्र अपने-अपने घर रवाना

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राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जवाबदेही मांगने पर प्रधानमंत्री दिमागी नक्सल और नाराज फूफा जैसे अपमानजनक तमगे दे देते हैं. उनका कहना है कि 12 साल में सरकार ने असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटाकने की कोशिश की है. 

राहुल गांधी ने सवाल किया है कि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार है, फिर भी लाचार क्यों है? उनका कहना है कि यह नीयत की लाचारी है. राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जहां नीयत नहीं होती वहां जवाबदेही नहीं होती. 

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