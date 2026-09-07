scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Bigg Boss 20 Review: फिर डूबेगी बिग बॉस की नैय्या! ये किन्हें शो में ले लिया, 'गुमनाम' चेहरे चलाएंगे शो या करेंगे बेड़ा गर्क?

बिग बॉस 20 के प्रीमियर ने दर्शकों की उम्मीदों को तोड़ा है. शो में कई अनजान चेहरों को शामिल किया गया है, जिससे शो की आलोचना बढ़ी है. मेकर्स की कास्टिंग पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि बड़े सितारे शो में आने से कतरा रहे हैं.

Advertisement
X
बिग बॉस वालों ये क्या कर दिया? (Photo: Instagram @scoutop/yung_dsa/arishfakhan138/uditisinghh/rhititiwari)
बिग बॉस वालों ये क्या कर दिया? (Photo: Instagram @scoutop/yung_dsa/arishfakhan138/uditisinghh/rhititiwari)

सत्यानाश! बिग बॉस 20 का प्रीमियर देखने के बाद कई फैंस के मुंह से यही निकला है. सबकी उम्मीदों पर ऐसा पानी फिरा है कि एक्साइटमेंट ट्रैजिडी में बदल गई. एक तो शो की प्रीमियर नाइट इतनी तेजी से रफा-दफा की गई, जैसे ट्रेन छूट रही हो. लेकिन हद तब हुई जब कंटेस्टेंट्स के नाम अनाउंस होने लगे. टीवी की स्टार हसीना माही विज, बादशाह की एक्स वाइफ ईशा रिखी, बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम, पंचायत के दामाद जी आसिफ शेख और भोजपुरी हसीना आम्रपाली दुबे को देखकर ऑडियंस खुशी से झूमी, लेकिन ये क्या... अगले ही पल दर्शकों को मिला बड़ा झटका.

ये किन सेलेब्स को ले आए बिग बॉस?
ऐसे-ऐसे सेलेब्स को शो में बुलाया गया, जिनके आपने अभी तक नाम भी नहीं सुने होंगे. एमसी स्टैन की सस्ती कॉपी हर्ष मचारे को मेकर्स लेकर आए. उन्हें देखकर लगता है स्टैन का 1.0 वर्जन शो में आ गया है. एक हसीना ऐसी भी है जिसके 29 मिलियन फॉलोअर्स हैं. नाम है अरिश्फा खान, सोचिए इतना तगड़ा फैंडम, लेकिन तब भी इन्हें कोई नहीं जानता. फिरंगी बुलाने के चक्कर में मेकर्स अफगानी मुंडे रोहिद खान को ले आए, ऐसा खिलाड़ी जिसे कोई जानता तक नहीं. जिसमें ना कोई चार्म है, ना ऑरा.

रोहिद को देखकर लगा मेकर्स की ऐसा क्या मजबूरी रही होगी, जो उन्हें ले लिया. इंटरनेट पर कईयों ने कहा कि रोहिद ने शो में आने के लिए पैसे खिलाए होंगे, इसलिए उन्हें बीबी हाउस का टिकट मिला है. शायद मेकर्स ने आसिम रियाज जैसे गुनमान चेहरे के शो में स्टार बनने की गाथा को ज्यादा ही सीरियसली ले लिया. मगर ये समझना होगा कि हर नया चेहरा आसिम नहीं बन सकता. 

सम्बंधित ख़बरें

Rhiya Ahir to participate in Bigg Boss 20
NEET प्रोटेस्ट वाली रिया BB में हुईं बेइज्जत, देखते रहे सलमान
catfight promo video salman khan
'अंडरगारमेंट्स धुलवाएगी', TV हसीना पर भड़कीं बादशाह की EX
rhiya ahir
NEET प्रोटेस्ट वाली रिया को BB फैंस ने ठुकराया, 2 मिनट में हुईं बाहर
Salman Khan with Isha Rikhi on Bigg Boss 20
सलमान को झूठे लगे ईशा के आंसू! बादशाह की तरफदारी की
manoj tiwari
स्टारडम से सियासी दबदबे तक, मनोज तिवारी-रवि किशन की बेटियों की कहानी
Advertisement

मेकर्स ने यूट्यूब कम्यूनिटी को खुश करने के लिए गेमर तन्मय सिंह को लाकर खड़ा कर दिया. बड़े-बड़े तुर्रम खान यूट्यूबर इनके लिए हूटिंग कर रहे हैं, लेकिन भई जरा संभलकर, कहीं बीबी 20 में इनका ही 'गेम' न निकल जाए. सालों पहले मनोज तिवारी को फैंस ने बिग बॉस में देखा था, अब उनकी बेटी को शो में देखना भी एक बड़ी मजबूरी है. रवि किशन ने अपनी बेटी रीवा को अलायंस में सेट किया था. अब उसी तर्ज पर मनोज भी बेटी का करियर बनाने चल पड़े हैं. देखना होगा राजनेता की बेटी शो में क्या चाणक्य नीति अपनाती है.

खुद को करीना कहने वाली एक हसीना उदिति सिंह भी आई हैं, जिनके मजे सलमान ने स्टेज पर ही ले लिए. दिखने में वो खूबसूरत हैं, लेकिन बीबी हाउस में अच्छा दिखने से गाड़ी नहीं चलती. गेम दमदार खेलना पड़ता है. टीवी शोज में साइड या सपोर्टिंग रोल्स में दिखे अमन गांधी भी आए हैं. लेकिन भई आप क्यों आए हो??? नहीं आना चाहिए था..

शो में इकट्ठा की बेरोजगारों की फौज!
इन सभी को देखकर लगता है जैसे बिग बॉस ने बेरोजगार खिलाड़ियों की फौज इकट्ठा कर ली हो. अब इन्हें कह दिया गया कि तुम्हारे हवाले शो साथियों... बिग बॉस मेकर्स ने इस सीजन भी वही गलती दोहराई, जिसे वो हर साल कर रहे हैं. कंटेस्टेंट्स की गलत कास्टिंग. जबकि दूसरे रियलिटी शोज में फुल ऑन पैकेज के साथ धमाकेदार सेलेब्स को कास्ट किया जा रहा है. लेटेस्ट एग्जाम्पल में राइज एंड फॉल, लॉकअप सीजन 2 और अलायंस, ट्रेटर्स 2 को ही देख लीजिए, क्या कमाल के ये शो रहे और क्या कमाल की कास्टिंग दिखी.

Advertisement

क्यों बिग बॉस की टीम ऐसे टीआरपी देने वाले खिलाड़ियों को अप्रोच नहीं कर रही? हर बार अनजान चेहरों की भीड़ शो में इकट्ठा कर दी जाती है, उनमें से कुछ शाइन करते हैं, बाकी अपना और शो दोनों का बुरा हश्र करते हैं. इस बात ये नॉट-सो स्टार और स्ट्रगलिंग सेलेब्स क्या कमाल दिखाएंगे, वक्त ही बताएगा. लेकिन बिग बॉस ने फैंस को बेहद निराश कर दिया है. 

बिग बॉस ने अपने पैरों पर मारी कुल्हाड़ी?
सवाल ये है क्यों बड़े सितारे बिग बॉस में आने से कतरा रहे हैं? इसका जवाब खुद बिग बॉस हैं. जहां एक वक्त शो का हिस्सा होना हर सेलेब्रिटी का सपना होता था.. वहीं अब बीबी हाउस में जाना सेलेब्स के लिए नाइटमेयर जैसा बन चुका है. क्योंकि बिग बॉस ने पिछले कुछ सीजन्स में कंटेस्टेंट्स की ऐसी बखिया उखेड़ी है कि लिटरली वो खिलाड़ी शो में आकर पछताए हैं. मुनव्वर फारकी इसका सदाबहार एग्जाम्पल हैं. उनकी पर्सनल लाइफ की मेकर्स ने जो धज्जियां उड़ाईं, वो इतिहास कभी माफ नहीं करेगा.

मेकर्स अपने शो की टीआरपी के चक्कर में पर्सनल लाइफ का पोस्टमार्टम करने में लगे हैं. इससे सेलेब्स का नाम और इज्जत दोनों खराब हुई है. उनके लिए बिग बॉस की जर्नी बुरे सपने की तरह साबित हुई है. इंडस्ट्री में हर कोई इसी डर के मारे बिग बॉस से पीछा छुड़ा रहा है. क्योंकि वो लोग अपनी इज्जत और सम्मान की चाबी बिग बॉस को देकर शो में कठपुतली बनने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं हैं. 

Advertisement

आपको कैसा लगा बिग बॉस का प्रीमियर और इसके खिलाड़ी?

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    भविष्य के युद्ध में क्या है जीत की कुंजी? एक्सपर्ट्स ने बताई फ्यूचर स्ट्रेटेजी |
    Bigg Boss 20 Review: फिर डूबेगी बिग बॉस की नैय्या! ये किन्हें शो में ले लिया, 'गुमनाम' चेहरे चलाएंगे शो या करेंगे बेड़ा गर्क? |
    दिल्ली: सत्य निकेतन में 27 घंटे बाद रेस्क्यू खत्म, सात मृतकों में 5 छात्र शामिल |
    'दिल्ली में किस बात से लाचार ट्रिपल इंजन सरकार...', सत्य निकेतन हादसे पर राहुल गांधी का निशाना |
    अमेरिका के मियामी में लैंडिंग के दौरान कार्गो प्लेन क्रैश, देखें दुनिया आजतक |
    Paryushana Mahaparva 2026: पर्युषण महापर्व कल से शुरू, 8 दिन गांठ बांधकर रखने होंगे ये 5 नियम |
    दिल्ली हादसे के बाद बिहार में 400 PG और हॉस्टल बिना रजिस्ट्रेशन के मिले, DM को पत्र, SP करेंगे कार्रवाई |
    Delhi House Construction Rules: जानें FAR, सेटबैक और पार्किंग नियम |
    ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सटीक दंड दिया गया – जनरल एमएम नरवणे |
    हनुमान अंश के बाद अब बड़े पर्दे पर दिखेगी श्रीमद्भागवतम, इस दिन दिखेगी 'कृष्ण' की पहली झलक
    Advertisement