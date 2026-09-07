बॉक्स ऑफिस पर भक्ति का डंका! 'हनुमान अंश' के बाद 'तेरा साई-बाबा खाटूश्याम' का ऐलान, लगे करोड़ों

बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों भक्ति और आस्था से जुड़ी फिल्मों का रंग गहराता नजर आ रहा है. ‘हनुमान अंश’ की शानदार सफलता के बीच अब दो और बड़ी धार्मिक फिल्मों का ऐलान हो गया है. एक तरफ शिरडी के साईं बाबा की जिंदगी और उनके संदेश पर ‘तेरा साई’ बनने जा रही है, तो दूसरी तरफ करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े खाटू श्याम जी पर भी एक फिल्म का ऐलान कर दिया गया है.

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यानी आने वाले वक्त में सिनेमाघरों में भक्ति का ऐसा डोज मिलने वाला है, जो दर्शकों को थिएटर तक खींचने की तैयारी कर रहा है.

शिरडी पहुंचकर हुआ ‘तेरा साई’ की रिलीज डेट का ऐलान

‘तेरा साई’ की टीम ने फिल्म की रिलीज डेट के ऐलान के लिए भी खास जगह चुनी. निर्माता शैलेश एस. सांघवी और फिल्ममेकर पलाश मुच्छल शिरडी के साईं बाबा मंदिर पहुंचे और बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान किया. फिल्म 5 फरवरी 2027 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

फिल्म की कहानी साईं बाबा की जिंदगी, उनकी शिक्षाओं और इंसानियत व प्रेम के उनके सार्वभौमिक संदेश के इर्द-गिर्द बुनी गई है. फिल्म को पलाश मुच्छल ने लिखा और डायरेक्ट किया है.

‘तेरा साई’ में साईं बाबा का किरदार दिग्गज एक्टर संजय मिश्रा निभा रहे हैं. उनके साथ सयाजी शिंदे, मनोज जोशी, ओंकार दास मानिकपुरी, अविका गोर और रोहन मेहरा जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म की शूटिंग पूरी हो चुकी है और फिलहाल पोस्ट प्रोडक्शन का काम चल रहा है. मेकर्स ने उस दौर को पर्दे पर उतारने के लिए पीरियड को काफी प्रामाणिक तरीके से दिखाने की कोशिश की है.

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खास बात ये है कि फिल्म में साईं बाबा को सिर्फ एक आध्यात्मिक शख्सियत के तौर पर नहीं, बल्कि एक बेहद मानवीय किरदार के रूप में दिखाने पर जोर दिया गया है.

‘हनुमान अंश’ के बाद अब खाटू श्याम बाबा की बारी

इधर ‘हनुमान अंश’ की बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद एक और बड़ी धार्मिक फिल्म का ऐलान हुआ है. प्रोडक्शन कंपनी अबनदांतिया एंटरटेनमेंट और सिलेक्ट मीडिया होल्डिंग ने श्री खाटू श्याम जी की कहानी से प्रेरित एक फीचर फिल्म की घोषणा की है. फिल्म का टाइटल फिलहाल ‘हारे का सहारा बाबा खाटू श्याम हमारा’ रखा गया है.

फिल्म खाटू श्याम जी की उस आस्था और कहानी पर आधारित होगी, जिसे देशभर में लाखों-करोड़ों भक्त श्रद्धा से मानते हैं. कहानी में यह दिखाने की कोशिश होगी कि कैसे बाबा खाटू श्याम जी का आशीर्वाद और उनकी भक्ति उनके भक्तों को राह दिखाती है.

फिल्म को 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की तैयारी है. हालांकि अभी फिल्म के डायरेक्टर और स्टारकास्ट का ऐलान नहीं किया गया है.

क्या धार्मिक फिल्मों का बन रहा नया बॉक्स ऑफिस फॉर्मूला?

‘हनुमान अंश’ की सफलता के बाद लगातार धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियों पर फिल्मों का ऐलान होना काफी दिलचस्प है. ऐसे समय में जब दर्शक बड़े पर्दे पर सिर्फ मसाला एंटरटेनमेंट ही नहीं, बल्कि आस्था और भावनाओं से जुड़ी कहानियां भी पसंद कर रहे हैं, मेकर्स के लिए ये एक बड़ा मौका बनकर सामने आया है.

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अब देखना दिलचस्प होगा कि ‘तेरा साई’ और ‘बाबा खाटूश्याम’ सिनेमाघरों में दर्शकों की आस्था को बॉक्स ऑफिस की ताकत में कितना बदल पाती हैं. फिलहाल एक बात तो साफ है-‘हनुमान अंश’ के बाद बॉलीवुड का बॉक्स ऑफिस भक्ति के रंग में और रंगता नजर आ रहा है. क्योंकि खबर है कि करण जौहर भी भक्ति पर आधारित एक फिल्म बनाने वाले हैं.

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