Maruti Price Hike: तीसरी बार... मारुति की कारें फिर हुईं महंगी, इतनी बढ़ी कीमत

Maruti Price Hike: भारत की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी ने एक बार फिर ग्राहकों को झटका दिया है. कंपनी ने अपने चुनिंदा कारों की कीमतों में सितंबर 2026 से बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इस बार कारों के दाम में अधिकतम 20,000 रुपये तक का इजाफा किया जाएगा. खास बात यह है कि मई के बाद मारुति सुजुकी ने तीसरी बार कारों की कीमत में इजाफा किया है.

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मारुति सुजुकी ने सोमवार को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया कि इनपुट कॉस्ट बढ़ने के वजह से कंपनी ने चुनिंदा मॉडल्स की कीमत बढ़ाने का फैसला किया है. नई कीमतें सितंबर 2026 से लागू होंगी. कंपनी के मुताबिक इस बार अधिकतम 20,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी. हालांकि, मारुति ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किन-किन कारों की कीमत कितनी बढ़ाई जाएगी.

इससे पहले मई के बाद कंपनी दो बार अपने पूरे पोर्टफोलियो में कीमतें बढ़ा चुकी है. लेकिन इस बार कीमत बढ़ोतरी केवल कुछ चुनिंदा मॉडल्स पर ही किए गए हैं. मारुति सुजुकी का कहना है कि कंपनी लगातार लागत कम करने की कोशिश कर रही है, ताकि बढ़ते इनपुट कॉस्ट का असर ग्राहकों पर कम से कम पड़े. लेकिन महंगाई का दबाव लगातार बना हुआ है और लागत से जुड़ी परिस्थितियों में भी खास सुधार नहीं हुआ है. ऐसे में कारों की कीमत में इजाफा करना जरूरी हो गया.

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मारुति सुजुकी अपने एरिना और नेक्सा डीलरशिप के माध्यम से कारों की बिक्री करता है. जिसमें नेक्सा शोरूम से ई-विटारा, इन्विक्टो, जिम्नी, एक्सएल6, ग्रैंड विटारा, फ्रॉक्स और बलेनो जैसे मॉडल आते हैं. दूसरी ओर एरिना डीलरशिप के अनतर्गत ऑल्टो, एस-प्रेसो, सेलिरियो, वैगनआर, इको, स्विफ्ट, डिजायर, ब्रेजा, अर्टिगा और विक्टोरिस जैसी कारों की बिक्री की जाती है. हालांकि, कंपनी ने अभी यह नहीं बताया है कि सितंबर में इनमें से किन मॉडल्स की कीमत बढ़ाई जाएगी.

टाटा और हुंडई भी बढ़ा चुके दाम

मारुति सुजुकी के अलावा दूसरी बड़ी कार कंपनियां भी कीमत बढ़ाने का ऐलान कर चुकी हैं. मारुति से कुछ दिन पहले टाटा मोटर्स और हुंडई ने भी अपनी कारों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की थी. इन कंपनियों ने भी बढ़ती इनपुट कॉस्ट और सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को कीमत बढ़ाने की वजह बताया था. मारुति सुजुकी ने हाल ही में घरेलू बाजार में अपनी मशहूर प्रीमियम हैचबैक कार Maruti Baleno के फेसलिफ्ट मॉडल को लॉन्च किया है. इस कार को 6.10 लाख रुपये की शुरुआती कीमत में लॉन्च किया गया है.



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